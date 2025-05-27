Разделы

Техника
|

В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite

МТС объявляет о старте продаж нового ультратонкого смартфона Honor 400 Lite. Смартфон оснащен ИИ-кнопкой для расширенного доступа к управлению камерой. Оформить покупку уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость новинки составляет 32990 руб. за конфигурацию 8+256 ГБ. Смартфон представлен в трех цветах: «вельветовом сером», «вельветовом черном» и «вельветовом бирюзовом». В период с 27 мая по 10 июня 2025 г. при покупке Honor 400 Lite все покупатели получат скидку в размере 6 тыс. руб. и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

«Смартфоны в сегменте 30-40 тыс. руб. пользуются высоким спросом. В 2024 г. продажи этой категории устройств выросли, и по итогам года их доля составила 5,1% от общего количества продаж смартфонов в штуках. Мы уверены, что новинка привлечет внимание пользователей и станет востребованной в этом ценовом сегменте», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

mvi1.jpg

МТС
В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite

Honor 400 Lite — смартфон на базе Android с ИИ‑кнопкой, которая отвечает за быстрый запуск камеры и доступ к «Google Объективу» для распознавания объектов с помощью искусственного интеллекта. Нажатие в течение одной секунды мгновенно запускает камеру, повторное нажатие позволяет сделать снимок, удержание кнопки — записать видео. В профессиональном режиме доступны расширенные функции управления камерой: короткое нажатие для смены точки фокусировки и проведение пальцем для зума. Длительное удержание ИИ-кнопки открывает приложение «Google Объектив», которое помогает узнавать названия растений, животных и произведений искусства, переводить текст вывесок и меню более чем на 100 языков, решать математические задачи или находить товары по фотографии.

Honor 400 Lite оснащен основной камерой с разрешением 108 МП и светосильной оптикой (f/1,75), а также широкоугольной камерой 5 МП с датчиком глубины. Фронтальная камера Honor 400 Lite – 16 МП.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

AMOLED-экран 6,7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080×2412 пикселей и полезной площадью 93,7% отображает 16,7 млн цветов и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость экрана – 3500 нит. Honor 400 Lite поддерживает семь технологий защиты зрения, которые снижают нагрузку на глаза и повышают комфорт при просмотре. ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует отсутствие мерцание, аппаратная технология снижения уровня синего света уменьшает воздействие синего излучения, а динамическая яркость имитирует естественное солнечное освещение, помогая уменьшить утомляемость глаз. В вечернее время «Циркадный ночной экран» меняет цветопередачу на более теплые тона, способствуя выработке мелатонина и улучшению качества сна.

Honor 400 Lite весит 171 г при толщине корпуса 7,29 мм. Смартфон защищен от повреждений при падениях во время повседневного использования, что подтверждает сертификат 5 звезд от компании SGS. Поддержка управления мокрыми руками и степень защиты от пыли и воды IP65 позволяют пользоваться им даже во влажной среде.

Смартфон оснащен аккумулятором 5230 мАч, который сохраняет более 80% емкости даже после 1000 циклов зарядки. Адаптер Honor SuperCharge 35 Вт заряжает телефон до 52% за 30 минут и до 100% — за 73 минуты. Процессор – MediaTek Dimensity 7025-Ultra, накопитель – 256 ГБ, а технология Honor RAM Turbo удваивает оперативную память до 8+8 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому

Как перейти в облако без риска для ИБ?

В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153