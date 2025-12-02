Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность YARA rules YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Наместников Юрий 40 5
|Хеирхабаров Теймур 24 4
|Мельникова Анастасия 431 2
|Селезнев Илья 7 2
|Станкевич Сергей 4 2
|Водясов Алексей 222 1
|Рахметов Руслан 60 1
|Голованов Сергей 67 1
|Кулашова Анна 60 1
|Цыбульский Александр 7 1
|Кремец Виталий 6 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Макарьин Сергей 30 1
|Суменков Игорь 5 1
|Осипов Сергей 42 1
|Луцив Данила 7 1
|Чувакин Антон 3 1
|Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
|Alvarez Victor - Альварес Виктор 1 1
|Кокоулин Андрей 3 1
|Самаль Виталий 1 1
|Слезкинцев Валерий 1 1
|Тарутина Дарья 1 1
|Галиев Шаих 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.