Зобов Дмитрий
|24.02.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
|26.08.2009
|«Корпоративные логистические системы» перешли на стратегическое управление по стандартам «Инталев» 1
Зобов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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