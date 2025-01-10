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Chery Group Omoda

Chery Group - Omoda


10.01.2025 Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете» 1
27.12.2024 В Calltouch назначен генеральный директор 1
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров 1
09.12.2024 «Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей 1
30.10.2024 Уникальные возможности бионических роботов от OMODA и JAECOO 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
27.06.2023 СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Chery Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Ростелеком 9700 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 20 1
CM.Expert - АвтоЭксперт 7 1
Li Auto - LiXiang 2 1
Telegram Group 1983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Chery Group - Jaecoo 7 3
Changan Automobile Group 21 3
Hyundai Motor Company 383 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Volkswagen Group - VW 280 1
BMW Group 446 1
Tesla Motors 396 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Avito - Авито авто 36 2
Chery Tiggo 13 2
Яндекс.Маркет 937 2
Geely Monjaro 5 1
МТС - NUUM 32 1
Google Android 13994 1
Chery Jetour 2 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МТС Big Data 265 1
Telegram Ads 10 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Geely Zeekr 8 1
Сергеев Виктор 2 1
Соболев Никита 2 1
Гаврилов Михаил 9 1
Матвеева Татьяна 104 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Ганжа Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Трейд-ин - Trade-in 176 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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