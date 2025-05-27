В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite

МТС объявляет о старте продаж нового ультратонкого смартфона Honor 400 Lite. Смартфон оснащен ИИ-кнопкой для расширенного доступа к управлению камерой. Оформить покупку уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость новинки составляет 32990 руб. за конфигурацию 8+256 ГБ. Смартфон представлен в трех цветах: «вельветовом сером», «вельветовом черном» и «вельветовом бирюзовом». В период с 27 мая по 10 июня 2025 г. при покупке Honor 400 Lite все покупатели получат скидку в размере 6 тыс. руб. и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

«Смартфоны в сегменте 30-40 тыс. руб. пользуются высоким спросом. В 2024 г. продажи этой категории устройств выросли, и по итогам года их доля составила 5,1% от общего количества продаж смартфонов в штуках. Мы уверены, что новинка привлечет внимание пользователей и станет востребованной в этом ценовом сегменте», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

МТС В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite

Honor 400 Lite — смартфон на базе Android с ИИ‑кнопкой, которая отвечает за быстрый запуск камеры и доступ к «Google Объективу» для распознавания объектов с помощью искусственного интеллекта. Нажатие в течение одной секунды мгновенно запускает камеру, повторное нажатие позволяет сделать снимок, удержание кнопки — записать видео. В профессиональном режиме доступны расширенные функции управления камерой: короткое нажатие для смены точки фокусировки и проведение пальцем для зума. Длительное удержание ИИ-кнопки открывает приложение «Google Объектив», которое помогает узнавать названия растений, животных и произведений искусства, переводить текст вывесок и меню более чем на 100 языков, решать математические задачи или находить товары по фотографии.

Honor 400 Lite оснащен основной камерой с разрешением 108 МП и светосильной оптикой (f/1,75), а также широкоугольной камерой 5 МП с датчиком глубины. Фронтальная камера Honor 400 Lite – 16 МП.

AMOLED-экран 6,7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080×2412 пикселей и полезной площадью 93,7% отображает 16,7 млн цветов и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость экрана – 3500 нит. Honor 400 Lite поддерживает семь технологий защиты зрения, которые снижают нагрузку на глаза и повышают комфорт при просмотре. ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует отсутствие мерцание, аппаратная технология снижения уровня синего света уменьшает воздействие синего излучения, а динамическая яркость имитирует естественное солнечное освещение, помогая уменьшить утомляемость глаз. В вечернее время «Циркадный ночной экран» меняет цветопередачу на более теплые тона, способствуя выработке мелатонина и улучшению качества сна.

Honor 400 Lite весит 171 г при толщине корпуса 7,29 мм. Смартфон защищен от повреждений при падениях во время повседневного использования, что подтверждает сертификат 5 звезд от компании SGS. Поддержка управления мокрыми руками и степень защиты от пыли и воды IP65 позволяют пользоваться им даже во влажной среде.

Смартфон оснащен аккумулятором 5230 мАч, который сохраняет более 80% емкости даже после 1000 циклов зарядки. Адаптер Honor SuperCharge 35 Вт заряжает телефон до 52% за 30 минут и до 100% — за 73 минуты. Процессор – MediaTek Dimensity 7025-Ultra, накопитель – 256 ГБ, а технология Honor RAM Turbo удваивает оперативную память до 8+8 ГБ.