Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания

«Совкомбанк страхование» (АО) – универсальная страховая компания, входит в состав Группы Совкомбанка. Основные направления бизнеса — автострахование, ДМС, ипотечное страхование, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие.

«Совкомбанк Страхование Жизни» (АО) – компания по страхованию жизни. Входит в состав Группы Совкомбанка. Предлагает спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим и юридическим лицам через сеть офисов и партнеров, работающих на всей территории России. Основные направления бизнеса – накопительное страхование, инвестиционное страхование, страхование от несчастных случаев и кредитное страхование.