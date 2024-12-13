Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания

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«Совкомбанк страхование» (АО) – универсальная страховая компания, входит в состав Группы Совкомбанка. Основные направления бизнеса — автострахование, ДМС, ипотечное страхование, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие.
«Совкомбанк Страхование Жизни» (АО) – компания по страхованию жизни. Входит в состав Группы Совкомбанка. Предлагает спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим и юридическим лицам через сеть офисов и партнеров, работающих на всей территории России. Основные направления бизнеса – накопительное страхование, инвестиционное страхование, страхование от несчастных случаев и кредитное страхование.
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