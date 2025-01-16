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АльфаСтрахование Жизнь

АльфаСтрахование Жизнь

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам накопительное, инвестиционное и кредитно-рисковое страхование жизни более чем в двадцати банках страны. Компания создана в 2003 году, обслуживает более 1,8 млн клиентов. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни и является членом Всероссийского союза страховщиков. Компания обеспечивает гарантии выполнения страховых обязательств, формируя и размещая страховые резервы в активы банков, чей рейтинг надежности превышает требования указания Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4298-У.  ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в группу «АльфаСтрахование».


16.01.2025 В 2024 году в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах 1
13.12.2024 Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen 1
28.05.2024 «АльфаСтрахование»: количество договоров киберстрахования выросло на 60% за последние два года 2
29.03.2024 Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС 2
09.02.2024 Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно в RuStore 2
14.11.2023 Искусственный интеллект забирает на себя рутину в работе – каждый пятый сотрудник использует его возможности 2
23.10.2023 Работодатели регулярно мониторят соцсети россиян – они в ответ начали скрывать аккаунты 2
17.10.2023 «Альфастрахование» подключилась к платформе для корпоративного страхования AIINS 2
05.09.2023 Россияне хотели бы переучиться на айтишников – профессии этой отрасли они считают самыми востребованными 2
20.06.2023 Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии 2
31.01.2023 Спрос на онлайн-консультации педиатров вырос на 57% в 2022 году 2
27.01.2023 Россияне стали чаще покупать китайские смартфоны и страховки для них 1
19.12.2022 ОСАГО в Telegram: «Альфастрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам 2
30.11.2022 Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты 2
06.07.2022 Компании группы «Альфастрахование» получили статус ИТ-компаний 2
21.06.2022 «Альфаcтрахование» внедрила сервис Nopaper для удаленной работы агентов 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
10.07.2019 «Альфастрахование-жизнь» внедрила API-сервисы для банков-партнеров 1
09.07.2019 «АльфаСтрахование-Жизнь» запустила бота-помощника и онлайн-обучение 1
29.01.2019 «Альфастрахование-жизнь» запустила чат-бот для общения с клиентами 1
09.11.2015 Арташес Сивков назначен вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 2
19.06.2013 «Инфосистемы Джет» строят единое хранилище клиентской информации для «АльфаСтрахования» 1
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 1
25.05.2009 Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом 1
19.05.2009 «АльфаСтрахование» управляет персоналом с помощью «БОСС-Кадровика» 4

Публикаций - 25, упоминаний - 41

АльфаСтрахование Жизнь и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 552 2
Telegram Group 1983 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Oracle Corporation 6687 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 1
Solera Networks - Audatex - Аудатэкс 4 1
Cisco Systems 5114 1
АйТи 1365 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Apple Inc 12099 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Xiaomi 1732 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 24 1
Fadata - Фадата 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
АльфаСтрахование СГ 320 19
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 15
АльфаСтрахование ОМС 16 15
Альфа-Групп 696 9
Альфа-Банк 1769 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Русский стандарт Банк 441 1
Русский Стандарт Страхование 9 1
FedEx - TNT Express 3 1
Авикос-АФЕС 3 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
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Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
АльфаСтрахование Мобайл 9 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Fadata - Insis 4 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
SAP FS-CM - SAP Claims Management 2 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
Qlik Qlikview 116 1
Oracle Hyperion 235 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 1
Google Android 13994 1
VK RuStore 326 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Обращения граждан 227 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Парус Бухгалтерский учет - Парус Сведение отчетности 8 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Грузинов Юрий 3 3
Безлюдова Алиса 5 2
Муравьев Владимир 32 1
Слободин Михаил 56 1
Сивков Арташес 17 1
Скворцов Владимир 8 1
Красовский Александр 29 1
Арсентьев Андрей 67 1
Махов Геннадий 11 1
Харагезов Александр 4 1
Педоренко Андрей 42 1
Савосин Сергей 4 1
Лишманов Дмитрий 1 1
Ходеева Татьяна 4 1
Засимов Алексей 1 1
Лапунов Александр 1 1
Душкина Елена 1 1
Федорова Наталья 2 1
Широян Арсен 1 1
Ясиновский Юрий 1 1
Верестникова Дарья 33 1
Адеев Николай 13 1
Рыжаков Андрей 2 1
Долгова Екатерина 2 1
Крючкова Екатерина 1 1
Вагнер Милош 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 125 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Индия - Bharat 5431 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Европа 21767 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Болгария - Республика 772 1
Румыния 728 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Сербия - Республика 336 1
Колумбия - Республика 528 1
Болгария - София 62 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 9 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Английский язык 6634 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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