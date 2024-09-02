«МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео

МТС объявила о том, что теперь ее рекламная вертикаль «МТС Ads» размещает в Telegram Ads рекламные кампании с баннерами и видео. Обновление уже доступно на платформе «Маркетолог Pro».

Новые форматы рекламных объявлений позволяют запускать охватные медийные кампании в канале с месячной аудиторией более 86 млн человек и донести визуальную составляющую бренда, используя статичные и анимированные изображения, видео. Доступные для загрузки форматы статичного креатива — PNG, JPEG размером до 5 МБ, анимированного и видео-креатива — MP4 размером до 20 МБ и длительностью от 3 до 60 секунд. Обязательные элементы — заголовок объявления до 40 символов и текст до 160 символов.

Наценка за использование новых форматов, в том числе при таргетинге на аудиторию по тематическим категориям и интересам аудитории, для статичных баннеров составляет 50% к CPM текстового формата, для видео и анимации — 70%. При таргетинге на каналы применяются наценки 80% для баннера и 100% — для видео и анимации. Минимальный порог входа для запуска баннера или видео — 20 тыс. евро в месяц за каждый формат, для запуска двух форматов — и баннера, и видео в течение одного месяца — 30 тыс. евро в месяц. При годовом коммитменте на один из форматов минимальный порог входа составляет 120 тыс. евро в год, на оба формата — 240 тыс. евро в год. Для кабинетов «Маркетолог Pro» доступно ценообразование как в евро по курсу ЦБ, так и в рублях по фиксированной ставке CPM.

Запустить рекламу с баннерами и видео можно как по сегментам Telegram — контентному таргетингу по тематикам и аудиториям каналов, так и, запуская ее через инструменты «МТС Ads», по сегментам Big Data МТС, внешних поставщиков данных, на данных CRM рекламодателей.

Благодаря появлению новых рекламных форматов и большим данным Telegram Ads становится рекламным каналом, который дает брендам возможность проводить как охватные медийные кампании, так и размещать рекламу для аудиторных групп, кратно увеличивая эффективность рекламных коммуникаций. В инструментах «МТС Ads» рекламодателям будет доступна расширенная аналитика — возможность провести Brand Lift и Sales Lift исследования, измерить влияние рекламных инвестиций на бренд-метрики и продажи.

«На фоне колоссального дефицита качественного рекламного инвентаря запуск визуальных форматов в Telegram Ads более чем актуален и востребован. Брендированные размещения соответствуют рыночным стандартам и гарантируют высокое качество контакта с аудиторией. По дневному охвату среди монетизируемых в России digital-ресурсов Telegram находится в топ-2 и позволяет в среднем за сутки* охватить более половины населения страны. Новые форматы рекламных коммуникаций, уникальные возможности таргетирования рекламы и измерений эффективности обеспечат платформе справедливую долю в медиасплитах рекламодателей», — отметила исполнительный директор «МТС Ads» Татьяна Матвеева.

Рекламные кампании с баннерными и видеоформатами Telegram в «Маркетолог Pro» с сегодняшнего дня запустили компании и сервисы цифровой экосистемы МТС – Kion, Nuum, «МТС Travel», «МТС Ads», «МТС Premium», а также крупнейшие рекламодатели — «Яндекс», «Бургер Кинг», Omoda, Jaecoo, Chery, «Авито», «ОТП Банк» и др.

«Telegram заботится о качестве объявлений, которые размещают рекламодатели, чтобы пользователи получали релевантный и полезный контент. В случае с премиальными форматами речь идет не только о модерации сообщения, но и о достаточно высоком пороге входа для работы с новыми форматами. Мы верим, что новые охватные и brandformance-инструменты будут востребованы у рекламодателей крупного и среднего бизнеса, и позволят им более эффективно решить задачу формирования спроса и качественно донести визуальную составляющую бренда до аудитории», — сказал коммерческий директор «МТС Ads» Артем Пуликов.