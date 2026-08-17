Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake Семейство процессоров с архитектурой X86-64
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 98, упоминаний - 123
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 426 9
|TCG - Trusted Computing Group 31 1
|DigiTimes - Издание 1331 7
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|Tom’s Hardware 603 5
|WCCFTech - Издание 111 4
|AnandTech 73 3
|BleepingComputer - Издание 459 2
|TechSpot 188 2
|Neowin 219 2
|The Verge - Издание 620 2
|TechPowerUp 23 1
|Windowslatest 15 1
|Известия ИД 772 1
|TechQuila 1 1
|SemiAccurate 13 1
|CNX Software 18 1
|The Oregonian 9 1
|9to5Mac 70 1
|PCWorld - PC World 47 1
|Reddit 400 1
|The Register - The Register Hardware 1786 1
|NYT - The New York Times 1102 1
|VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.