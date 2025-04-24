Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps VLM Visual Language Model визуально-генеративная модель машинного обучения Визуально-языковая модель машинного обучения Визуально-генеративная модель машинного обучения
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7626 6
|Promt - Промт 296 2
|DeepSeek - ДипСик 43 2
|Yandex B2B Tech 21 1
|Google LLC 11916 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 484 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 279 1
|Золотое яблоко 19 1
|BMW Group 453 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1598 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.