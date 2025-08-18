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Айсорс Isource Inspector
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Айсорс и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 312 16
|Шадаев Максут 1201 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Абакумов Евгений 226 16
|Сотин Денис 216 16
|Сергеев Сергей 177 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Чурсин Дмитрий 86 16
|Богданов Андрей 46 16
|Свинцов Андрей 55 16
|Меденцев Константин 106 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Александров Александр 86 16
|Пустарнаков Роман 54 16
|Кубарев Алексей 59 16
|Шойтов Александр 115 16
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 78 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 54 16
|Тятюшев Максим 191 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 31 16
|Шаев Виталий 59 16
|Жигалов Олег 21 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Чаркин Евгений 317 15
|Абдукаликов Дмитрий 3 3
|Панченко Иван 191 2
|Труненков Сергей 35 2
|Ложкин Руслан 35 2
|Путин Владимир 3441 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
|Известия ИД 747 1
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