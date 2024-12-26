Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Волков Михаил



26.12.2024 Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям 1
20.12.2024 Клиенты «СберСтрахования» могут урегулировать убытки по ОСАГО онлайн 1
12.12.2024 Продавцы на маркетплейсах могут застраховать свои товары 1
06.11.2024 «Почта России» и «Ростелеком» развивают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1
01.10.2024 Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus 1
03.09.2024 Сбербанк и «СберСтрахование» выпускают ЦФА на космические запуски 1
28.08.2024 Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно 1
20.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus 1
19.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus 1
12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» 1
06.08.2024 Путин потребовал в течение месяца отчитаться о цифровой трансформации «Почты России» 1
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей 1
19.06.2024 «Почте России» выписали грандиозный штраф за нарушение договора с Минцифры 1
06.06.2024 «Аквариус» и «Почта России» протестируют российское ИТ-оборудование 1
06.06.2024 «Почта России» внедряет технологии VK для корпоративного управления 1
21.05.2024 Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
16.04.2024 Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 1
29.02.2024 Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга 1
09.02.2024 Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов 1
26.01.2024 Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений 1
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса 1
31.10.2023 Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы 1
20.10.2023 HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость 1
09.10.2023 Система хранения данных Fplus внесена в реестр ПАК 1
12.09.2023 «Почта России» и АО «ГЛОНАСС» будут вместе развивать цифровизацию транспорта 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
11.09.2023 «Почта России» и ГК «Росатом» договорились о сотрудничестве по ключевым направлениям 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1
22.08.2023 Маркетплейсы предложили «Почте России» альтернативу, чтобы не платить ей 0,5% от оборота 1
16.06.2023 «Почта России» и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности 1
15.06.2023 «Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики 1
08.06.2023 RRC стала дистрибьютором российского производителя оборудования F+ tech 1
02.06.2023 Создан Telegram-клиент для ОС «Аврора» 1
31.05.2023 В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре» 1
31.05.2023 Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech 1
31.05.2023 F+ tech, МТС и «Мой офис» представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место 1
26.05.2023 Выпущен первый официальный отечественный смартфон. Из российского в нем операционная система и сборка 1
17.04.2023 В России готовятся к выпуску планшет и смартфон на ОС «Аврора» специально для чиновников 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Волков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 24
Softline - Софтлайн 2811 12
Selectel - Селектел 385 5
Intel Corporation 12197 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Broadcom - VMware 2359 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Ростелеком 9701 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
8213 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Huawei 3933 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Lenovo Group 2292 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Amvera - Амвера 5 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Samsung Electronics 10254 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Apple Inc 12100 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Dell EMC 5027 1
HP Inc. 5685 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Cisco Systems 5114 1
Sony 6544 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
ОМНИК 2 1
Почта России ПАО 2112 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Альфа-Банк 1769 2
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 13 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Газпром ПАО 1342 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Honda - Acura 18 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Konsu - Консу 2 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 8
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
Linux OS 9937 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Яндекс.Маркет 937 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
Microsoft Windows 15657 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Google Android 13994 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 2
Почта России - МРПЛ - моделирование региональной почтовой логистики 2 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Ингосстрах IngoMobile 7 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Softline vCloud 7 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Azure 1408 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Исаев Дмитрий 42 4
Шадаев Максут 1008 4
Мельников Руслан 18 3
Ансимов Константин 32 3
Хинштейн Александр 142 3
Акимов Максим 187 2
Тугарев Артем 8 2
Мишустин Михаил 676 2
Легостаева Светлана 82 2
Долматов Георгий 3 2
Путин Владимир 3171 2
Латыпов Роман 9 1
Федотов Виктор 3 1
Савкин Илья 1 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Смирнов Денис 24 1
Сапронов Денис 3 1
Садыков Данияр 5 1
Масалов Андрей 1 1
Комлев Николай 95 1
Лопаткин Константин 8 1
Калякин Павел 66 1
Егоров Даниил 23 1
Цалкин Родион 1 1
Щеглов Петр 54 1
Копосов Максим 60 1
Шелобков Алексей 32 1
Козак Николай 161 1
Хизова Ксения 6 1
Соменков Станислав 2 1
Касперский Евгений 323 1
Бурмистров Михаил 29 1
Семёнов Владимир 11 1
Рукавишникова Мария 18 1
Райкевич Алексей 84 1
Енукидзе Гиви 2 1
Мартиросов Давид 57 1
Мельников Алексей 61 1
Корнев Владимир 12 1
Боярков Федор 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Москва - САО - Хорошёвский район 32 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Америка - Американский регион 2160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Ведомости 996 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 5
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Известия ИД 624 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
INFOLine-Аналитика 53 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще