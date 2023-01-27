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Симулятор Simulator имитатор имитация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.01.2023 Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Новая концепция, называемая нейроморфными вычислениями, имитирует основные синаптические функции нейронов. Это нужно, чтобы, в свою очередь, можно было копировать поведение и функции человеческого мозга. Одной из синаптических функций является пласт
21.12.2022 В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России коллектив авторов разработал симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Особенность такого тренажера в том, что он учит оказывать первую по
10.11.2022 «Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробовать себя в роли сборщика: пройтись между полок магазина, преодолеть препятствия в виде других покупателей и тележек и поймать

20.10.2021 Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов

енки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при участии японской компании Tanac Co. в производство запущен «симулятор человеческого пальца» для оценки безопасности роботизированной техники. Ожидается, что разработка будет пользоваться большим спросом в отраслях с повышенным риском производственных тр
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников

ожного полотна по полученным заранее данным. С момента первого релиза разработчики ИТ-вуза внесли в симулятор ряд дополнений: добавили возможность изменять параметры каждого датчика беспилотног
27.11.2019 Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения

которая позволяет в реальном времени увидеть мир глазами человека с разными нарушениями зрения. VR-симулятор «SeeMyWorld» работает по принципу дополненной реальности. На изображение, получаемо
05.06.2018 «Геонавигационные технологии» и Нефтегазовый центр МФТИ создали симулятор гидроразрыва пласта

«Геонавигационные технологии», российский разработчик программного обеспечения для «умного бурения», совместно с Нефтегазовым центром МФТИ создал симулятор гидроразрыва пласта – FracSolver – для повышения эффективности нефтеотдачи. Разработка ориентирована, прежде всего, на российский рынок и составит конкуренцию импортным аналогам, кото
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ

а ученых Медицинского центра Университета Дьюка и Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга создала искусственный белок, соединенный с сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно для разработки новых вакцин, которые могли бы вы
28.12.2012 Симулятор Ikei задействует все пять чувств

ики из лаборатории Ikei при отделении системного дизайна Токийского столичного университета создали симулятор виртуальной реальности «виртуальное тело», использующий все пять чувств человека. <
10.11.2011 Маска "на проводе": робот-собеседник имитирует мимику человека

Группа ученых из Германии и Японии разработала уникальное средство общения посредством компьютера: искусственное лицо, которое имитирует мимику человека. Mask-bot производит немного шокирующее впечатление. Например, он говорит фразу «когда солнечный свет попадает на капли дождя, они действуют как призмы и образуют раду
07.11.2011 Ситуацию с городскими парковками разрешит симулятор

ут парковку, сжигая топливо и создавая заторы, шум и загрязнение окружающей среды. Для решения крайне важной и сложной проблемы парковки ученые из Тель-Авивского университета разработали компьютерный симулятор, который моделирует «парковочную обстановку» конкретного района или целого города. Это позволяет разработать различные стратегии для улучшения ситуации и, что самое главное, виртуальн
28.07.2011 Toyota построила супер-симулятор городского движения

В рамках своей исследовательской программы по снижению аварийных ситуаций на дороге, компания Toyota создала самый совершенный на сегодняшний день симулятор вождения. Он представляет из себя салон автомобиля, начинённый электроникой и накрывающий автомобиль купол, транслирующий на свои внутренние стенки изображение городских автотрасс.

21.06.2011 «Вконтакте» появилась игра-симулятор российской политики

В крупнейшей социальной сети Рунета «Вконтакте» появилась новая бесплатная игра-симулятор российской политической жизни - «Политика». Игра «Политика», официальный запуск которой состоялся 20 июня, предлагает пользователю «Вконтакте» начать свою политическую карьеру, постеп
28.10.2010 Buderus предлагает программу-симулятор для настройки теплового насоса

herm WPS, с помощью специальной программы – симулятора. Размер программы в архиве 4,3 Мб. Программа-симулятор системы управления имеет интуитивно понятное русифицированное меню, которое позволя
23.05.2008 Превью The Sims 3. Симулятор бытия

ением, и решили найти ответ на, казалось бы, банальный вопрос: «Чем на этот раз нас попытаются удивить?». Выяснилось, что нововведений окажется больше, чем мы предполагали.Читайте: Превью The Sims 3. Симулятор бытия
29.02.2008 "Выборы 2008. Геополитический симулятор" в продаже

Компания "Бука" отправила на полки магазинов русскую версию игры Geo-Political Simulator от студии-разработчика EverSim. В продажу игра поступила под названием "Выборы 2008. Геополитический симулятор".Всегда найдутся люди, которые критикуют политические шаги первых лиц государства, абсолютно уверены в какие именно моменты и какие ошибки были допущены, и, разумеется, что для них со
04.09.2007 В Google Earth появился симулятор полета

В последней версии Google Earth появился симулятор полета. При нажатии клавиш [CTRL]+[ALT]+[A] появляется меню для выбора самолета: SR22 или F-16, затем выбирается место старта, и полет начинается. Для пользователей, которым важен реа
17.07.2007 Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих

ой кампании против Конкордии. Весь личный состав снова просят прибыть в ангар, оседлать флуггеры и отправиться покорять бесконечную мглу вселенной.Читайте: Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих.
08.11.2005 Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз

Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато
08.11.2005 Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз

Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор

ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор

ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com
14.10.2002 Инвесторы-любители cмогут использовать симулятор фондового рынка Investment Game

14 октября начинается осенняя сессия Investment Game 2003. Investment Game - это ежегодный симулятор фондового рынка, проводимый дважды в год вo время осеннего и весеннего семестров. Каждый зарегистрировавшийся участник получает в своё распоряжение виртуальный инвестиционный портфель
04.10.2000 AMD выпустила симулятор работы системы на 64-битном процессоре x86-64

созданном компанией AMD совместно с производителями клонов операционной системы Linux для продвижения грядущей 64-битной модели процессора Hammer - альтернативе спецификации IA-64 от Intel - появился симулятор работы системы с процессором x86-64. Симулятор написан компанией AMD и запускается на 32-битных операционных системах SuSE 6.4 и Red Hat 6.2. Симулятор моделирует работу

Публикаций - 1101, упоминаний - 1130

Симулятор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 72
Google LLC 12688 58
Apple Inc 13154 52
Sony 6739 49
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 44
Samsung Electronics 11064 41
9594 37
EA - Electronic Arts 1317 35
Intel Corporation 12811 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 26
Nvidia Corp 4002 26
Yandex - Яндекс 9216 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 23
Meta Platforms - Facebook 4621 23
Telegram Group 2940 23
Бука - Buka Entertaiment 493 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 18
Новый диск 963 17
Huawei 4676 15
HP Inc. 5883 15
Nintendo 823 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
X Corp - Twitter 2938 13
ESET - ESET Software 1161 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Ростелеком 10948 11
Dr.Web - Доктор Веб 1294 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Toshiba Corporation 2980 11
МегаФон 10742 10
Dell EMC 5180 10
EA Sports 71 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Газпром ПАО 1493 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
TÜV Rheinland Group 181 7
BMW Group 482 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Walt Disney Company 647 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Ford 434 4
Верный - торговая сеть 326 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 4
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
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ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
OpenCores 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Московская федерация футбола 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Verdi 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
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