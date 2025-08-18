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Индексная книга (каталог) CNews*
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Айсорс Isource Inspector

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.08.2025 Inspector Isource запустил ИИ-ассистента для поиска в нормативной документации 1
19.02.2025 В Inspector Isource появился новый модуль «Экспедайтинг» 1
31.10.2024 Inspector Isource включен в реестр российского ПО 1
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 1
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
02.11.2022 Участники CNews FORUM 2022 признали Inspector Isource лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Айсорс и организации, системы, технологии, персоны:

9444 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1291 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2371 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 16
ММК Информсервис 60 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 16
Газинформсервис - ГИС 480 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 65 16
Т1 Иннотех 213 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 58 6
Microsoft Corporation 25657 5
Oracle Corporation 7043 5
IBM - International Business Machines Corp 9666 4
SAP SE 5564 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 2
Yandex - Яндекс 9048 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 2
Intel Corporation 12752 2
Adobe Systems 1592 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 2
Интабия - Intabia 1 1
Ростелеком 10819 1
Broadcom - VMware 2587 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 709 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Huawei 4486 1
Lenovo Group 2418 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
Softline - Софтлайн 3627 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 750 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
Информзащита 923 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2133 1
РЖД - Российские железные дороги 2064 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 16
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Газпром нефть 701 2
Абсолют Банк 246 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 2
Газпромнефть Снабжение 19 2
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 2
Почта России ПАО 2329 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 358 1
Северсталь ПАО - Severstal 614 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 448 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1567 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1843 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 219 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 311 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 398 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 428 1
Федеральное казначейство России 1934 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1490 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3171 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3253 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4568 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1843 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2695 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 385 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 16
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 38 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 33 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6138 15
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6613 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3316 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3537 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 16
НКТ - Р7-Офис 530 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2524 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 74 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 10
Microsoft Windows 16754 4
Microsoft Office 4111 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 997 2
Linux OS 11371 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 2
FanRuan - FineBI 30 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
Apple iOS 8519 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 1
Новые облачные технологии - МойОфис 947 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Apple - App Store 3074 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1012 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
Microsoft Azure 1511 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 274 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 1
Microsoft Teams - MS Teams 660 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 702 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 711 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 185 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 352 1
Натрусов Артем 312 16
Шадаев Максут 1201 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 226 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 177 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 86 16
Богданов Андрей 46 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 54 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 115 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 78 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 54 16
Тятюшев Максим 191 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 31 16
Шаев Виталий 59 16
Жигалов Олег 21 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Чаркин Евгений 317 15
Абдукаликов Дмитрий 3 3
Панченко Иван 191 2
Труненков Сергей 35 2
Ложкин Руслан 35 2
Путин Владимир 3441 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 5
Турция - Турецкая республика 2584 4
Европа 24878 3
Украина 7899 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
Ближний Восток 3129 2
Египет - Арабская Республика 1080 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 1
Польша - Республика 2026 1
Индия - Bharat 5824 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 197 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 226 1
Болгария - Республика 797 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 898 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 446 1
Сербия - Республика 369 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 342 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 18
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