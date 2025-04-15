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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172936
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Драздов Валентин



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
12.09.2024 Студент НИТУ МИСИС разработал решение для всех Linux-аналогов Excel 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 1
25.10.2022 Roomy bots начала работу как самостоятельная бизнес-единица 1
01.12.2021 Страховые услуги хотят доверить роботам 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Драздов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

UIPath 104 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 2
Oracle Corporation 6745 1
SR - Symphony RetailAI 2 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
НППКТ 35 1
Microsoft Corporation 24773 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 363 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Совкомбанк ПАО 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 158 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1279 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 385 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Стандартизация - Standardization 2161 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 643 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 617 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 394 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1781 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2023 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1685 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 114 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 451 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Microsoft Windows 15829 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
PIX RPA Platform. 80 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 37 1
PIX BI 55 1
Linux OS 10146 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft Office 3788 1
C# - C Sharp - Язык программирования 337 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
C/C++ - Язык программирования 778 1
Примо РПА - Primo RPA 37 1
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Авакянц Владимир 1 1
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Алешкин Сергей 65 1
Крупник Станислав 5 1
Наумов Дмитрий 14 1
Короленков Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
Германия - Федеративная Республика 12753 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
Индия - Bharat 5514 1
Казахстан - Республика 5607 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2229 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1972 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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