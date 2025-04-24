Настоящий «убийца флагманов» вернулся. Анонсирован супермощный и сверхдешевый OnePlus 13T

OnePlus анонсировала смартфон 13T с топовой электроникой и очень низкой ценой – от $445. Он намного современнее, нежели iPhone 16 Plus, но стоит при этом вдвое дешевле. По сути, OnePlus вернулась к тому, с чего начинала 11 лет назад – к выпуску доступных и очень производительных смартфонов, которые стоят дешевле конкурентов.

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Компания OnePlus анонсировала новейший флагманский смартфон 13T. Она вернулась к истокам – OnePlus сделала себе имя на недорогих топовых аппаратах, которые стоили намного дешевле конкурентов от других брендов. Это позволило ей называть свои смартфоны «убийцами флагманов».

К восьмой серии мобильники OnePlus утратили преимущество в виде цены и стали стоить, как аналогичные флагманы других производителей. С выходом OnePlus 13T вернулись и «убийцы флагманов».

В минимальной комплектации смартфон несет в себе 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и стоит около $445 или 36,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 г. Для сравнения, вышедший полгода назад Apple iPhone 16 Plus в базе имеет только 128-гигабайтный накопитель и 8 ГБ ОЗУ, но стоит в США при этом вдвое дороже – $899 (74,5 тыс. руб.).

OnePlus Предлагаемая цветовая гамма

Для OnePlus 13T будет доступно несколько конфигураций – 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. Самая максимальная включает 16 ГБ RAM и 1 ТБ ROM и стоит около $620 или 51,3 тыс. руб., что по-прежнему ощутимо дешевле самого доступного iPhone 16 Plus.

Из кармана не торчит

OnePlus 13T – это не только один из самых доступных флагманских смартфонов на рынке, но еще и один из самых компактных – он явно создавался с оглядкой на тех, кто устал от «лопат». Его экран – это AMOLED-панель на 6,3 дюйма по диагонали, но при этом его разрешение – 2640х1216 пикселей. Пиковая частота обновления – 120 Гц, максимальная яркость – 1600 нит. Есть поддержка технологий улучшения изображения HDR10+ и Dolby Vision. Поверх матрицы установлено усиленное стекло Crystal Shield Glass.

OnePlus 13Т меньше большинства современных смартфонов

Плотность пикселей – 460 ppi, охват цветового пространства DCI-P3% - 100% даже на максимальной яркости, соотношение экрана к корпусу – 94,1%.

Большой потенциал

Смартфон OnePlus 13T собран на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition, самом производительном мобильном ARM-чипе на апрель 2025 г. это 3-нанометровое решение с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830 на частоте до 1,1 ГГц.

В качестве оперативной памяти используется модуль LPDDR5X. Пользовательские данные хранятся в очень быстрой флэш-памяти UFS 4.0. Для отвода тепла от них и от процессора применяется система охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 кв. мм.

Питание и камеры

Новый смартфон OnePlus имеет толщину 8,15 мм и весит 185 граммов за счет аккумулятора повышенной емкости – 6260 мАч. Есть поддержка проводной 80-ваттной зарядки.

Батарея здесь кремний-углеродная. В ней нет лития, так что она не горит и не взрывается. CNews писал, что в 2025 г. многие производители смартфонов перейдут именно на такие аккумуляторы.

OnePlus OnePlus смогла сделать блок камер небольшим

OnePlus не стала городить массив из камер на задней панели – здесь расположены два сенсора IMX906 на 50 МП каждый. Первая камера – широкоугольная (диафрагма f/1.8, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, 6-линзовый объектив оптическая стабилизация изображения). Вторая камера – телефото (2-кратный оптический зум, 20-кратный цифровой, f/2.0, 5-линзовый объектив, оптическая стабилизация). Предельное разрешение записи видео – 4К на скорости 60 кадров в секунду.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП, диафрагму f/2,4 и поддерживает запись видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ее диафрагма – f/2.4, эквивалентное фокусное расстояние – 24 мм, объектив – 5-линзовый.

11 антенн в одном смартфоне

OnePlus 13T получил скоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 7, дополненный 11 антеннами, а также модуль Bluetooth 5.4, поддержку сетей пятого поколения, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и NFC-чип.

В наличии два динамика с поддержкой Dolby Audio и три микрофона, два SIM-слота, ИК-порт для управления бытовой техникой, сканер отпечатков пальцев в экране и защита от пыли и влаги по стандарту IP65.

Поддержка карт microSD не заявлена. С завода 13Т поставляется с ОС Android 15 и прошивкой Color OS 15. Последнюю также можно встретить в смартфоне Oppo K12s – как сообщал CNews, он вышел за пару дней до премьеры OnePlus 13T и тоже располагает кремний-углеродным аккумулятором.