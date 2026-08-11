Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Труненков Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 39
Труненков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 29
|Шпак Василий 279 28
|Петров Михаил 139 22
|Албычев Александр 168 19
|Чернышенко Дмитрий 581 18
|Лысенко Эдуард 317 18
|Хайруллин Айрат 108 18
|Ципорин Павел 103 18
|Пугачев Павел 63 18
|Петрушин Андрей 110 18
|Разумовский Дмитрий 125 18
|Мартынова Елена 90 18
|Свинцов Андрей 55 15
|Херсонцев Алексей 93 15
|Паршин Максим 323 14
|Слышкин Василий 129 14
|Логинов Станислав 43 13
|Сытник Андрей 25 13
|Терещенко Денис 95 12
|Сергеев Сергей 179 12
|Власов Сергей 101 12
|Черников Алексей 53 12
|Скиба Владимир 42 12
|Куртяник Надежда 441 12
|Казмерчук Елена 12 11
|Коптелов Андрей 134 11
|Натрусов Артем 313 11
|Чаркин Евгений 317 11
|Сотин Денис 216 11
|Меденцев Константин 106 11
|Алешкин Сергей 65 11
|Суровцев Владимир 18 10
|Наумов Владимир 18 10
|Погорелова Наталья 6 10
|Гимранов Ринат 126 10
|Погорелова-Триппель Наталья 28 10
|Врацкий Андрей 175 10
|Миллер Артем 11 10
|Макевнин Борис 44 9
|Лобанов Валерий 18 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 20
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|Forrester Wave 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.