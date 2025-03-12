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Верисов Михаил
Верисов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 17
|Кубарев Алексей 54 17
|Александров Александр 70 16
|Меденцев Константин 98 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 51 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Абакумов Евгений 206 16
|Богданов Андрей 41 16
|Чурсин Дмитрий 61 16
|Свинцов Андрей 46 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Натрусов Артем 284 16
|Бабкин Николай 24 16
|Сотин Денис 205 16
|Шойтов Александр 78 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Тятюшев Максим 101 16
|Шаев Виталий 43 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Теплицкий Дмитрий 73 15
|Свиридов Владимир 28 15
|Слесаренко Марина 23 15
|Солопов Вячеслав 37 15
|Феоктистов Вадим 36 15
|Чаркин Владимир 16 15
|Чаркин Евгений 297 15
|Ильина Наталья 18 15
|Тихонова Божена 16 15
|Порошин Тимур 30 15
|Коптелов Андрей 111 4
|Садовенко Илья 65 4
|Холинов Андрей 18 4
|Сандлер Аркадий 24 4
|Белайчук Анатолий 31 4
|Березин Евгений 10 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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