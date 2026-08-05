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Автомагистраль М-11 (М11) Нева Федеральная автомобильной трасса Москва-Санкт-Петербург
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
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«Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева»
для новых электрозарядных комплексов «ЭЗС РусГидро», открывшихся на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Комплексы расположены на 63-м километре трассы по направлению из Санкт-Петербург
|25.06.2025
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Т2: на трассе М-11 больше всего используют соцсети и мессенджеры
ский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в путешествиях на платной трассе М-11 «Нева» и автомагистрали М-10, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, на базе big data. Ок
|14.05.2025
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«Билайн» обеспечил покрытие 4G на новом участке М-11, который сокращает путь из Москвы в Петербург
«Билайн» покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 «Нева» — Северный обход Твери. Благодаря строительству базовых станций средняя скорость
|10.04.2025
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«Магнит» расширяет проект автономных грузоперевозок на трассе М-11
ращивает объемы грузоперевозок автономным транспортом. С апреля 2025 г. количество рейсов по трассе М-11 «Нева» на автономных грузовиках увеличилось в два раза, до 28 в неделю. Об этом CNews со
|23.09.2024
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В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург
еспилотных грузовиков Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. соо
|22.07.2024
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Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11
Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербу
|20.09.2023
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«Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург»
тков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровы
|14.08.2023
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«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер
йлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполнятьс
|27.06.2023
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«Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева»
общили представители «Сбербанка». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контрол
|14.06.2023
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На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали
В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в ре
|16.03.2023
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Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто
Оцифровка трассы У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом прое
|08.07.2022
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«Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров
ного правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование прог
|08.07.2022
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На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта
ое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ разме
|24.04.2020
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МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»
объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным
|04.08.2015
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Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка
На участке трассы М-11 в Тверской области (258-й – 334-й км, обход г. Вышнего Волочка) начали работать первые базовые станции оператора сотовой связи. Компания «Мегафон» первым из сотовых операторов установила с
|06.11.2008
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Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика
к финансирования заказа - федеральный бюджет РФ. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной стоимости контракта, что составляет 2 320 466 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений собирается на следующий день - 28 числа. Провести торги рассчиты
|30.05.2008
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ГТК «Россия» запустит веб-регистрацию на рейсы Москва-Петербург
ез интернет или в специальном киоске. Кроме того, используя веб-регистрацию, пассажир сможет самостоятельно выбрать место в салоне самолета. Однако зарегистрироваться дистанционно на рейсы сообщением Москва-Петербург смогут только пассажиры без багажа. Пассажиры международных рейсов также в перспективе смогут пользоваться услугой веб-регистрации. Однако в России они смогут пройти дистанцион
Автомагистраль М-11 (М11) Нева и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 804 7
|Райкевич Алексей 133 6
|Путин Владимир 3485 6
|Павловский Фёдор 9 5
|Давыдова Полина 22 5
|Шадаев Максут 1243 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Галактионова Инесса 129 5
|Казаринов Дмитрий 12 3
|Козлова Дарья 41 3
|Баканов Дмитрий 36 3
|Белоусов Андрей 151 3
|Комиссаров Дмитрий 252 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Дмитриев Алексей 89 2
|Никитин Андрей 64 2
|Савельев Виталий 55 2
|Белов Виктор 60 2
|Телков Алексей 46 2
|Титов Алексей 63 2
|Григоренко Дмитрий 268 2
|Дитрих Евгений 15 2
|Кельбах Сергей 3 2
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Нигметзянов Марсель 18 2
|Ельцин Борис. 101 2
|Пустарнаков Роман 57 2
|Чичерин Георгий 3 2
|Каменский Владислав 23 2
|Мельник Сергей 24 2
|Федоров Валерий 13 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Тятюшев Максим 230 2
|Бирюков Олег 40 2
|Волошин Владимир 18 2
|Крапивин Алексей 5 2
|Бердин Николай 3 2
|Макиев Константин 5 2
|Лосев Станислав 52 2
|Громаковский Евгений 18 2
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