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Драздов Валентин
Драздов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|UIPath 104 3
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 2
|Oracle Corporation 6745 1
|SR - Symphony RetailAI 2 1
|CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
|Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
|НППКТ 35 1
|Microsoft Corporation 24773 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
|Горяинов Александр 12 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Авакянц Владимир 1 1
|Долгополов Алексей 0 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Крупник Станислав 5 1
|Наумов Дмитрий 14 1
|Короленков Артем 2 1
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