OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi

Состоялась премьера топового смартфона OnePlus 15 – главного конкурента не только iPhone 17 Pro Max, но и Xiaomi 17 Pro Max. Он намного дешевле их, но при этом ничуть не хуже, особенно в сравнении с Xiaomi. OnePlus показала, что не утратила навык делать флагманские телефоны по цене «середнячков», с которым она вышла на рынок в 2014 г.

Когда больше нет смысла переплачивать

Компания OnePlus провела презентацию своего новейшего флагманского смартфона OnePlus 15. Он полностью оправдал все возлагавшиеся на него фанатами марки и обычными пользователями надежды, получившись очень производительным и одновременно очень дешевым.

Для адептов бренда это было особенно важно, поскольку OnePlus сделала себе имя именно на таких смартфонах – топовых по «железу», но при этом намного более доступных на фоне конкурентов. Свои аппараты она называла «убийцами флагманов», но через некоторое перестала выпускать их, повысив цены и растеряв весь шарм. Однако в апреле 2025 г. все вернулось на круги своя, когда вышел дешевый и мощный OnePlus 13T. OnePlus 15 появился ему на смену.

Сравнение цен

OnePlus 15 доступен в пяти версиях. Базовая с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 3999 юаней или 44,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2025 г.

OnePlus OnePlus 15

Также есть модификации 16 ГБ + 256 ГБ за 4299 юаней (47,6 тыс. руб.), 12 ГБ + 512 ГБ за 4599 юаней (50,9 тыс. руб.) и 16 ГБ + 512 ГБ за 4899 юаней (54,2 тыс. руб.), а самая дорогая с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ROM стоит 5399 юаней (тыс. руб.).

Глобальная презентация OnePlus 15 запланирована на 13 ноября 2025 г. Напомним, что с 2023 г. OnePlus располагает собственным российским дистрибьютором, что повышает появление ее нового флагманского смартфона в российской рознице.

Тем временем в конце сентября 2025 г. состоялась презентация смартфонов Xiaomi 17 Pro и Pro Max, которые базируются на том же чипе, что и OnePlus 15 – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Если сравнивать, то по размерам и характеристикам OnePlus 15 ближе к Xiaomi 17 Pro Max.

Последний при этом стоит значительно дороже 5999 юаней (67,9 тыс. руб.) за 12/512 ГБ памяти, 6299 юаней (71,2 тыс. руб.) за 16/512 ГБ и 6999 юаней (79,2 тыс. руб.) за 16/1024 ГБ.

Экран, камеры и процессор

За основу OnePlus 15 взят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это новинка компании Qualcomm, вышедшая в конце сентября 2025 г. и выдающая почти 3,75 млн баллов в AnTuTu 10 и около 12,4 тыс. в GeekBench 6.

OnePlus Рамок вокруг дисплея почти не осталось

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – это восьмиядерный чип, который изготовляется по 3-нанометровому техпроцессу. В его распоряжении – два ядра на 4,61 ГГц и шесть ядер на 3,63 ГГц, а также графика Adreno 840.

Экран смартфона – 6,78-дюймовый с разрешением 2772х1272 точки. Используемая матрица – LTPO-OLED с поддержкой частоты обновления вплоть до 165 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев на основе ультразвука. Отличительна черта дисплея OnePlus 15 – это минимальные рамки толщиной всего 1,15 мм.

В дисплей встроена фронтальная фотокамера на базе 50-мегапиксельного сенсора. Ее характеризует диафрагма f/2.4.

OnePlus 15 По дизайну OnePlus 15 напоминает сразу несколько предыдущих поколений iPhone

Фактически, OnePlus не стала играть с разрешением сенсоров, и потому все четыре камеры в смартфоне – 50-мегапиксельные. Оставшиеся три встроены в тыльный модуль, где основная имеет оптическую стабилизацию и минимальную диафрагму f/1.8, дополнительная получила широкоугольную оптику и f/2.0, (широкоугольная), а последняя – оптическую стабилизацию, телеобъектив, 3,5-кратный оптический и зум и f/2.8.

Память и батарея

В дополнение к производительному процессору OnePlus 15 получил и очень быструю память. Модуль ОЗУ – это LPDDR5X Ultra, а хранение всей информации отвечает чип UFS 4.1.

Как и все современные китайские смартфоны, новый флагман OnePlus перешел на кремний-углеродную батарею. Такие аккумуляторы имеют повышенную емкость, и в данном случае она составляет 7300 мАч, хотя еще в год назад стандартом было 5000 мАч. АКБ получила поддержку быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт.

OnePlus Камерам в OnePlus 15 уделено немало внимания

В стоимость OnePlus 15 входят корпус с защитой от воды и пыли IP69K размерами 161х77х8 мм и весом 215 грамм, поддержка сетей 5G, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, ИК-порт, NFC-чип и быстрый порт зарядки USB-С 3.2 Gen 1.

С завода на смартфон установлена ОС Android 16 с оболочкой ColorOS 16.