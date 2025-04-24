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Индексная книга (каталог) CNews*
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MLOps VLM Visual Language Model визуально-генеративная модель машинного обучения Визуально-языковая модель машинного обучения Визуально-генеративная модель машинного обучения



24.04.2025 Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений 3
03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 1
03.04.2025 «Яндекс» представил «Нейроэксперта» — сервис, который сам найдет нужную информацию в файлах и ссылках пользователя 1
13.02.2025 Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты 1
28.11.2024 Ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт 1
10.10.2024 «Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7626 6
Promt - Промт 296 2
DeepSeek - ДипСик 43 2
Yandex B2B Tech 21 1
Google LLC 11916 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 484 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 279 1
Золотое яблоко 19 1
BMW Group 453 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3257 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 874 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 960 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3485 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10894 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4040 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13977 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4589 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5497 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2078 1
Data monetization - Монетизация данных 1687 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2944 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 325 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 42 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 793 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7347 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2404 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10735 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4846 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 528 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 27 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3665 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2124 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12268 1
Яндекс.Нейроэксперт 3 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 242 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 3
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 46 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 2
Google Android 14198 1
Apple iOS 7929 1
OpenAI ChatGPT 381 1
Midjourney - нейросеть 68 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI 6 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 45 1
Яндекс.Алиса Про 9 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 433 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 294 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 174 1
Самигуллин Артур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1598 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 286 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 961 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 616 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1588 1
Ботаника - Растения - Plantae 1067 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6522 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2421 1
Английский язык 6722 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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