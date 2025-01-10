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Chery Group Jaecoo

Chery Group - Jaecoo


10.01.2025 Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете» 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
09.12.2024 «Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей 1
30.10.2024 Уникальные возможности бионических роботов от OMODA и JAECOO 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Chery Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Telegram Group 1983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Chery Group - Omoda 11 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 2
Changan Automobile Group 21 2
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 2
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Exeed 7 1
HONGQI - Хончи 4 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 160 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
Яндекс.Маркет 937 2
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 1
МТС - NUUM 32 1
Telegram Ads 10 1
Chery Jetour 2 1
Chery Tiggo 13 1
Google Android 13994 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
МТС Premium 50 1
МТС Big Data 265 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Сергеев Виктор 2 1
Матвеева Татьяна 104 1
Пуликов Артем 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Латинский алфавит 189 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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