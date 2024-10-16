Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования

Производитель инфраструктурного оборудования Fplus и российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий Ctrl2GO Solutions разработали совместный программно-аппаратный комплекс SmartDiagnostics для мониторинга и диагностики оборудования. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Индустриальный ПАК построен на базе двухпроцессорного сервера Fplus серии «Спутник 2212» под управлением операционной системы «ОСнова» с программным обеспечением SmartDiagnostics. Он собирает данные с различных типов датчиков технического состояния оборудования, затем эта информация анализируется и на ее основе моделируются прогнозы, позволяющие выявить дефекты оборудования на ранних стадиях.

Технические характеристики ПАК SmartDiagnostics позволяют собирать данные с любого количества датчиков, тем самым закрывая потребности предприятия любого масштаба. С помощью комплексного решения можно отслеживать состояние паровых турбин, генераторов, трансформаторов, котлов, газопоршневых агрегатов, насосов и другого оборудования, снижая их аварийность и повышая надежность на 35-50%.

ПАК SmartDiagnostics включен в Реестр ПАК Минцифры России. Реестровая запись №24185. Данное решение является заменой зарубежных аналогов: GE Smart Signal, AVEVA Predictive Analytics, AspenTech Mtel. Полный цикл производства серверов Fplus осуществляется в России, все программные разработки также являются отечественными.

«В конце прошлого года Правительством России была поставлена задача по созданию индустриальных ПАК для всех отраслей экономики. ПАК SmartDiagnostics как раз создан в рамках данного направления. Это универсальное комплексное решение, которое можно внедрять на любом предприятии. Все оттестировано, все отлично функционирует. Более того, работая над совместным решением вместе с коллегами из Ctrl2GO Solutions, мы получили хороший опыт в создании индустриальных ПАК для сбора данных и аналитики, который мы, как производитель «железа», сможем реализовывать при создании других продуктов, в том числе серверных ПАК для любых отраслей», — сказал главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

«Российские решения ничем не уступают зарубежным аналогам, а в чем-то и превосходят их. Разрабатываемая российской компанией Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») система предиктивной аналитики состояния оборудования SmartDiagnostics («Умная Диагностика») использует методы и алгоритмы анализа данных аналогичным как в решениях от GE, Siemens, AVEVA, при этом в системе присутствует большой набор инструментов моделирования и бизнес-функций, который может применяться в различных отраслях промышленности», – отметил Андрей Рыбаков, директор по развитию программных продуктов Ctrl2GO Solutions.