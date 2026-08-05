«Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева» для новых электрозарядных комплексов «ЭЗС РусГидро», открывшихся на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Комплексы расположены на 63-м километре трассы по направлению из Санкт-Петербург

Т2: на трассе М-11 больше всего используют соцсети и мессенджеры ский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в путешествиях на платной трассе М-11 «Нева» и автомагистрали М-10, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, на базе big data. Ок

«Билайн» обеспечил покрытие 4G на новом участке М-11, который сокращает путь из Москвы в Петербург «Билайн» покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 «Нева» — Северный обход Твери. Благодаря строительству базовых станций средняя скорость

«Магнит» расширяет проект автономных грузоперевозок на трассе М-11 ращивает объемы грузоперевозок автономным транспортом. С апреля 2025 г. количество рейсов по трассе М-11 «Нева» на автономных грузовиках увеличилось в два раза, до 28 в неделю. Об этом CNews со

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург еспилотных грузовиков Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. соо

Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11 Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербу

«Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург» тков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровы

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер йлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполнятьс

«Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» общили представители «Сбербанка». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контрол

На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в ре

Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто Оцифровка трассы У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом прое

«Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров ного правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование прог

На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта ое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ разме

МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным

Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка На участке трассы М-11 в Тверской области (258-й – 334-й км, обход г. Вышнего Волочка) начали работать первые базовые станции оператора сотовой связи. Компания «Мегафон» первым из сотовых операторов установила с

Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика к финансирования заказа - федеральный бюджет РФ. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной стоимости контракта, что составляет 2 320 466 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений собирается на следующий день - 28 числа. Провести торги рассчиты