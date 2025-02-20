Русский Стандарт Страхование
Русский Стандарт Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Кочик Алексей 2 2
|Фурсин Алексей 157 1
|Лебедев Евгений 8 1
|Лишманов Дмитрий 1 1
|Кравченко Олег 11 1
|Борбачева Ксения 5 1
|Клочкова Екатерина 1 1
|Душкина Елена 1 1
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