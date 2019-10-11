Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров

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Intel прекратила развитие технологии межсерверной коммуникации Omni-Path и готовится завершить производство процессоров с ее поддержкой. Компания проиграла в «гонке вооружений» – ее главный конкурент в этой сфере, компания Mellanox, разработала в четыре раза более продвинутое решение. Также Intel собирается прекратить выпуск настольных процессоров седьмого поколения, известных как Kaby Lake.



Смена приоритетов

Компания Intel прекратила производство серверных процессоров Xeon Scalable первого поколения вместе с используемой в них технологией Omni-Path, разработанной в 2015 г. Всего частью истории Intel, по информации CRN.com, стали восемь процессоров, начиная с Xeon Gold 5117F и заканчивая Xeon Platinum 8176F. По словам представителей Intel, все процессоры с интегрированной технологией Omni-Path (в их названии есть литера «F») были сняты с производства по причине «смены рыночного спроса на другую продукцию компании», без уточнения, на какую именно.

Внешне все процессоры Intel Xeon Scalable, увидевшие свет в 2017 г. отличаются от других чипов в семействе серверных чипов Skylake за счет наличия дополнительного интерфейса (виден на изображении). Он и отвечает за работу Omni-Path.

Саму технологию Omni-Path Intel тоже «похоронила» – представляющая собой межсерверный интерфейс с пропускной способностью 100 Гбит/с и внушительным потенциалом роста, она не получит дальнейшего развития. Практически сразу после запуска первых продуктов с поддержкой Omni Path в серию Intel заявила о запуске разработки второго ее поколения, но до логического завершения процесс не был доведен.

Процессоры Intel Xeon Scalable первого поколения легко отличить по дополнительному интерфейсу

Разработка Omni-Path второго поколения, известного также под названием OPA 200, была прекращена летом 2019 г. Создавая ее, Intel намеревалась удвоить пропускную способность интерфейса, то есть повысить ее до 200 Гбит/с, что было отражено в названии технологии (первое поколение именуется OPA 100). За счет этого системы, использующие этот интерфейс, могли получить значительный прирост скорости вычислений, что и делало Omni-Path технологией будущего.

Все дело в конкуренции

Причиной отказа Intel от дальнейшего развития Omni-Path может быть очень жесткая конкуренция в сфере технологий межсерверных интерфейсов. Фактически, несмотря на внушительную пропускную способность в 100 Гбит/с и потенциально вдвое быструю OPA 200, Omni-Path не была самой продвинутой разработкой в этой области.

Наибольшую опасность для продвижения Omni-Path представляла компания Mellanox, разработчик и поставщик решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. Основанная в 1999 г. в Израиле, Mellanox стала пионером в разработке межузловых коммуникаций стандарта InfiniBand, и с 2011 г. производит такое оборудование на эксклюзивной основе. В 2019 г. в распоряжении Mellanox появилось соединительное решение InfiniBand HDR с пропускной способностью 200 Гбит/с, и в обозримом будущем компания выпустит новое его поколение, рассчитанное на 400 Гбит/с, что вдвое быстрее закрытой OPA 200.

В стремлении избежать конкуренции с Mellanox Intel была готова купить ее – решение о продаже компании было принято советом директоров Mellanox еще в октябре 2018 г. Капитализация компании перед продажей оценивалась примерно в $5,93 млрд. В январе 2019 г. Intel сделала свою ставку, предложив за конкурента приблизительно $6 млрд., что практически равнялось размеру капитализации компании. Однако в марте 2019 г., как сообщал CNews, ее ставку перебила Nvidia – известный производитель графических процессоров. В рамках определяющего соглашения Nvidia выкупила все выпущенные и находящиеся в обороте простые акции Mellanox по цене $125 за акцию, что сумме составило около $6,9 млрд.

Тем не менее, несмотря на существенное отставание от разработок Mellanox, Omni-Path не раз демонстрировала свои возможности в составе суперкомпьютеров, в том числе и российских. Так, в ноябре 2016 г. в рамках международной выставки SC16 в Солт-Лейк-Сити новое поколение суперкомпьютерной архитектуры «РСК Торнадо», представленное российской группой компаний РСК, установило новый мировой рекорд вычислительной плотности. Но нельзя не отметить, что в составе архитектуры также использовалась технология InfiniBand за авторством Mellanox.

Дальнейшая судьба Xeon Scalable

Полный список процессоров, производство которых скоро закончится, включает, в дополнение к указанным, еще шесть чипов. Речь про Xeon Gold 6126F, Xeon Gold 6130F, Xeon Gold 6138F, Xeon Gold 6142F, Xeon Gold 6148F и Xeon Platinum 8160F.

Intel не планирует резко прекращать их производство – фактически, поставки этих процессоров будут осуществляться в течение еще одного года – 9 октября 2020 г. Однако заказать эти чипы клиенты и партнеры компании смогут лишь до 24 апреля 2020 г. включительно.

У Intel больше нет планов по развитию Omni-Path

На момент публикации материала не было известно, чем именно Intel заменит практически отмененные Xeon Scalable первого поколения с Omni-Path. Второе поколение чипов, дебютировавшее в апреле 2019 г., этой технологии не содержит.

Что касается Omni-Path, то Intel сменила фокус на высокопроизводительные коммутаторы Ethernet, которые назвала потенциальной альтернативой этой технологии. В обозримом будущем компания намерена продолжить инвестировать в различные технологии связи, в том числе и Ethernet.

Прощание с Kaby Lake

Отказавшись от Omni-Path и Xeon Scalable, компания Intel решила провести еще и чистку рядов настольных процессоров. Результатом, по данным ресурса TechPowerUp, стало прекращение производства практически всего седьмого поколения чипов, входящих в линейку Kaby Lake.

Началось все с экспериментальных процессоров Kaby Lake-G, содержащих встроенную видеокарту AMD. Все чипы провалились в продаже, что и послужило причиной прекращения их производства. Вторыми на очереди оказались более успешные 14-нанометровые Kaby Lake-S. На покой уйдут в общей сложности свыше 15 моделей чипов, включая Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и совсем бюджетные Celeron, в том числе и их «боксовые» версии, и компанию им составят определенные чипсеты 100-й серии – Z170, Q150, B150 и H170. Все перечисленные продукты, как и в случае с Xeon Scalable первого поколения, можно будет заказать до 24 апреля 2020 г., чтобы Intel могла освободить склады, а последние партии будут отгружены 9 октября 2019 г.

Следует отметить, что Intel оставит «в живых» определенные процессоры Kaby Lake и наборы системной логики. В список помилованных вошли чипсеты H110 и Q170, которые будут выпускаться в составе системных плат для встраиваемых компьютеров, а также процессоры Core i5-7500, i5-7500T, i7-7700 и i7-7700T. Теперь они будут позиционироваться в качестве процессоров для устройств интернета вещей.

Прекращая производство Kaby Lake, Intel расчищает путь для немного более современной линейки Coffee Lake (восьмое поколение), хотя и тоже 14-нанометровой. Эта серия была представлена 24 сентября 2017 г., а первые ее представители поступили в продажу спустя две недели, в начале октября 2017 г. В настоящее время активы Intel включают процессоры десятого поколения Ice Lake, дебют которого состоялся в начале августа 2019 г.