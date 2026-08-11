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Индексная книга (каталог) CNews*
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Труненков Сергей

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 2
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 2
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 2

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Труненков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 496 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
МегаФон 10750 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
UIPath 119 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4968 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
Notamedia - Нотамедиа 22 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 2
9596 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Telegram Group 2944 2
ММК Информсервис 69 2
Biocad - Биокад 95 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 2
OpenText 238 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 2
Т1 Иннотех 213 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 2
GreenData - Гриндата 87 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 10 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
РЖД - Российские железные дороги 2097 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 621 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
Транснефть 335 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Ингосстрах СПАО 478 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Абсолют Банк 249 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
36,6 - аптечная сеть 96 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 2
Альфа-Банк 1979 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 51 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2068 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3904 25
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2878 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 21
Федеральное казначейство России 1949 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 18
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 13
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 13
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1439 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 12
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 9
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1509 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 5
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 449 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
ГосИнформСистемы 160 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3586 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2772 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13719 20
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1531 18
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1921 18
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12955 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4879 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13141 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 788 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6245 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4289 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28288 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2883 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2496 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7705 9
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 9
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1199 8
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5645 6
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 377 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7464 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 759 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3260 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1418 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
НКТ - Р7-Офис 543 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6279 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 6
Передовые технологии - RuDesktop 36 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1045 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2420 3
Айсорс - Isource Inspector 25 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1103 2
Linux OS 11538 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2555 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 2
ELMA ChatDesk - ELMA ServiceDesk 2 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
OpenAI - ChatGPT 723 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
Pega Platform 10 1
Microsoft Office 4174 1
Microsoft Windows 16891 1
Apple - App Store 3111 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Terrasoft Creatio 109 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Шадаев Максут 1210 29
Шпак Василий 279 28
Петров Михаил 139 22
Албычев Александр 168 19
Чернышенко Дмитрий 581 18
Лысенко Эдуард 317 18
Хайруллин Айрат 108 18
Ципорин Павел 103 18
Пугачев Павел 63 18
Петрушин Андрей 110 18
Разумовский Дмитрий 125 18
Мартынова Елена 90 18
Свинцов Андрей 55 15
Херсонцев Алексей 93 15
Паршин Максим 323 14
Слышкин Василий 129 14
Логинов Станислав 43 13
Сытник Андрей 25 13
Терещенко Денис 95 12
Сергеев Сергей 179 12
Власов Сергей 101 12
Черников Алексей 53 12
Скиба Владимир 42 12
Куртяник Надежда 441 12
Казмерчук Елена 12 11
Коптелов Андрей 134 11
Натрусов Артем 313 11
Чаркин Евгений 317 11
Сотин Денис 216 11
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