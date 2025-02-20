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Русский Стандарт Страхование

Русский Стандарт Страхование


20.02.2025 «Русский Стандарт»: женщины чаще приобретают страховые полисы онлайн 1
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня 2
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 2
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 2
20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 2
05.08.2013 «Русский Стандарт Страхование» внедрило Microsoft Dynamics CRM 4
20.11.2012 «Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB 3
25.05.2009 Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом 2
05.11.2008 «Крок» построил центр обработки вызовов для «Русского Стандарта Страхование» 3
04.04.2008 В Москве прошел Russian CSO Summit 1

Публикаций - 10, упоминаний - 22

Русский Стандарт Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
ФОРС - Центр разработки 638 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Extreme Networks 100 1
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PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
Trend Micro 604 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Эшелон НПО 131 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
NICE Systems 64 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
Fadata - Фадата 4 1
Инфорион 5 1
Русский стандарт Банк 445 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Ингосстрах СПАО 422 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Стройкредит АКБ 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4038 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 2
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1553 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 1
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