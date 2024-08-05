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EY Эрнст энд Янг

EY - Эрнст энд Янг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве
20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса
19.04.2013 Объем венчурных инвестиций в 2012 г. снизился до уровня 2009 г.

Согласно «Десятому ежегодному отчету о ситуации и тенденциях на мировом рынке венчурного капитала», подготовленному компанией «Эрнст энд Янг», в 2012 г., ввиду охватившей экономику неопределенности и сложностей, связанных с выходом из капитала, объем венчурных инвестиций уменьшился на 20% до $41,5 млрд, а число состояв
01.11.2012 В 63% организаций отсутствует архитектура системы безопасности

По данным отчета «Глобальное исследование информационной безопасности, 2012 год», опубликованного компанией «Эрнст энд Янг», для защиты от угроз, исходящих от существующих и новых технологий, организациям необходимо коренным образом изменить подход к обеспечению информационной безопасности. Всего в ис
17.08.2012 Сектор новых технологий лидирует по числу заключенных сделок во втором квартале 2012 г.

люченных компаниями мирового технологического сектора. Так, общая сумма сделок составила $33,4 млрд, что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся компанией «Эрнст энд Янг» в отчете по итогам исследования сделок M&A в мировом технологическом секторе за апрель-июль 2012 г. (Global technology M&A update: April-June 2012). Сохраняющаяся в мире ситуация
06.04.2010 «Эрнст энд Янг» проведет аудиторскую проверку отчетности «Сибирьтелекома» в 2010 г.

и на аудит консолидированной финансовой отчетности «Сибирьтелекома», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2010 г. Победителем конкурса выбрана компания «Эрнст энд Янг». Решение о победителе принято конкурсным комитетом на основании оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками конкурса. Договор с «Эрнст энд Янг»
26.03.2008 СЗТ выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита

овые предложения участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который должен реком
28.04.2007 "Связьинвест" выбрал "Эрнст энд Янг" для проведения аудита

Для осуществления обязательного ежегодного аудита "Связьинвеста" по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации выбрано "Эрнст энд Янг", сообщает РБК. В структуру "Связьинвест" входят семь крупных межрегиональных компаний ("ЦентрТелеком", "Северо-Западный Телеком", "ВолгаТелеком", ЮТК, "Уралсвязьинформ", "Сибирьт
31.01.2005 "Эрнст энд Янг" назначила ведущего MBCI-специалиста

Международная аудиторская и консультационная фирма «Эрнст энд Янг» приняла нового ключевого специалиста в отдел услуг по информационным технологиям и компьютерной безопасности. Николай Самодаев возглавит направление услуг по управлению непрерывн
25.06.2003 Мишель Мур стала партнером «Эрнст энд Янг»

Компания "Эрнст энд Янг" сообщила о назначении Мишель Мур на должность партнера Московского офиса. Г-жа
03.06.2002 Исследование состояния внутреннего аудита в России и СНГ. 2002 год

Вступительные комментарии и ключевые темы исследования Компания "Эрнст энд Янг" рада предложить Вашему вниманию первое в своем роде исследование и единственны
16.10.2001 "АйТи" и "Форвард Технологии" создадут систему управления знаниями для "Эрнст энд Янг"

Компании "Эрнст энд Янг" (Ernst & Young), "АйТи" и "Форвард технологии" объявили о заключении трехстороннего соглашения и начале совместной реализации пилотной части комплексного проекта по созданию в по

