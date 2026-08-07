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DCI-P3 Охват цветового пространства

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.08.2026 Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России 1
31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 1
09.07.2026 Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу 1
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM 1
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM 1
29.05.2026 Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном 1
27.05.2026 TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED 1
25.05.2026 TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости 1
25.05.2026 На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT 1
24.05.2026 Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж 1
22.05.2026 Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры 1
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
08.05.2026 Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России 1
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем 1
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM 1
24.04.2026 В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров 1
22.04.2026 На российском рынке доступен игровой 27-дюймовый монитор с частотой 200 Гц 1
21.04.2026 TCL представила дизайнерскую серию телевизоров A400 Pro 1
17.04.2026 Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые 1
16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности 1
15.04.2026 TCL представляет игровой монитор 32X3A 1
14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе 1
30.03.2026 В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR 1
23.03.2026 В России представлен монитор Acer Nitro VG270KV4 с 4K и до 320 Гц 1
18.03.2026 Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе 1
13.03.2026 Новый Acer Predator X32X — премиальный изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров 1
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 1
10.02.2026 Представлен новый изогнутый монитор 5К Acer Nitro EI491CURS — один вместо двух 1
07.02.2026 Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса 1
30.01.2026 Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч 1
29.01.2026 Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч 1
19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года 1
15.01.2026 На российском рынке появился новый крупноформатный игровой монитор Acer Nitro XV320QKP0 1

Публикаций - 341, упоминаний - 347

DCI-P3 и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 68
Xiaomi - Сяоми 2231 65
Nvidia Corp 4002 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 48
Samsung Electronics 11064 43
Intel Corporation 12811 31
Huawei 4676 30
Google LLC 12688 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 28
LG Electronics 3735 28
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 26
Apple Inc 13154 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Sony 6739 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 17
Adobe Systems 1597 17
HP Inc. 5883 14
MediaTek - Ralink 595 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 13
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 13
Qualcomm Technologies 1974 12
BBK OPPO Electronics 484 12
BBK OnePlus 298 11
Philips 2099 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Lenovo Group 2446 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 9
Microsoft Corporation 25775 8
ViewSonic 325 8
TÜV 77 8
Dell EMC 5180 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
AOC 113 6
Digma 251 6
Bang&Olufsen - B&O 148 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
МегаФон 10742 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
TÜV Rheinland Group 181 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
Россети Ленэнерго 1699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Hyundai Motor Company 436 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Walt Disney Company 647 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Ducati 12 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Faraday Future - FF 15 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
DeviantArt 9 1
Крокус Сити Молл 16 1
Bulgari 5 1
Геометрия НПО 165 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 65
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 61
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 177
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 172
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 165
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 161
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 158
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 154
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 151
Контрастность 3042 149
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 141
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 137
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 125
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 123
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 114
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 106
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 103
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 103
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 103
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 101
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
Наушники - Headphones 4478 88
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 80
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 77
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 67
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 65
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 59
VESA DisplayHDR 105 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 58
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 54
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 52
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 52
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 50
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 49
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 48
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 47
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 47
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 89
Dolby Vision 282 64
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Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 52
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Google Android 15243 47
Google Android TV 381 44
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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