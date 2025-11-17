Разделы

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.11.2025 Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года 1
13.11.2025 Старт продаж OnePlus 15 1
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все 1
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi 2
21.10.2025 Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой 1
25.09.2025 Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России 2
23.09.2025 Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC 1
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G 1
23.09.2020 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1906 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
Goodix Technology 6 1
Motorola Inc 1150 1
BBK OnePlus 251 1
Sony 6629 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 606 1
Lenovo Motorola 3525 1
BBK OPPO Electronics 423 1
Xiaomi 1951 1
BBK vivo iQOO 29 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 479 1
TÜV Rheinland Group 162 1
Bayer AG - Байер 85 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17702 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25566 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21768 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17777 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2341 2
mmWave - миллиметровые волны 37 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6243 1
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 35 1
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 123 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2215 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4144 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2240 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 748 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2377 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12870 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11160 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14338 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1954 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3912 1
Контрастность 2942 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1473 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4626 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1402 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2351 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 236 1
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 172 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1118 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 213 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3697 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6298 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1311 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3102 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1160 1
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 44 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 98 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 295 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5533 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3321 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2567 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9815 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 827 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1617 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 2
Qualcomm Sensing Hub 1 1
Samsung Super AMOLED 140 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 327 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 509 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 1
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 1
BBK OPPO ColorOS 66 1
Qualcomm Snapdragon X 95 1
BBK OPPO SuperVOOC 44 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 10 1
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 953 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155967 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6053 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 686 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4351 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Видеокамера - Видеосъёмка 704 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5247 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6277 1
