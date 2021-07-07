Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей

Пользователи Windows 7 лишатся всех своих файлов, если захотят обновиться до Windows 11. Microsoft предусмотрела возможность такого апдейта, но переход на новую систему будет реализован исключительно в виде чистой установки, без сохранения программ, настроек и т. д.

Опасное обновление

Попытка обновить свой ПК до ОС Windows 11 оставит пользователей без всех файлов на накопителе. Апдейт с Windows 7 не предусматривает возможность сохранения этих данных, пишет профильный ресурс Windows Latest.

Информацию о невозможности полноценного обновления с Windows 7 до Windows 11 опубликовало на своем сайте индийское подразделение Lenovo – крупнейшего производителя компьютеров в мире. Эти данные компания позаимствовала из документации Microsoft.

В статье на сайте Lenovo прямо сказано, что обновление с Windows 7 возможно, но только в виде установки Windows 11 на пустой жесткий диск. В итоге, если не позаботиться о сохранении важных файлов и документов заранее, то после апдейта вероятность их восстановления будет околонулевой.

Радость от перехода на свежую ОС может быстро омрачить потеря важных документов

Подобное ограничение затрагивает не только личные пользовательские ПК, но и офисные компьютеры. Если на них до сих пор установлена Windows 7, то переход на Windows 11 неизбежно повлечет за собой удаление всех файлов на накопителе.

Обновиться можно случайно

Переход с Windows 7 на Windows 11 без загрузочных флешек сам по себе возможен. По данным Microsoft, сделать это можно будет через обычный «Центр обновлений».

Работающий в Windows 7 пользователь получит уведомление о готовности к апдейту, после чего система скачает все необходимые файлы и запустит процесс обновления. Лицензионный ключ старой системы будет использоваться в новой – платить за новую лицензию не придется.

Запись на сайте Lenovo, подтверждающая 100-процентную вероятность удаления всех файлов при переходе с Windows 7 на Windows 11

Подвох будет ждать пользователя на начальном этапе установки. Система не предложит перенести в Windows 11 ни настройки, ни установленные программы, ни что-либо еще. Вместо этого будет доступна лишь одна опция – чистая установка.

Выбрав ее, пользователь собственноручно «подпишет» согласие на удаление всех его данных. В этом случае спасти информацию могут лишь заранее сделанные копии всех файлов или заблаговременный бэкап всей установленной системы.

Пострадавших будет много

Microsoft выпустила Windows 7 осенью 2009 г., и она быстро стала самой популярной версией Windows, сместив с первого места Windows XP образца 2001 г. Во многом этому способствовало прекращение поддержки Windows XP в апреле 2014 г.

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В июле 2015 г. началось распространение Windows 10, а в январе 2020 г. Microsoft перестала выпускать обновления для Windows 7. Спустя полтора года, в июне 2021 г. Windows 7 была второй по популярности после Windows 10.

Доля Windows 7 по-прежнему довольно высока

Согласно статистике StatCounter, Windows 7, несмотря на то, что даже сторонние разработчики постепенно отворачиваются от нее, по-прежнему установлена на 15,9% Windows-ПК в мире. Сколько пользователей Windows 7 решатся перейти на Windows 11 после ее релиза (осень 2021 г.), остается неизвестным. Напомним, что большинство старых компьютеров попросту не потянут новую систему из-за ее чрезмерно высоких системных требований.

Разница между Windows 10 и Windows 11

Анонс ОС Windows 11 состоялся в конце июня 2021 г., спустя несколько дней после утечки ее предварительного билда. Microsoft открыла доступ к ней бета-тестерам из программы Windows Insider, а ее финальная сборка появится до конца 2021 г.

У Windows 11 есть несколько самых значимых отличий от Windows 10, поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г. В первую очередь это обновленное меню «Пуск», которое теперь открывается по центру экрана, перекрывая собой все другие окна.

Заменить новый "Пуск" на классический можно при помощи дополнительного ПО

Второе отличие заключается в нативной поддержке Android-приложений в формате APK. Однако в августе 2021 г. Google откажется от него в пользу нового формата AAB, и пока неясно, реализует ли Microsoft его поддержку в своей ОС.

Третье немаловажное отличие – это резко возросшие системные требования при отсутствии видимых на то причин. Для примера, Windows 11 нужно присутствие в ПК как минимум 4 ГБ оперативной памяти, хотя Windows 10 вполне хватает и 1 ГБ. Кроме того, новая ОС поддерживает лишь самые современные процессоры – Intel Core как минимум восьмого поколения (Coffee Lake) и AMD Ryzen не ниже серии 2000.

Также Windows 11 критически важно наличие модуля безопасности TPM 2.0, который встречается далеко не в каждом компьютере. Наконец, со временем система начнет требовать, чтобы в ПК была веб-камера.