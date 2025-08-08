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Intel Xeon Scalable Family Intel Xeon Gold Масштабируемые микропроцессоры

СОБЫТИЯ

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08.08.2025 ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

р ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны

28.05.2025 «Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5

ппа компаний «Аквариус» объявила о запуске новых серверов корпоративного уровня на базе процессоров Xeon Scalable Gen4 и Gen5. Основные технологические особенности — увеличенная вдвое пропускна
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга

ости и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года. Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Gen3. От предыдущего поколения он отличается поддержкой большего количества высокопроизводительных NVMe-дисков, более высокой производительностью интерфейсов (PCIe v4 вместо
11.12.2023 ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения

ГК «Аквариус» объявила о расширении модельного ряда серверов собственного производства. Это новое семейство серверов AC, построенных на базе третьего поколения процессоров Xeon Scalable. Модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир». Спроектированы с учетом растущих потребностей крупных корпоративных заказчиков и обеспечивают наивыс
05.10.2023 Технология, годами кормившая Intel, отправлена на свалку. Она принесла компании миллиарды долларов и позорное отставание от AMD

ряде случаев была почти 50-процентной, а иногда и вовсе пересекала эту отметку. Например, процессор Xeon Gold 6240 подешевел с первоначальных $10342 до $5448, а Xeon Gold 5215 – с $9119

21.04.2023 iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения

ных серверов iRu Rock G в исполнении Rack. Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice Lake). Эти процессоры оптимизированы для облачных сред, систем
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок

Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связ
31.01.2022 Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU

ор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Предложение одно из немногих на рынке, где представлена широкая линейка устрой
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud

ачная платформа Yandex.Cloud обеспечила доступ пользователей к решениям на основе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения (под кодовым названием Ice Lake). Теперь пользователи Yandex
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

ппа компаний РСК представила вычислительные узлы «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система

27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2

и, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и используют все преимущества шины PCIe четвертого поколения
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового?

пособные удивлять - 2021», компания Intel анонсировала свои самые производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения под кодовым названием Ice Lake и другие экосистемные продукты. К мо
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения

аструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного ин
09.04.2021 «Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России

Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с подд
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200,
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения

и данных (ЦОДов) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают значительный прирост производительности — в среднем
30.06.2020 Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable

erver Pro V6 нового поколения. Этот продукт использует новейшие технологии на базе процессора Intel Xeon Scalable 3о поколения, предназначенные для создания мощных вычислительных систем. Процес
02.04.2020 Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel

вергентной инфраструктуры, в том числе для облачных сервисов. Сегодня на долю процессоров семейства Xeon Scalable приходится 50% всех виртуализированных окружений по всему миру, и к 2024 г. с р
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль

Изменения в линейке Xeon Scalable Intel прекращает продажи серверных процессоров Xeon Scalable серии M сем
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров

Смена приоритетов Компания Intel прекратила производство серверных процессоров Xeon Scalable первого поколения вместе с используемой в них технологией Omni-Path, разработан
08.08.2019 Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры

ния Intel официально представила новое поколение высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable. Новые чипы, представленные в серии Xeon Platinum 9200, выполнены на базе платф
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC

ссоров семейства Intel Xeon Scalable (применяются старшие модели линеек Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold с тепловыделением более 200 Вт), серверные платы Intel Server Board S2600BP, высоко
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

Intel анонсировала новое поколение решений для дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц

LanCloud запустил облачную платформу Cloud Server на базе новейших процессоров Intel Xeon Scalable. Каждый хост виртуализации содержит 4x 18-ядерных процессора Intel Xeon Scal
16.11.2017 РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable

роизводительные вычислительные узлы на базе старших моделей процессоров Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold, входящих в состав платформы Intel Xeon, серверных плат Intel Server Board S2600BP

12.07.2017 Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable

еров Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Intel Xeon Scalable. Новые системы сочетают в себе производительность, широкие возможности для конф
12.07.2017 Intel представила серверные процессоры Intel Xeon Scalable для потребительских и бизнес-задач нового поколения

Intel представила новое семейство процессоров Intel Xeon Scalable для решения наиболее затратных вычислительных задач, таких как аналитика в реал

Публикаций - 359, упоминаний - 597

Intel Xeon Scalable Family и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 205
AMD - Advanced Micro Devices 4641 38
Nvidia Corp 4002 36
SAS Institute 1082 31
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 28
9594 27
Softline - Софтлайн 3743 25
Lenovo Group 2446 24
Dell Technologies - Dell Computer 2219 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Dell EMC 5180 22
Broadcom - VMware 2610 21
Microsoft Corporation 25775 21
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 19
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 19
Рикор Холдинг - Rikor 173 16
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 15
Huawei 4676 15
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 14
Qtech - Кьютэк 211 12
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 12
Google LLC 12688 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 11
Orion soft - Орион софт - 315 10
Ростелеком 10948 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Oracle Corporation 7074 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Fujitsu 2105 10
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 9
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 9
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 9
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 9
SAP SE 5601 9
Крок - Croc 1964 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Selectel - Селектел 544 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Фаберлик - Faberlic 115 5
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Наукоград - технопарк 156 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 2
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Tesla Motors 461 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 89
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
4CIO 20 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 304
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 270
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 147
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 123
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 115
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 72
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 68
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 63
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Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 43
Intel x86 - архитектура процессора 2151 40
Linux OS 11533 34
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 34
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 31
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 31
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 21
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 20
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 19
РСК ГК - РСК экзастрим 40 17
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 17
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 32 16
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 15
Intel Xeon Silver 24 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 13
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 13
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Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 12
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 12
Intel Xeon E 197 12
Intel SSD 32 12
Qtech QSRV - серия СХД 18 12
Nvidia Tesla GPU 198 12
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 12
Intel Xeon W 35 11
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 11
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 11
Microsoft Azure 1526 11
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 10
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 10
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Чернышев Андрей 74 12
Иванов Борис 64 9
Фильченков Александр 40 8
Ильичев Андрей 38 8
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Борняков Илья 52 6
Рудов Антон 11 5
Карапузов Алексей 21 5
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 5
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 4
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 4
Козлов Евгений 35 4
Кадомский Вячеслав 107 4
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Свидерский Евгений 77 3
Горячий Максим 10 3
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Белов Василий 82 3
Ермолов Марк 13 3
Вагизов Ильдар 32 3
Назаренко Ирина 50 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
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Колокольцев Владимир 44 2
Смирнов Андрей 75 2
Ансимов Константин 37 2
Савин Геннадий 13 2
Евдокимов Максим 27 2
Волков Михаил 70 2
Степанов Владимир 91 2
Кочепасов Сергей 13 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
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