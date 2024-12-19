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МТС NUUM

МТС - NUUM

NUUM — пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.


19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
06.12.2024 NUUM отмечает год с момента запуска: 4,5 миллиона установок и миллионы пользователей 1
24.10.2024 Санкт-Петербург — второй в стране по популярности видеоплатформы NUUM 1
23.10.2024 МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM 1
22.10.2024 Иркутск вошел топ-5 регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 года 1
22.10.2024 Блогеры Владивостока переходят на новую видеоплатформу NUUM 1
21.10.2024 МТС: Казань вошла в тройку лидеров по количеству пользователей отечественной видеоплатформы NUUM 1
21.10.2024 МТС: пермские блогеры активно осваивают видеоплатформу NUUM 1
18.10.2024 Новосибирск оказался в десятке лидеров по количеству пользователей в новой соцсети NUUM 1
18.09.2024 Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей 1
10.09.2024 Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
30.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат нижегородских школьников зарабатывать на блоге и контенте 2
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года 1
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу 2
29.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте 2
28.08.2024 МТС: новосибирских школьников научат зарабатывать на контент-мейкинге 2
22.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 2
21.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 2
16.08.2024 МТС: Киров вошел в топ-20 по количеству контента на видеоплатформе NUUM 1
16.08.2024 МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM 1
08.08.2024 МТС: рост загрузок в 2,2 раза – видеоплатформа NUUM отмечает массовый приток авторов 1
30.07.2024 MTS AI создала ИИ-модератора для видеоплатформы NUUM 1
20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
15.05.2024 Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB 1
01.03.2024 NUUM запускает монетизацию для блогеров, а также другие обновления на пользовательской видеоплатформе 1
16.02.2024 В бета-тесте видеоплатформы Nuum приняли участие 2,6 млн пользователей 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 1
04.12.2023 МТС тестирует потенциального «убийцу» YouTube 1
04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 3

Публикаций - 32, упоминаний - 40

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 28
Telegram Group 1983 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Google LLC 11775 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Цифра ГК 2426 2
Gaijin Entertainment 85 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Ростелеком 9701 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Cisco Systems 5114 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Telia Carrier - Телиа Кэрриер 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Colonial Pipeline 32 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Chery Group - Omoda 11 1
Chery Group - Jaecoo 7 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Прокуратура Турции 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 17
Data monetization - Монетизация данных 1624 14
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 108 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 89 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 8
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 6
Apple - App Store 2890 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
Apple iOS 7809 3
МТС Big Data 265 3
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 3
ByteDance - TikTok 256 3
МТС ID 37 2
Google Android 13994 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 2
Google Global Cache 24 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 2
Google YouTube Shorts 14 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
TP-Link Tether 44 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Crossout - компьютерная игра 4 1
SUEX - криптовалютная биржа 2 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 57 1
Thodex - криптовалютная биржа 7 1
Google Cloud Services 218 1
InterSystems Cache 132 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 1
FreePik 980 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
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Cajee Raees - Каджи Раис 3 1
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Булаев Илья 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
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Европа 21767 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
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AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 6
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