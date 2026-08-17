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Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake Семейство процессоров с архитектурой X86-64

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.08.2026 Linux нельзя будет установить на ПК со старыми процессорами. Научились у Windows 1
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen 1
19.08.2024 Объявлена война владельцам древних ПК. Навсегда закрыта главная лазейка для установки Windows 11 на старое «железо». Купить новый компьютер все же придется 2
26.06.2024 Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel 1
21.12.2023 Windows оставили без поддержки новейших процессоров AMD. Microsoft принудительно сгоняет своих пользователей на чипы Intel 1
13.11.2023 Intel годами знала об опасной «дыре» в своих процессорах, через которую воруют пароли, и ничего не предпринимала. Отмщение грядет 2
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 2
04.04.2022 План Microsoft по переводу всего мира на Windows 11 провалился. Система не нужна из-за диких требований к «железу» 1
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft 1
07.07.2021 Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей 1
28.06.2021 Новая Windows 11 кишит ограничениями. Пользователи утрачивают контроль над системой 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 1
17.09.2020 Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 2
17.01.2020 Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку 1
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 1
15.11.2019 Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони 1
01.11.2019 Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора 1
22.10.2019 Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК 1
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 1
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
02.10.2019 Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена 1
24.09.2019 Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены 1
09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц 1
27.08.2019 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке 1
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 2
12.08.2019 Intel готовит сверхсовременный ПК размером с книжку 1
06.08.2019 Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы 2
22.07.2019 Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM 1
18.07.2019 Intel выпустила сверхдорогой процессор, который почти не отличается от предшественника 1
26.06.2019 Lenovo ThinkBook S 13 - тонкий и надёжный ультрабук 1
25.06.2019 Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена 1
24.06.2019 Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 1
11.06.2019 Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены 1
07.06.2019 Моноблок для творчества и шедевров 1
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% 1

Публикаций - 98, упоминаний - 123

Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12821 70
AMD - Advanced Micro Devices 4650 33
Nvidia Corp 4010 32
Lenovo Group 2449 28
Microsoft Corporation 25785 17
Acer Group - Acer Inc 2782 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 15
Apple Inc 13171 13
HP Inc. 5885 13
Dell EMC 5182 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Samsung Electronics 11074 8
Canyon Technology Group 53 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 5
Amazon Inc - Amazon.com 3281 4
Qualcomm Technologies 1978 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 3
Google LLC 12710 3
Dell Alienware Corp 149 3
Fujitsu 2105 3
Rogue Games 20 2
Compal Electronics 138 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 2
Xiaomi - Сяоми 2239 2
LG Electronics 3736 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 609 2
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 2
Razer Inc 88 2
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sharp Corporation 1062 1
Canalys 236 1
Blender 52 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Eclypsium 12 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
PRB Logics Corporation 3 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 97 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Caseking 3 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Moor Insights & Strategy 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1895 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 426 9
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15447 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 45
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8792 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 40
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 38
DDR - Double data rate 3086 35
USB Type-C - USB-C - USB 3 2387 35
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4632 34
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3792 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 33
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6466 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14778 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4210 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 29
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3945 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10712 26
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1658 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6414 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3150 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 19
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2514 18
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 18
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 18
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 17
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7948 15
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 13
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 13
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Горячий Максим 10 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5497 5
США - Калифорния 4830 4
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5876 3
Германия - Федеративная Республика 13223 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 2
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Китай - Тайвань - Тайбэй 363 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
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Сингапур - Республика 1954 1
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Израиль 2857 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Lenovo Accelerate 2 1
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Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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