YARA rules YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


02.12.2025 Solar 4Rays обнаружил новый бэкдор для кражи баз данных, атакующий российские компании 1
11.09.2025 Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО 1
10.09.2025 Новая ML-модель в PT Sandbox обнаруживает неизвестное и скрытое вредоносное ПО 1
01.07.2025 Positive Technologies открывает антивирусную лабораторию 1
25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные 1
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 1
01.04.2025 «Гарда» помогает бизнесу опережать злоумышленников 1
28.02.2025 Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика 1
14.02.2025 Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз 1
20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost 1
05.12.2024 Как защититься от продвинутых кибератак 3
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS 3
09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
04.04.2024 Росреестр потратит больше миллиарда на сервера и отечественное защитное ПО 1
01.12.2023 «Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса 1
14.11.2023 Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов 4
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 4
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
15.04.2020 Опасный блокировщик ПК маскируется под софт известного борца с хакерским ПО 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 1
10.04.2018 «Касперский» открыл код своего сверхбыстрого сканера вирусов 1
04.04.2017 «Лаборатория Касперского» расследовала дело о мистическом исчезновении денег из банкоматов 1
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
17.08.2016 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию кибершпионажа: жертвами стали компании из 30 стран 1

Публикаций - 29, упоминаний - 39

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 6
GitHub 960 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 461 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 78 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1579 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Kimsuky - Хакерская группировка 8 2
ВирусБлокАда 14 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
X Corp - Twitter 2905 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 517 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 252 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 178 1
ESET - ESET Software 1146 1
Telegram Group 2553 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
F-Secure 211 1
Turla - Хакерская группировка 21 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
SentinelOne 22 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 4 1
Hacking Team 16 1
GCMAN - Хакерская группировка 4 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Hades - Хакерская группировка 4 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 258 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 351 1
Microcin - хакерская группировка 1 1
CryptoCore - хакерская группировка 2 1
ClearSky 3 1
Acunetix 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1444 2
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 648 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Безэкипажная логистика 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4873 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5769 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13605 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7738 12
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 478 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2691 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2327 7
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 468 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3268 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 673 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 942 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 797 5
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 434 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3148 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2606 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 863 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1752 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2348 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16681 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8153 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9701 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 3
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 225 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4269 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 516 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 450 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7008 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4340 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 746 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1422 2
Microsoft Windows 16306 8
Linux OS 10871 7
Positive Technologies - PT Sandbox 100 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 122 5
Apple macOS 2241 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 429 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 4
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 30 4
Google Android 14656 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5161 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 148 3
Apple iOS 8232 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2347 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 2
Docker - Платформа распределённых приложений 431 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 120 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 93 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 924 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 86 2
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 11 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 2
Сбер - BI.Zone Triage 2 2
OISF - Suricata IPS/IDS 20 2
Google YouTube - Видеохостинг 2878 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 865 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Microsoft Windows 10 1873 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Office 3946 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1296 1
Discord 149 1
Microsoft Outlook 1421 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 609 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Microsoft Windows PowerShell 221 1
Наместников Юрий 40 5
Хеирхабаров Теймур 24 4
Мельникова Анастасия 431 2
Селезнев Илья 7 2
Станкевич Сергей 4 2
Водясов Алексей 222 1
Рахметов Руслан 60 1
Голованов Сергей 67 1
Кулашова Анна 60 1
Цыбульский Александр 7 1
Кремец Виталий 6 1
Камлюк Виталий 30 1
Макарьин Сергей 30 1
Суменков Игорь 5 1
Осипов Сергей 42 1
Луцив Данила 7 1
Чувакин Антон 3 1
Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
Alvarez Victor - Альварес Виктор 1 1
Кокоулин Андрей 3 1
Самаль Виталий 1 1
Слезкинцев Валерий 1 1
Тарутина Дарья 1 1
Галиев Шаих 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 16
Азия - Азиатский регион 5741 5
Европа 24621 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 3
Япония 13537 3
Индия - Bharat 5686 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1179 3
Южная Корея - Республика 6852 2
Ближний Восток 3029 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 709 2
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 2
Казахстан - Республика 5785 1
Беларусь - Белоруссия 6017 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3245 1
Израиль 2784 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Китай - Тайвань 4133 1
Великобритания - Лондон 2406 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14477 1
Саудовская Аравия - Королевство 630 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 819 1
Малайзия 897 1
Румыния 741 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Монголия 365 1
Филиппины - Республика 581 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 765 1
Сербия - Республика 354 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 570 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 381 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Румыния - Бухарест 54 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1065 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1130 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4937 2
Английский язык 6868 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 2
Энергетика - Energy - Energetically 5516 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4366 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 872 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5302 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10516 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6386 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 550 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1748 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 994 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2947 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Персидский язык - фарси 48 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 874 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 1
Reference - Референс 206 1
BleepingComputer - Издание 408 3
MalwareHunterTeam 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 151 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

