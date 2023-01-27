Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом Новая концепция, называемая нейроморфными вычислениями, имитирует основные синаптические функции нейронов. Это нужно, чтобы, в свою очередь, можно было копировать поведение и функции человеческого мозга. Одной из синаптических функций является пласт

В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России коллектив авторов разработал симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Особенность такого тренажера в том, что он учит оказывать первую по

«Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробовать себя в роли сборщика: пройтись между полок магазина, преодолеть препятствия в виде других покупателей и тележек и поймать

Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов енки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при участии японской компании Tanac Co. в производство запущен «симулятор человеческого пальца» для оценки безопасности роботизированной техники. Ожидается, что разработка будет пользоваться большим спросом в отраслях с повышенным риском производственных тр

Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников ожного полотна по полученным заранее данным. С момента первого релиза разработчики ИТ-вуза внесли в симулятор ряд дополнений: добавили возможность изменять параметры каждого датчика беспилотног

Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения которая позволяет в реальном времени увидеть мир глазами человека с разными нарушениями зрения. VR-симулятор «SeeMyWorld» работает по принципу дополненной реальности. На изображение, получаемо

«Геонавигационные технологии» и Нефтегазовый центр МФТИ создали симулятор гидроразрыва пласта «Геонавигационные технологии», российский разработчик программного обеспечения для «умного бурения», совместно с Нефтегазовым центром МФТИ создал симулятор гидроразрыва пласта – FracSolver – для повышения эффективности нефтеотдачи. Разработка ориентирована, прежде всего, на российский рынок и составит конкуренцию импортным аналогам, кото

Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ а ученых Медицинского центра Университета Дьюка и Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга создала искусственный белок, соединенный с сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно для разработки новых вакцин, которые могли бы вы

Симулятор Ikei задействует все пять чувств ики из лаборатории Ikei при отделении системного дизайна Токийского столичного университета создали симулятор виртуальной реальности «виртуальное тело», использующий все пять чувств человека. <

Маска "на проводе": робот-собеседник имитирует мимику человека Группа ученых из Германии и Японии разработала уникальное средство общения посредством компьютера: искусственное лицо, которое имитирует мимику человека. Mask-bot производит немного шокирующее впечатление. Например, он говорит фразу «когда солнечный свет попадает на капли дождя, они действуют как призмы и образуют раду

Ситуацию с городскими парковками разрешит симулятор ут парковку, сжигая топливо и создавая заторы, шум и загрязнение окружающей среды. Для решения крайне важной и сложной проблемы парковки ученые из Тель-Авивского университета разработали компьютерный симулятор, который моделирует «парковочную обстановку» конкретного района или целого города. Это позволяет разработать различные стратегии для улучшения ситуации и, что самое главное, виртуальн

Toyota построила супер-симулятор городского движения В рамках своей исследовательской программы по снижению аварийных ситуаций на дороге, компания Toyota создала самый совершенный на сегодняшний день симулятор вождения. Он представляет из себя салон автомобиля, начинённый электроникой и накрывающий автомобиль купол, транслирующий на свои внутренние стенки изображение городских автотрасс.

«Вконтакте» появилась игра-симулятор российской политики В крупнейшей социальной сети Рунета «Вконтакте» появилась новая бесплатная игра-симулятор российской политической жизни - «Политика». Игра «Политика», официальный запуск которой состоялся 20 июня, предлагает пользователю «Вконтакте» начать свою политическую карьеру, постеп

Buderus предлагает программу-симулятор для настройки теплового насоса herm WPS, с помощью специальной программы – симулятора. Размер программы в архиве 4,3 Мб. Программа-симулятор системы управления имеет интуитивно понятное русифицированное меню, которое позволя

Превью The Sims 3. Симулятор бытия ением, и решили найти ответ на, казалось бы, банальный вопрос: «Чем на этот раз нас попытаются удивить?». Выяснилось, что нововведений окажется больше, чем мы предполагали.Читайте: Превью The Sims 3. Симулятор бытия

"Выборы 2008. Геополитический симулятор" в продаже Компания "Бука" отправила на полки магазинов русскую версию игры Geo-Political Simulator от студии-разработчика EverSim. В продажу игра поступила под названием "Выборы 2008. Геополитический симулятор".Всегда найдутся люди, которые критикуют политические шаги первых лиц государства, абсолютно уверены в какие именно моменты и какие ошибки были допущены, и, разумеется, что для них со

В Google Earth появился симулятор полета В последней версии Google Earth появился симулятор полета. При нажатии клавиш [CTRL]+[ALT]+[A] появляется меню для выбора самолета: SR22 или F-16, затем выбирается место старта, и полет начинается. Для пользователей, которым важен реа

Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих ой кампании против Конкордии. Весь личный состав снова просят прибыть в ангар, оседлать флуггеры и отправиться покорять бесконечную мглу вселенной.Читайте: Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих.

Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато

Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато

НАСА создала самый быстрый океанический симулятор ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com

НАСА создала самый быстрый океанический симулятор ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com

Инвесторы-любители cмогут использовать симулятор фондового рынка Investment Game 14 октября начинается осенняя сессия Investment Game 2003. Investment Game - это ежегодный симулятор фондового рынка, проводимый дважды в год вo время осеннего и весеннего семестров. Каждый зарегистрировавшийся участник получает в своё распоряжение виртуальный инвестиционный портфель