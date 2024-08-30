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Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года

Видеоплатформа NUUM объявляет о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Единый оффер» – это предложение для блогеров, которое в зависимости от количества подписчиков, просмотров и регулярности выпуска контента, рассчитывает заработок креатора через партнерскую программу NUUM. Авторы смогут получать от 10 до 200 тыс. руб. за одно видео, что повысит их мотивацию к созданию качественного контента.

Для участия в программе автору необходимо предоставить данные о своих доходах с YouTube за прошлые периоды. Эксперты из команды NUUM проверят аудиторные показатели площадок креатора и после подтверждения блогеры смогут присоединиться к программе при условии соблюдения требований по количеству публикуемого контента, как кроссплатформенного, так и эксклюзивного для NUUM.

Программа доступна для блогеров, имеющих от 100 тыс. подписчиков на своем YouTube-канале и публикующих горизонтальный контент продолжительностью более 10 минут. Возможность подключения к «Единому офферу» доступна до 30 ноября 2024 г. Вывод денежных средств будет происходить через партнерскую программу NUUM в личном кабинете на видеоплатформе.

«Мы понимаем, насколько важно для блогеров сохранять стабильный доход от монетизации, особенно в условиях постоянно меняющегося рынка», — отметила генеральный директор компании NUUM Наталья Братчикова. — «С помощью программы «Единый оффер» мы стремимся поддержать авторов, предоставляя им возможность получить вознаграждение на уровне тех лет, когда заработок был на пике».

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