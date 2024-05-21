Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер

Производитель электроники Fplus разработал и выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Впервые его представят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Устройство базируется на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого поколения, его производительность более чем на 50% превышает показатель моделей на процессорах предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Сервер «Буран» предназначен для задач, требующих максимальной производительности: работы с большими данными, хостинга, создания цифровых двойников, высокопроизводительных вычислений, обучения искусственного интеллекта и нейросетей. Он подойдет организациям из сферы финтеха, телекома, транспорта и логистики, промышленности и нефтегазовой индустрии.

Fplus Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер

Устройство занимает два юнита (2U) серверной стойки. Каждый из четырех процессоров способен нести до 60 физических ядер, а их общее число может составить рекордные 240 ядер. Сервер поддерживает до 16 ТБ оперативной памяти. Оборудование сконструировано так, чтобы заказчики могли встрить его в уже существующую ИТ-инфраструктуру. Четырехсокетное исполнение позволяет наращивать производительность устройства постепенно и, таким образом, сократить объем первоначальных инвестиций.

Выпускать «Бураны» будут на нескольких площадках в России, в том числе на заводе Fplus в Подмосковье. Производственный процесс выстроен с учетом балльной системы локализации, чтобы в дальнейшем устройства вошли в реестр Минпромторга.

Fplus Спецификации сервера

«На сегодняшний день отечественных продуктов такого уровня на рынке больше нет. Сервер успешно прошел тесты и готов к серийному производству. Рынок четырехсокетных серверов составляет порядка 6-8 тыс. устройств. Это критически важный элемент ИТ-инфраструктуры в целом ряде отраслей. До сих пор в этом сегменте доминировали зарубежные производители – почти все объемы закрывались параллельным импортом. Заказчикам приходилось полагаться на зарубежные решения и полностью брать на себя все риски. Теперь появилась отечественная альтернатива, гарантии и сервисное обслуживание. Интерес к новому продукту проявили несколько заказчиков из фининдустрии и взяли его в тест. В течение года планируем занять до 30% рынка четырехсокетных систем. Уверен, новый сервер станет «первой ласточкой» и примером для остальных производителей», – отметил главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.