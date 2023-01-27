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Симулятор Simulator имитатор имитация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.01.2023
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Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Новая концепция, называемая нейроморфными вычислениями, имитирует основные синаптические функции нейронов. Это нужно, чтобы, в свою очередь, можно было копировать поведение и функции человеческого мозга. Одной из синаптических функций является пласт
|21.12.2022
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В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте
В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России коллектив авторов разработал симулятор оказания первой медицинской помощи при инсульте и инфаркте с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Особенность такого тренажера в том, что он учит оказывать первую по
|10.11.2022
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«Сбермаркет» запустил симулятор сборщика продуктов
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил игру «Симулятор сборщика» в Telegram. Пользователям предлагается попробовать себя в роли сборщика: пройтись между полок магазина, преодолеть препятствия в виде других покупателей и тележек и поймать
|20.10.2021
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Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов
енки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при участии японской компании Tanac Co. в производство запущен «симулятор человеческого пальца» для оценки безопасности роботизированной техники. Ожидается, что разработка будет пользоваться большим спросом в отраслях с повышенным риском производственных тр
|05.08.2020
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Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников
ожного полотна по полученным заранее данным. С момента первого релиза разработчики ИТ-вуза внесли в симулятор ряд дополнений: добавили возможность изменять параметры каждого датчика беспилотног
|27.11.2019
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Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения
которая позволяет в реальном времени увидеть мир глазами человека с разными нарушениями зрения. VR-симулятор «SeeMyWorld» работает по принципу дополненной реальности. На изображение, получаемо
|05.06.2018
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«Геонавигационные технологии» и Нефтегазовый центр МФТИ создали симулятор гидроразрыва пласта
«Геонавигационные технологии», российский разработчик программного обеспечения для «умного бурения», совместно с Нефтегазовым центром МФТИ создал симулятор гидроразрыва пласта – FracSolver – для повышения эффективности нефтеотдачи. Разработка ориентирована, прежде всего, на российский рынок и составит конкуренцию импортным аналогам, кото
|24.10.2013
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Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ
а ученых Медицинского центра Университета Дьюка и Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга создала искусственный белок, соединенный с сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно для разработки новых вакцин, которые могли бы вы
|28.12.2012
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Симулятор Ikei задействует все пять чувств
ики из лаборатории Ikei при отделении системного дизайна Токийского столичного университета создали симулятор виртуальной реальности «виртуальное тело», использующий все пять чувств человека. <
|10.11.2011
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Маска "на проводе": робот-собеседник имитирует мимику человека
Группа ученых из Германии и Японии разработала уникальное средство общения посредством компьютера: искусственное лицо, которое имитирует мимику человека. Mask-bot производит немного шокирующее впечатление. Например, он говорит фразу «когда солнечный свет попадает на капли дождя, они действуют как призмы и образуют раду
|07.11.2011
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Ситуацию с городскими парковками разрешит симулятор
ут парковку, сжигая топливо и создавая заторы, шум и загрязнение окружающей среды. Для решения крайне важной и сложной проблемы парковки ученые из Тель-Авивского университета разработали компьютерный симулятор, который моделирует «парковочную обстановку» конкретного района или целого города. Это позволяет разработать различные стратегии для улучшения ситуации и, что самое главное, виртуальн
|28.07.2011
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Toyota построила супер-симулятор городского движения
В рамках своей исследовательской программы по снижению аварийных ситуаций на дороге, компания Toyota создала самый совершенный на сегодняшний день симулятор вождения. Он представляет из себя салон автомобиля, начинённый электроникой и накрывающий автомобиль купол, транслирующий на свои внутренние стенки изображение городских автотрасс.
