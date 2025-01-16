ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам накопительное, инвестиционное и кредитно-рисковое страхование жизни более чем в двадцати банках страны. Компания создана в 2003 году, обслуживает более 1,8 млн клиентов. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни и является членом Всероссийского союза страховщиков. Компания обеспечивает гарантии выполнения страховых обязательств, формируя и размещая страховые резервы в активы банков, чей рейтинг надежности превышает требования указания Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4298-У. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в группу «АльфаСтрахование».