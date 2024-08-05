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EY Эрнст энд Янг
СОБЫТИЯ
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|05.08.2024
|«Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве
|20.06.2024
|«КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников
|24.04.2024
|Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ
|05.04.2024
|«Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса
|19.04.2013
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Объем венчурных инвестиций в 2012 г. снизился до уровня 2009 г.
Согласно «Десятому ежегодному отчету о ситуации и тенденциях на мировом рынке венчурного капитала», подготовленному компанией «Эрнст энд Янг», в 2012 г., ввиду охватившей экономику неопределенности и сложностей, связанных с выходом из капитала, объем венчурных инвестиций уменьшился на 20% до $41,5 млрд, а число состояв
|01.11.2012
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В 63% организаций отсутствует архитектура системы безопасности
По данным отчета «Глобальное исследование информационной безопасности, 2012 год», опубликованного компанией «Эрнст энд Янг», для защиты от угроз, исходящих от существующих и новых технологий, организациям необходимо коренным образом изменить подход к обеспечению информационной безопасности. Всего в ис
|17.08.2012
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Сектор новых технологий лидирует по числу заключенных сделок во втором квартале 2012 г.
люченных компаниями мирового технологического сектора. Так, общая сумма сделок составила $33,4 млрд, что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся компанией «Эрнст энд Янг» в отчете по итогам исследования сделок M&A в мировом технологическом секторе за апрель-июль 2012 г. (Global technology M&A update: April-June 2012). Сохраняющаяся в мире ситуация
|06.04.2010
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«Эрнст энд Янг» проведет аудиторскую проверку отчетности «Сибирьтелекома» в 2010 г.
и на аудит консолидированной финансовой отчетности «Сибирьтелекома», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2010 г. Победителем конкурса выбрана компания «Эрнст энд Янг». Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с «Эрнст энд Янг»
|26.03.2008
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СЗТ выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита
овые предложения участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который должен реком
|28.04.2007
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"Связьинвест" выбрал "Эрнст энд Янг" для проведения аудита
Для осуществления обязательного ежегодного аудита "Связьинвеста" по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации выбрано "Эрнст энд Янг", сообщает РБК. В структуру "Связьинвест" входят семь крупных межрегиональных компаний ("ЦентрТелеком", "Северо-Западный Телеком", "ВолгаТелеком", ЮТК, "Уралсвязьинформ", "Сибирьт
|31.01.2005
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"Эрнст энд Янг" назначила ведущего MBCI-специалиста
Международная аудиторская и консультационная фирма «Эрнст энд Янг» приняла нового ключевого специалиста в отдел услуг по информационным технологиям и компьютерной безопасности. Николай Самодаев возглавит направление услуг по управлению непрерывн
|25.06.2003
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Мишель Мур стала партнером «Эрнст энд Янг»
Компания "Эрнст энд Янг" сообщила о назначении Мишель Мур на должность партнера Московского офиса. Г-жа
|03.06.2002
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Исследование состояния внутреннего аудита в России и СНГ. 2002 год
Вступительные комментарии и ключевые темы исследования Компания "Эрнст энд Янг" рада предложить Вашему вниманию первое в своем роде исследование и единственны
|16.10.2001
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"АйТи" и "Форвард Технологии" создадут систему управления знаниями для "Эрнст энд Янг"
Компании "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young), "АйТи" и "Форвард технологии" объявили о заключении трехстороннего соглашения и начале совместной реализации пилотной части комплексного проекта по созданию в по
EY и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 84 8
|Осеевский Михаил 349 5
|Лопатин Александр 22 5
|Веремьянина Валентина 19 5
|Юрченко Евгений 133 5
|Самодаев Николай 8 5
|Дмитриев Кирилл 119 4
|Иванов Сергей 404 4
|Краснов Михаил 87 4
|Златопольский Антон 21 4
|Семенов Вадим 65 4
|Репин Игорь 23 4
|Белов Вадим 23 4
|Яковицкий Алексей 23 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Беликов Игорь 7 3
|Чижикова Анна 3 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Филиппова Надежда 11 3
|Плющев Максим 4 2
|Табунщиков Юрий 3 2
|Балашов Вадим 3 2
|Paperin Stewart - Паперин Стюарт 4 2
|Рейман Леонид 1064 2
|Чернышенко Дмитрий 578 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Костин Андрей 68 2
|Аузан Александр 10 2
|Шмелева Елена 11 2
|Иванченко Алексей 9 2
|Дмитриев Антон 4 2
|Левковский Дмитрий 11 2
|Буланча Сергей 26 2
|Родионов Иван 72 2
|Маньковский Андрэ 9 2
|Шевчук Александр 17 2
|Зенкин Денис 263 2
|Яшин Валерий 80 2
|Заболотный Игорь 45 2
|Акулич Владимир 42 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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