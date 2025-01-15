Ctrl2Go SmartDiagnostics
SmartDiagnostics — система мониторинга и предиктивного анализа состояния промышленного оборудования
Ctrl2Go SmartDiagnostics и организации, системы, технологии, персоны:
|Перегудов Денис 4 2
|Носков Сергей 5 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Натрусов Артем 284 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Александров Александр 70 1
|Порошин Тимур 30 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Петров Михаил 138 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сотин Денис 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Горяйнов Андрей 50 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Меденцев Константин 97 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Урсу Юрий 5 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Верисов Михаил 22 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Веселов Андрей 21 1
|Бабкин Николай 24 1
|Труненков Сергей 35 1
|Немченков Сергей 11 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Мнев Игорь 17 1
|Ноян Ольга 10 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Волошин Владимир 10 1
|Ильина Наталья 18 1
|Роженцов Вадим 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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