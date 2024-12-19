МТС NUUM
NUUM — пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Братчикова Наталья 23 14
|Кокошка Андрей 6 6
|Миногарова Мария 4 3
|Колесов Константин 10 2
|Пахомов Александр 60 2
|Березной Андрей 34 2
|Biden Joe - Байден Джо 127 1
|Филатов Илья 11 1
|Жабыкин Василий 1 1
|Парадеев Александр 1 1
|Горбунов Андрей 3 1
|Морозов Евгений 15 1
|Городецкий Ярослав 12 1
|Коваль Юлия 1 1
|Дроздов Николай 4 1
|Cajee Raees - Каджи Раис 3 1
|Мурашкина Карина 1 1
|Галушкин Семен 1 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Кабанов Марат 35 1
|Пуликов Артем 7 1
|Булаев Илья 3 1
|Смелянский Андрей 1 1
|Алмазов Элдос 1 1
|Сысоева Евгения 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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