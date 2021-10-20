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Симулятор Simulator имитатор имитация



20.10.2021 Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников
27.11.2019 Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения
05.06.2018 «Геонавигационные технологии» и Нефтегазовый центр МФТИ создали симулятор гидроразрыва пласта
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ
28.12.2012 Симулятор Ikei задействует все пять чувств
10.11.2011 Маска "на проводе": робот-собеседник имитирует мимику человека
07.11.2011 Ситуацию с городскими парковками разрешит симулятор
28.07.2011 Toyota построила супер-симулятор городского движения
21.06.2011 «Вконтакте» появилась игра-симулятор российской политики
28.10.2010 Buderus предлагает программу-симулятор для настройки теплового насоса
23.05.2008 Превью The Sims 3. Симулятор бытия
29.02.2008 "Выборы 2008. Геополитический симулятор" в продаже
04.09.2007 В Google Earth появился симулятор полета
17.07.2007 Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих
08.11.2005 Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз
08.11.2005 Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор
14.10.2002 Инвесторы-любители cмогут использовать симулятор фондового рынка Investment Game
04.10.2000 AMD выпустила симулятор работы системы на 64-битном процессоре x86-64

Публикаций - 832, упоминаний - 854
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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