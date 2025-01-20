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Шишенин Евгений



20.01.2025 Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России 1
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера 1
27.12.2024 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер» 1
03.12.2024 Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора» 1
28.11.2024 Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер» 1
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО 1
06.02.2024 «Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля 1
16.01.2024 Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море 1
06.09.2023 Sitronics KT разработает VR-тренажёр бульдозера «Четра» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Шишенин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 6
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2849 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Ситроникс КТ - АКВА-Станция-М ККС 2 1
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 2 1
Ситроникс КТ - СУТС - Система управления техническими средствами 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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