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Автомагистраль М-11 (М11) Нева Федеральная автомобильной трасса Москва-Санкт-Петербург

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева»

для новых электрозарядных комплексов «ЭЗС РусГидро», открывшихся на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Комплексы расположены на 63-м километре трассы по направлению из Санкт-Петербург
25.06.2025 Т2: на трассе М-11 больше всего используют соцсети и мессенджеры

ский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в путешествиях на платной трассе М-11 «Нева» и автомагистрали М-10, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, на базе big data. Ок
14.05.2025 «Билайн» обеспечил покрытие 4G на новом участке М-11, который сокращает путь из Москвы в Петербург

«Билайн» покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 «Нева» — Северный обход Твери. Благодаря строительству базовых станций средняя скорость

10.04.2025 «Магнит» расширяет проект автономных грузоперевозок на трассе М-11

ращивает объемы грузоперевозок автономным транспортом. С апреля 2025 г. количество рейсов по трассе М-11 «Нева» на автономных грузовиках увеличилось в два раза, до 28 в неделю. Об этом CNews со
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

еспилотных грузовиков Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. соо
22.07.2024 Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербу
20.09.2023 «Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург»

тков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровы
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

йлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполнятьс
27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева»

общили представители «Сбербанка». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контрол
14.06.2023 На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали

В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в ре
16.03.2023 Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто

Оцифровка трассы У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом прое
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров

ного правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование прог
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта

ое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ разме
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»

объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным
04.08.2015 Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка

На участке трассы М-11 в Тверской области (258-й – 334-й км, обход г. Вышнего Волочка) начали работать первые базовые станции оператора сотовой связи. Компания «Мегафон» первым из сотовых операторов установила с
06.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика

к финансирования заказа - федеральный бюджет РФ. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной стоимости контракта, что составляет 2 320 466 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений собирается на следующий день - 28 числа. Провести торги рассчиты
30.05.2008 ГТК «Россия» запустит веб-регистрацию на рейсы Москва-Петербург

ез интернет или в специальном киоске. Кроме того, используя веб-регистрацию, пассажир сможет самостоятельно выбрать место в салоне самолета. Однако зарегистрироваться дистанционно на рейсы сообщением Москва-Петербург смогут только пассажиры без багажа. Пассажиры международных рейсов также в перспективе смогут пользоваться услугой веб-регистрации. Однако в России они смогут пройти дистанцион

Публикаций - 218, упоминаний - 267

Автомагистраль М-11 (М11) Нева и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9446 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 28
МегаФон 11050 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 23
Ростелеком 11091 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 18
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 14
9771 9
ГЛОНАСС АО 288 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 6
Газинформсервис - ГИС 526 5
СтарЛайн НПО - StarLine 30 5
SAP SE 5635 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 32 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
Cisco Systems 5387 4
Microsoft Corporation 25910 4
Huawei 4738 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 3
АйТи Бастион - IT Bastion 164 3
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 21 3
Siemens AG - Siemens Group 2677 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 3
Samsung Electronics 11176 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 3
Apple Inc 13334 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 3
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 3
Lenovo Motorola 3576 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 17
РЖД - Российские железные дороги 2113 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 9
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 5
NATCAR - Национальный перевозчик 10 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 4
Почта России ПАО 2405 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 4
Деловые Линии ГК 96 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 65 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 2
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 182 2
Сбер - СберАвто 38 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 21 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 2
Hyundai Motor Company 440 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 2
Газпром нефть 752 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 24
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 4
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 774 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 16 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 9
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 3
ГосИнформСистемы 166 2
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 70 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
WiMAX Forum 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 48
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 10
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 346 9
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 74 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 7
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге 25 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 5
Apple iOS 8678 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 301 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 777 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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