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Совкомбанк Страхование CiV Life СиВ Лайф Совкомбанк Страхование Жизни страховая компания

Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания

«Совкомбанк страхование» (АО)  – универсальная страховая компания, входит в состав Группы Совкомбанка. Основные направления бизнеса — автострахование, ДМС, ипотечное страхование, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие. 

«Совкомбанк Страхование Жизни» (АО) – компания по страхованию жизни. Входит в состав Группы Совкомбанка. Предлагает спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим и юридическим лицам через сеть офисов и партнеров, работающих на всей территории России. Основные направления бизнеса – накопительное страхование, инвестиционное страхование, страхование от несчастных случаев и кредитное страхование. 


13.12.2024 Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen 1
29.02.2024 Объем застрахованных грузоперевозок, сопровождаемых цифровой платформой «Цунами», увеличился на 15% 2
24.05.2023 «Инносети» расскажут о цифровой трансформации на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» 1
13.12.2022 Голосовые помощники страховых компаний по уровню диалоговых навыков опережают ботов в банках и ритейле — исследование Naumen 1
01.12.2021 Страховые услуги хотят доверить роботам 1
06.08.2019 СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ 2
06.10.2015 «ЭЛАР Саперион» упростил регистрацию страховых документов в CiV Life 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Совкомбанк Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Telegram Group 1983 2
Инносети - Innoseti 17 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
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Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 6 1
Raiffeisen - Райффайзен Лайф СК 3 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Ренессанс Страхование 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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