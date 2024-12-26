Волков Михаил
Волков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Исаев Дмитрий 42 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Мельников Руслан 18 3
|Ансимов Константин 32 3
|Хинштейн Александр 142 3
|Акимов Максим 187 2
|Тугарев Артем 8 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Долматов Георгий 3 2
|Путин Владимир 3171 2
|Латыпов Роман 9 1
|Федотов Виктор 3 1
|Савкин Илья 1 1
|Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
|Смирнов Денис 24 1
|Сапронов Денис 3 1
|Садыков Данияр 5 1
|Масалов Андрей 1 1
|Комлев Николай 95 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Калякин Павел 66 1
|Егоров Даниил 23 1
|Цалкин Родион 1 1
|Щеглов Петр 54 1
|Копосов Максим 60 1
|Шелобков Алексей 32 1
|Козак Николай 161 1
|Хизова Ксения 6 1
|Соменков Станислав 2 1
|Касперский Евгений 323 1
|Бурмистров Михаил 29 1
|Семёнов Владимир 11 1
|Рукавишникова Мария 18 1
|Райкевич Алексей 84 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Мельников Алексей 61 1
|Корнев Владимир 12 1
|Боярков Федор 22 1
|Ведомости 996 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 5
|Forbes - Форбс 817 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Известия ИД 624 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|INFOLine-Аналитика 53 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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