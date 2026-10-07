В мире внезапная эволюция CD-проигрывателей. В них встраивают модные «фишки» iPhone, которых нет даже в дорогущих смартфонах Samsung

Производители CD-проигрывателей начали внедрять в них самые разные функции, которых никогда в них не было. Это в первую очередь технология магнитной зарядки MagSafe – отличительная особенность смартфонов Apple iPhone, которой до сих пор нет в телефонах Samsung, даже самых топовых. Также в плееры внедряют Bluetooth, к тому же производители начали весьма смело экспериментировать с их дизайном.

Технологии древних развиваются

CD-проигрыватели, популярность которых пришлась на 1990-е и начало 2000-х годов, внезапно ворвались в мировую розницу с большим количеством современных функций. Теперь они не просто воспроизводят музыку с древних оптических носителей, но также могут управляться по воздуху и заряжаться без проводов, пишет портал Tom’s Hardware.

Производители таких плееров начали интегрировать в них Bluetooth-модули и даже магнитные зарядки, аналогичные технологии MagSafe в телефонах Apple iPhone. Ирония здесь в том, что такой зарядки до сих пор нет даже в очень дорогих смартфонах Samsung, включая новейший Galaxy Z Fold 8, вышедший в июле 2026 г.

Некоторые производители идут по более легкому пути – они берут пример с разработчиков Bluetooth-колонок, автомобилей и видеокарт и просто встраивают в свои CD-плееры разноцветную подсветку.

Также в современных CD-плеерах, в отличие от их предков из конца ХХ века, в большинстве случаев батареек. Теперь они работают на аккумуляторах, и это касается как портативных моделей, так и настольных. Что до Bluetooth-модулей, то в них встраивают вполне современные их версии – в качестве примера Tom’s Hardware приводит проигрыватель DM13 китайского бренда Fiio, оснащенного АКБ на 750 мАч, модулем Bluetooth 5.2 и металлическим корпусом.

Проигрыватель дисков может стоить как неплохой смартфон

Редакция CNews нашла этот плеер в российской рознице. В Ozon за него просят в пределах 19 тыс. руб. с доставкой с российского склада и около 13 тыс. руб. с доставкой из-за рубежа.

Китай впереди всех

Больше всего необычных новинок в сегменте CD-плееров выпускают китайские бренды. К примеру у компании Fosi вышла модель Audio DISC Nano, которая по габаритам меньше компакт-диска.

Иными словами, диск в корпус проигрывателя физически не помещается. Его часть торчит из корпуса сбоку, в том числе и во время вращения, и ничем не защищена.

Единственное предназначение

Как и раньше, CD-проигрыватели до сих пор выполняют всего-лишь одну основную функцию – они воспроизводят записанную на компакт-дисках музыку, и других базовых возможностей у них нет. Одни работают только с аудиодисками, другие также могут воспроизводить записанные на диски композиции в формате mp3.

William Bradshaw / Pexels Функций у таких устройств немного

Большинству при этом требуется внешняя акустика – далеко не все располагают встроенными комплектными динамиками, хотя и такие модели тоже есть на рынке. Пример – Philips TAM4205M2/37 со 100-ватными отдельно стоящими колонками в комплекте или Panasonic SC-DM202EG-K с интегрированной акустикой на 24 Вт.

Тем не менее, подобные устройства становятся все более востребованными. Кто-то просто хочет приобщиться к ретро-тематике, кто-то устал от цензуры на музыкальных стримингах, а кого-то интересует чистый высококачественный звук, но при этом они не смотрят в сторону винила. Как пишет Tom’s Hardware, в США за неполный 2026 г. продажи компакт-дисков стремительно выросли – сразу на 58,6% по сравнению с 2025 г.

Спрос рождает предложение

Компакт-диски, как оказалось востребованы не только в США, но и за их пределами, в том числе в России. Одна из причин их местной популярности – регулярные отключения мобильного интернета, без которого нет возможности пользоваться многими популярными в стране музыкальными сервисами.

В марте 2026 г. CNews писал, что всего за несколько месяцев спрос на CD в России вырос почти вдвое. Активнее всего жители страны скупают диски с музыкой в формате mp3.

Также сразу на 25% выросли продажи mp3-плееров – карманных устройств с внутренней памятью под mp3-файлы.

Но важно помнить, что компакт-диски, да и в целом любые оптические диски – это крайне ненадежный носитель информации. Долгое время было распространено мнение, что диски способны хранить данные десятилетиями, но в конце лета 2026 г. этот миф был развеян.

Как сообщал CNews, летом 2026 г. владельцы коллекций DVD и компакт-дисков столкнулись с деградацией своих накопителей. Притом диски начали выходить из строя на физическом уровне, что до нуля снижает шансы на восстановление хранящейся на них информации.