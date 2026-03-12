Разделы

Южаков Александр


СОБЫТИЯ


12.03.2026 Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков 1
08.02.2024 Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов 1
17.05.2023 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов 1
15.06.2012 «Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию выборов мэра Омска 1
28.04.2012 «Ростелеком» заключил контракт с правительством Омской области на перевод госуслуг в электронный вид 1
27.03.2012 «Ростелеком» объединил 108 поликлиник Омской области в единую информационную сеть 1
14.12.2011 Жители Омской области получили доступ к 41 госуслуге в электронном виде 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
17.02.2010 В Омском филиале «Сибирьтелекома» назначен коммерческий директор 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

