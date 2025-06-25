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Кокоулин Андрей


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные 1
17.05.2023 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кокоулин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1678 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7561 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1001 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 558 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3443 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 1
Microsoft Windows 10 1815 1
Южаков Александр 8 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1553 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 220 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 230 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2831 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9155 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4539 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 5 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 136 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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