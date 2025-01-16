АльфаСтрахование Жизнь
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам накопительное, инвестиционное и кредитно-рисковое страхование жизни более чем в двадцати банках страны. Компания создана в 2003 году, обслуживает более 1,8 млн клиентов. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни и является членом Всероссийского союза страховщиков. Компания обеспечивает гарантии выполнения страховых обязательств, формируя и размещая страховые резервы в активы банков, чей рейтинг надежности превышает требования указания Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4298-У. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в группу «АльфаСтрахование».
АльфаСтрахование Жизнь и организации, системы, технологии, персоны:
|Грузинов Юрий 3 3
|Безлюдова Алиса 5 2
|Муравьев Владимир 32 1
|Слободин Михаил 56 1
|Сивков Арташес 17 1
|Скворцов Владимир 8 1
|Красовский Александр 29 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Махов Геннадий 11 1
|Харагезов Александр 4 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Савосин Сергей 4 1
|Лишманов Дмитрий 1 1
|Ходеева Татьяна 4 1
|Засимов Алексей 1 1
|Лапунов Александр 1 1
|Душкина Елена 1 1
|Федорова Наталья 2 1
|Широян Арсен 1 1
|Ясиновский Юрий 1 1
|Верестникова Дарья 33 1
|Адеев Николай 13 1
|Рыжаков Андрей 2 1
|Долгова Екатерина 2 1
|Крючкова Екатерина 1 1
|Вагнер Милош 13 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
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