Публикаций - 81, упоминаний - 101

EY и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Ростелеком 10826 15
NVision Group - Энвижн Груп 699 10
AMT Group - АМТ-Груп 361 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 8
Unisys - Unify Square 118 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
Cisco Systems 5337 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
EY - Ernst & Young Global 386 5
МегаФон 10542 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 4
HP Inc. 5868 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9434 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1611 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Oracle Corporation 7044 3
Информзащита 924 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 2
Broadcom - VMware 2587 2
SAP SE 5567 2
Microsoft Corporation 25662 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
InfoWatch - Инфовотч 1158 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2137 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1391 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 666 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
МТС - МТТ Старт Телеком 83 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Ростелеком - Томсктелеком 13 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 7
Альфа-Групп 744 3
РЖД - Российские железные дороги 2068 2
Связной ГК 1396 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1190 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 142 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 35 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 63 1
Стройкредит АКБ 35 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Автомир ГК 43 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 10 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
First National Holdings 40 1
AIG-Brunswick Capital Management 8 1
Интегра ГК - Интегра Менеджмент - Интегра-Бурение - Интегра-Сервисы - ВНИИБТ — Буровой инструмент - Геофизсервис - Оренбургтехсервис - СИАМ - Смит Сайбириан Сервисез 10 1
Grupo MasMovil - Euskaltel 2 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 1
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3118 1
Газпром ПАО 1469 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 1
Альфа-Банк 1958 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Татнефть 240 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13561 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5496 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2313 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 40 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34127 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63810 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60702 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35567 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24995 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24022 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11637 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 584 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15795 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12635 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4962 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9231 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2420 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21393 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17873 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8064 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12023 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27043 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1709 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2461 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13677 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9625 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2308 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 15
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 75 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 2
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 11 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
AMT Group - AMT Campaign Manager 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 1
Apple iPad 3981 1
Linux OS 11377 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
Microsoft Windows 16755 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Bending Spoons - Evernote 199 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Paessler PRTG Network Monitor 7 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 341 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2332 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
AMT Group - AMT IP Forum 14 1
BSS Электронный офис 22 1
Apple iAd 50 1
Гольцов Александр 84 8
Осеевский Михаил 349 5
Лопатин Александр 22 5
Веремьянина Валентина 19 5
Юрченко Евгений 133 5
Самодаев Николай 8 5
Дмитриев Кирилл 119 4
Иванов Сергей 404 4
Краснов Михаил 87 4
Златопольский Антон 21 4
Семенов Вадим 65 4
Репин Игорь 23 4
Белов Вадим 23 4
Яковицкий Алексей 23 3
Канцуров Андрей 8 3
Беликов Игорь 7 3
Чижикова Анна 3 3
Аганбегян Рубен 18 3
Филиппова Надежда 11 3
Плющев Максим 4 2
Табунщиков Юрий 3 2
Балашов Вадим 3 2
Paperin Stewart - Паперин Стюарт 4 2
Рейман Леонид 1064 2
Чернышенко Дмитрий 578 2
Кузнецов Сергей 163 2
Костин Андрей 68 2
Аузан Александр 10 2
Шмелева Елена 11 2
Иванченко Алексей 9 2
Дмитриев Антон 4 2
Левковский Дмитрий 11 2
Буланча Сергей 26 2
Родионов Иван 72 2
Маньковский Андрэ 9 2
Шевчук Александр 17 2
Зенкин Денис 263 2
Яшин Валерий 80 2
Заболотный Игорь 45 2
Акулич Владимир 42 2
Россия - РФ - Российская федерация 163976 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47170 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54333 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19323 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 9
Европа 24879 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 2
Индия - Bharat 5827 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Канада 5052 2
Германия - Федеративная Республика 13127 2
Африка - Африканский регион 3624 2
Ближний Восток 3129 2
Франция - Французская Республика 8122 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3014 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1774 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3130 2
Россия - СФО - Омская область 777 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1292 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 707 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 782 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 36 1
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 1
Казахстан - Республика 5983 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2501 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Япония 13740 1
Беларусь - Белоруссия 6234 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Европа Восточная 3136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52833 38
Аудит - аудиторский услуги 3357 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56930 21
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1259 17
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 424 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8418 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33234 6
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 214 5
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 291 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21299 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3526 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7279 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 4
Информатика - computer science - informatique 1177 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3625 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 699 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26924 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 210 3
Экономический эффект 1305 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10776 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6509 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11308 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6632 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
РИА Новости 1028 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Variety 24 1
ТАСС Телеком 38 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8514 2
Gartner - Гартнер 3647 2
Celent - Celent Communications 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
B2B - Российский рынок 22 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3900 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Директ Инфо 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 8
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
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Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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