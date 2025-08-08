Intel Xeon Scalable Family

ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения р ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны

«Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5 ппа компаний «Аквариус» объявила о запуске новых серверов корпоративного уровня на базе процессоров Xeon Scalable Gen4 и Gen5. Основные технологические особенности — увеличенная вдвое пропускна

Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга ости и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года. Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Gen3. От предыдущего поколения он отличается поддержкой большего количества высокопроизводительных NVMe-дисков, более высокой производительностью интерфейсов (PCIe v4 вместо

ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения ГК «Аквариус» объявила о расширении модельного ряда серверов собственного производства. Это новое семейство серверов AC, построенных на базе третьего поколения процессоров Xeon Scalable. Модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир». Спроектированы с учетом растущих потребностей крупных корпоративных заказчиков и обеспечивают наивыс

Технология, годами кормившая Intel, отправлена на свалку. Она принесла компании миллиарды долларов и позорное отставание от AMD ряде случаев была почти 50-процентной, а иногда и вовсе пересекала эту отметку. Например, процессор Xeon Gold 6240 подешевел с первоначальных $10342 до $5448, а Xeon Gold 5215 – с $9119

iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения ных серверов iRu Rock G в исполнении Rack. Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice Lake). Эти процессоры оптимизированы для облачных сред, систем

Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связ

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU ор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устрой

Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud ачная платформа Yandex.Cloud обеспечила доступ пользователей к решениям на основе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения (под кодовым названием Ice Lake). Теперь пользователи Yandex

РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI ппа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система

Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 и, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и используют все преимущества шины PCIe четвертого поколения

Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? пособные удивлять - 2021», компания Intel анонсировала свои самые производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения под кодовым названием Ice Lake и другие экосистемные продукты. К мо

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«Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с подд

Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200,

Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения и данных (ЦОДов) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают значительный прирост производительности — в среднем

Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable erver Pro V6 нового поколения. Этот продукт использует новейшие технологии на базе процессора Intel Xeon Scalable 3о поколения, предназначенные для создания мощных вычислительных систем. Процес

Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel вергентной инфраструктуры, в том числе для облачных сервисов. Сегодня на долю процессоров семейства Xeon Scalable приходится 50% всех виртуализированных окружений по всему миру, и к 2024 г. с р

Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль Изменения в линейке Xeon Scalable Intel прекращает продажи серверных процессоров Xeon Scalable серии M сем

Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров Смена приоритетов Компания Intel прекратила производство серверных процессоров Xeon Scalable первого поколения вместе с используемой в них технологией Omni-Path, разработан

Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры ния Intel официально представила новое поколение высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable. Новые чипы, представленные в серии Xeon Platinum 9200, выполнены на базе платф

РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC ссоров семейства Intel Xeon Scalable (применяются старшие модели линеек Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold с тепловыделением более 200 Вт), серверные платы Intel Server Board S2600BP, высоко

Intel выпустила процессоры с 56 ядрами Intel анонсировала новое поколение решений для дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные

LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц LanCloud запустил облачную платформу Cloud Server на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable. Каждый хост виртуализации содержит 4x 18-ядерных процессора Intel Xeon Scal

РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable роизводительные вычислительные узлы на базе старших моделей процессоров Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold, входящих в состав платформы Intel Xeon, серверных плат Intel Server Board S2600BP

Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable еров Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Intel Xeon Scalable. Новые системы сочетают в себе производительность, широкие возможности для конф