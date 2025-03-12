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Индексная книга (каталог) CNews*
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Верисов Михаил


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Верисов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 22
ММК Информсервис 52 17
8306 17
Т1 Иннотех 178 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 16
Газинформсервис - ГИС 285 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 946 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 16
Microsoft Corporation 24706 5
Oracle Corporation 6725 5
Comindware - Колловэар 160 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
IBM - International Business Machines Corp 9451 4
SAP SE 5295 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 2
Ростелеком 9787 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 2
Yandex - Яндекс 7481 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Intel Corporation 12234 2
Adobe Systems 1557 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 399 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 2
UIPath 102 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Selectel - Селектел 395 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
Broadcom - VMware 2383 1
Lenovo Group 2297 1
Huawei 3970 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Softline - Софтлайн 2871 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 17
Лента - Сеть розничной торговли 2098 16
РЖД - Российские железные дороги 1918 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
Азия Цемент 13 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 2
Абсолют Банк 234 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 890 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2413 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1375 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Почта России ПАО 2124 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 867 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 1
Ренессанс Страхование 162 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
Федеральное казначейство России 1790 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 333 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 17
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2188 16
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2975 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 16
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Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 15
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 7
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3105 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4250 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1329 4
НКТ - Р7-Офис 386 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Айсорс - Isource Inspector 22 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 10
Microsoft Windows 15765 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 715 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4553 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1286 3
Linux OS 10062 2
Новые облачные технологии - МойОфис 794 2
Microsoft Office 3765 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 886 2
Microsoft Teams - MS Teams 553 2
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 577 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Microsoft Azure 1414 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 232 1
WhatsApp Messenger 1094 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 483 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 137 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 40 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Шадаев Максут 1018 17
Кубарев Алексей 54 17
Александров Александр 70 16
Меденцев Константин 98 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Абакумов Евгений 206 16
Богданов Андрей 41 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Свинцов Андрей 46 16
Сергеев Сергей 138 16
Натрусов Артем 284 16
Бабкин Николай 24 16
Сотин Денис 205 16
Шойтов Александр 78 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 101 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Теплицкий Дмитрий 73 15
Свиридов Владимир 28 15
Слесаренко Марина 23 15
Солопов Вячеслав 37 15
Феоктистов Вадим 36 15
Чаркин Владимир 16 15
Чаркин Евгений 297 15
Ильина Наталья 18 15
Тихонова Божена 16 15
Порошин Тимур 30 15
Коптелов Андрей 111 4
Садовенко Илья 65 4
Холинов Андрей 18 4
Сандлер Аркадий 24 4
Белайчук Анатолий 31 4
Березин Евгений 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 146063 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 6
Европа 21832 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 4
Турция - Турецкая республика 2386 3
Украина 7639 3
Азия - Азиатский регион 5568 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 2
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Египет - Арабская Республика 1008 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2971 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 565 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2518 1
Америка Латинская 1820 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 145 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Болгария - Республика 776 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 420 1
Сербия - Республика 340 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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