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Ctrl2Go SmartDiagnostics


SmartDiagnostics — система мониторинга и предиктивного анализа состояния промышленного оборудования 


15.01.2025 Ctrl2GO Solutions и «Гварда» договорились о партнерстве 1
15.11.2024 «Метровагонмаш» и Ctrl2GO Solutions завершили второй этап проекта по доработке и внедрению ПО «Умная диагностика» 1
28.10.2024 Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 2
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
16.02.2024 «Метровагонмаш» совместно с Ctrl2GO Solutions завершили работы по первому этапу проекта доработки и внедрения ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)» 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
02.11.2022 Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022 1
14.09.2022 Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Ctrl2Go SmartDiagnostics и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 9
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 6
Oracle Corporation 6687 2
SAP SE 5276 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Microsoft Corporation 24624 2
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Lenovo Group 2292 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
ХайТэк Интеграция 20 1
Т1 Иннотех 178 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
МегаФон 8804 1
Ростелеком 9700 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Ctrl2Go SmartTeam 8 3
Ctrl2Go SmartAdviser 4 3
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 3
Siemens Teamcenter 66 2
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows 15656 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Aspen aspenONE 27 1
Aspen Mtell 5 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Перегудов Денис 4 2
Носков Сергей 5 2
Шадаев Максут 1008 1
Натрусов Артем 284 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Александров Александр 70 1
Порошин Тимур 30 1
Дмитриев Александр 34 1
Петров Михаил 138 1
Феоктистов Вадим 35 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Сотин Денис 205 1
Сергеев Сергей 138 1
Панченко Иван 138 1
Горяйнов Андрей 50 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 45 1
Меденцев Константин 97 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Урсу Юрий 5 1
Слесаренко Марина 23 1
Пустарнаков Роман 45 1
Кубарев Алексей 52 1
Верисов Михаил 22 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Веселов Андрей 21 1
Бабкин Николай 24 1
Труненков Сергей 35 1
Немченков Сергей 11 1
Королёв Дмитрий 18 1
Мнев Игорь 17 1
Ноян Ольга 10 1
Тятюшев Максим 97 1
Волошин Владимир 10 1
Ильина Наталья 18 1
Роженцов Вадим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Америка Латинская 1812 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Образование в России 2190 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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