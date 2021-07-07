Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей
Пользователи Windows 7 лишатся всех своих файлов, если захотят обновиться до Windows 11. Microsoft предусмотрела возможность такого апдейта, но переход на новую систему будет реализован исключительно в виде чистой установки, без сохранения программ, настроек и т. д.
Опасное обновление
Попытка обновить свой ПК до ОС Windows 11 оставит пользователей без всех файлов на накопителе. Апдейт с Windows 7 не предусматривает возможность сохранения этих данных, пишет профильный ресурс Windows Latest.
Информацию о невозможности полноценного обновления с Windows 7 до Windows 11 опубликовало на своем сайте индийское подразделение Lenovo – крупнейшего производителя компьютеров в мире. Эти данные компания позаимствовала из документации Microsoft.
В статье на сайте Lenovo прямо сказано, что обновление с Windows 7 возможно, но только в виде установки Windows 11 на пустой жесткий диск. В итоге, если не позаботиться о сохранении важных файлов и документов заранее, то после апдейта вероятность их восстановления будет околонулевой.
Подобное ограничение затрагивает не только личные пользовательские ПК, но и офисные компьютеры. Если на них до сих пор установлена Windows 7, то переход на Windows 11 неизбежно повлечет за собой удаление всех файлов на накопителе.
Обновиться можно случайно
Переход с Windows 7 на Windows 11 без загрузочных флешек сам по себе возможен. По данным Microsoft, сделать это можно будет через обычный «Центр обновлений».
Работающий в Windows 7 пользователь получит уведомление о готовности к апдейту, после чего система скачает все необходимые файлы и запустит процесс обновления. Лицензионный ключ старой системы будет использоваться в новой – платить за новую лицензию не придется.
Подвох будет ждать пользователя на начальном этапе установки. Система не предложит перенести в Windows 11 ни настройки, ни установленные программы, ни что-либо еще. Вместо этого будет доступна лишь одна опция – чистая установка.
Выбрав ее, пользователь собственноручно «подпишет» согласие на удаление всех его данных. В этом случае спасти информацию могут лишь заранее сделанные копии всех файлов или заблаговременный бэкап всей установленной системы.
Пострадавших будет много
Microsoft выпустила Windows 7 осенью 2009 г., и она быстро стала самой популярной версией Windows, сместив с первого места Windows XP образца 2001 г. Во многом этому способствовало прекращение поддержки Windows XP в апреле 2014 г.
В июле 2015 г. началось распространение Windows 10, а в январе 2020 г. Microsoft перестала выпускать обновления для Windows 7. Спустя полтора года, в июне 2021 г. Windows 7 была второй по популярности после Windows 10.
Согласно статистике StatCounter, Windows 7, несмотря на то, что даже сторонние разработчики постепенно отворачиваются от нее, по-прежнему установлена на 15,9% Windows-ПК в мире. Сколько пользователей Windows 7 решатся перейти на Windows 11 после ее релиза (осень 2021 г.), остается неизвестным. Напомним, что большинство старых компьютеров попросту не потянут новую систему из-за ее чрезмерно высоких системных требований.
Разница между Windows 10 и Windows 11
Анонс ОС Windows 11 состоялся в конце июня 2021 г., спустя несколько дней после утечки ее предварительного билда. Microsoft открыла доступ к ней бета-тестерам из программы Windows Insider, а ее финальная сборка появится до конца 2021 г.
У Windows 11 есть несколько самых значимых отличий от Windows 10, поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г. В первую очередь это обновленное меню «Пуск», которое теперь открывается по центру экрана, перекрывая собой все другие окна.
Второе отличие заключается в нативной поддержке Android-приложений в формате APK. Однако в августе 2021 г. Google откажется от него в пользу нового формата AAB, и пока неясно, реализует ли Microsoft его поддержку в своей ОС.
Третье немаловажное отличие – это резко возросшие системные требования при отсутствии видимых на то причин. Для примера, Windows 11 нужно присутствие в ПК как минимум 4 ГБ оперативной памяти, хотя Windows 10 вполне хватает и 1 ГБ. Кроме того, новая ОС поддерживает лишь самые современные процессоры – Intel Core как минимум восьмого поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen не ниже серии 2000.
Также Windows 11 критически важно наличие модуля безопасности TPM 2.0, который встречается далеко не в каждом компьютере. Наконец, со временем система начнет требовать, чтобы в ПК была веб-камера.