|21.06.2011
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«Вконтакте» появилась игра-симулятор российской политики
В крупнейшей социальной сети Рунета «Вконтакте» появилась новая бесплатная игра-симулятор российской политической жизни - «Политика». Игра «Политика», официальный запуск которой состоялся 20 июня, предлагает пользователю «Вконтакте» начать свою политическую карьеру, постеп
|28.10.2010
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Buderus предлагает программу-симулятор для настройки теплового насоса
herm WPS, с помощью специальной программы – симулятора. Размер программы в архиве 4,3 Мб. Программа-симулятор системы управления имеет интуитивно понятное русифицированное меню, которое позволя
|23.05.2008
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Превью The Sims 3. Симулятор бытия
ением, и решили найти ответ на, казалось бы, банальный вопрос: «Чем на этот раз нас попытаются удивить?». Выяснилось, что нововведений окажется больше, чем мы предполагали.Читайте: Превью The Sims 3. Симулятор бытия
|29.02.2008
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"Выборы 2008. Геополитический симулятор" в продаже
Компания "Бука" отправила на полки магазинов русскую версию игры Geo-Political Simulator от студии-разработчика EverSim. В продажу игра поступила под названием "Выборы 2008. Геополитический симулятор".Всегда найдутся люди, которые критикуют политические шаги первых лиц государства, абсолютно уверены в какие именно моменты и какие ошибки были допущены, и, разумеется, что для них со
|04.09.2007
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В Google Earth появился симулятор полета
В последней версии Google Earth появился симулятор полета. При нажатии клавиш [CTRL]+[ALT]+[A] появляется меню для выбора самолета: SR22 или F-16, затем выбирается место старта, и полет начинается. Для пользователей, которым важен реа
|17.07.2007
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Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих
ой кампании против Конкордии. Весь личный состав снова просят прибыть в ангар, оседлать флуггеры и отправиться покорять бесконечную мглу вселенной.Читайте: Обзор «Завтра война: Фактор К». Космический симулятор для своих.
|08.11.2005
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Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз
Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато
|08.11.2005
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Симулятор мощнее Солнца в 10 тыс. раз
Ученые из Института Пола Шеррера (PSI), Швейцария, создали сверхмощный симулятор Солнца (High-flux Solar Simulator). Этот прибор предполагается использовать для проведения экспериментов в области солнечной энергетики. Симулятор разработан совместно Лаборато
|23.10.2003
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НАСА создала самый быстрый океанический симулятор
ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com
|23.10.2003
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НАСА создала самый быстрый океанический симулятор
ые результаты были исключительными – так, производительность приложения Overflow CFD даже без оптимизации кода повысилась ровно вдвое по сравнению с показателями на 128-процессорной системе. При этом симулятор просчитывает 1,4 моделируемых года за полный часовой день, что является лучшим показателем для подобных систем на сегодняшний день. Источник: по материалам сайта Vnunet.com
|14.10.2002
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Инвесторы-любители cмогут использовать симулятор фондового рынка Investment Game
14 октября начинается осенняя сессия Investment Game 2003. Investment Game - это ежегодный симулятор фондового рынка, проводимый дважды в год вo время осеннего и весеннего семестров. Каждый зарегистрировавшийся участник получает в своё распоряжение виртуальный инвестиционный портфель
|04.10.2000
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AMD выпустила симулятор работы системы на 64-битном процессоре x86-64
созданном компанией AMD совместно с производителями клонов операционной системы Linux для продвижения грядущей 64-битной модели процессора Hammer - альтернативе спецификации IA-64 от Intel - появился симулятор работы системы с процессором x86-64. Симулятор написан компанией AMD и запускается на 32-битных операционных системах SuSE 6.4 и Red Hat 6.2. Симулятор моделирует работу
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|Мельникова Анастасия 440 7
|Зайцев Михаил 345 6
|Ксенин Алекс 311 5
|Наумов Станислав 30 5
|Сергунина Наталья 375 4
|Собянин Сергей 538 4
|Колесов Александр 63 4
|Фролов Павел 86 4
|Шишенин Евгений 30 3
|Chen Yisong - Чэнь Юйсун 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Галушкин Олег 182 3
|Дуров Павел 329 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Касперский Евгений 337 3
|Дегтев Геннадий 271 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Помозов Алексей 88 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Фурсин Алексей 158 3
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 3
|Симонов Игорь 103 3
|Газаров Артур 77 3
|Цыплухин Владислав 41 3
|Осьмаков Василий 10 2
|Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
|Modha Dharmendra - Модха Дхармендра 4 2
|Аверкин Алексей 4 2
|Косенко Алексей 2 2
|Roberts Larry - Робертс Ларри 5 2
|Kleinrock Leonard - Кляйнрок Леонард 3 2
|Dishman Eric - Дишман Эрик 4 2
|Brown Tim - Браун Тим 5 2
|Lan Chen - Лань Чэнь 4 2
|Булавин Иван 5 2
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|Водясов Алексей 222 2
|Волков Сергей 108 2
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