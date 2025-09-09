Разделы

Безэкипажная логистика


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области 1
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Безэкипажная логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 76 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Yara - Яра 18 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 37 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3187 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12673 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 40 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 873 1
Цыбульский Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 17 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 45 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 752 1
Норвегия - Королевство 1822 1
Япония 13432 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7767 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
