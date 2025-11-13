Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Google DeepMind Gemini NotebookLM

Google DeepMind - Gemini - NotebookLM

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.11.2025 Старт продаж OnePlus 15 1
03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Google DeepMind и организации, системы, технологии, персоны:

DeepSeek - ДипСик 98 1
Google LLC 12197 1
Yandex - Яндекс 8344 1
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 17 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 968 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14318 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11149 1
Data monetization - Монетизация данных 1810 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 965 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 29 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17535 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25907 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22857 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5425 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3951 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33695 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1067 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4860 1
Яндекс.Нейроэксперт 11 1
OpenAI - ChatGPT 496 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 303 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1680 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45488 1
Россия - РФ - Российская федерация 155669 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5817 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399482, в очереди разбора - 732255.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/