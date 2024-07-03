Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях Полезное возвращение из прошлого Культовая утилита xp-AntiSpy времен Windows XP для очистки Windows от ненужных и опасных функций возродилась под названием xd-AntiSpy, пишет портал Neowin. Новая ее реинкарнация предназначена для Windows 11 – системы, которая изо

Параноики были правы: Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше данных, чем Windows XP. Но есть методы защиты компьютером в средство тотальной непрекращающейся слежки за пользователем. Это наглядно доказали авторы YouTube-канала The PC Security Channel в ходе сравнительного теста новой Windows 11 и культовой Windows XP. Эти ОС разделяют приблизительно 20 лет – Windows XP была анонсирована в феврале 2001 г. и вышла в ноябре 2001 г., сразу став сверхпопулярной, а Windows 11 получила распростра

В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото Скрытый вариант интерфейса Windows XP Ранние сборки операционной системы Microsoft Windows XP включали альтернати

Грандиозная утечка: Исходный код самой народной версии Windows выложен в Сеть Windows XP ушла в народ Корпорация Microsoft допустила утечку исходного кода ОС Windows XP, выпущенной в 2001 г. и на момент публикации материала не поддерживаемой. Как пишет портал Tom’s Hardware, архив с кодом получил распространение среди пользователей анонимного форума

Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP Игры отключат от интернета Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7. Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, п

Eset продлила поддержку ОС Windows XP Компания Eset продлила поддержку операционной системы Windows XP на неопределенный срок. Об этом CNews сообщили в Eset. По информации компании, выпущенная в 2001 г. Windows XP остается третьей по популярности операционной системой — она уст

Пользователи Windows XP и Vista лишились обновлений Google Chrome Выпуск Chrome 50 Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome — Chrome 50. Однако доступна она не всем. Пользователи Windows XP, Windows Vista, OS X Snow Leopard, OS X Lion и OS X Mountain Lion не видят обновления — версия браузера 49 для них стала последней. Они больше не будут получать обновлений, включая н

Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP Схожесть с Windows XPНациональная операционная система Китая NeoKylin оказалась похожей на Windows XP: панель задач, меню «Пуск», ленточное меню в программах, стандартные папки, панель

Microsoft оставила без антивируса пользователей Windows XP Прекращение поддержки Microsoft прекратила выпуск обновлений и сигнатур для антивирусных продуктов, работающих в среде Windows XP. К ним относятся корпоративные решения System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection и Windows Intune, и решение для частных пользовател

Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10 Военно-морские силы США заключили с Microsoft годовой контракт на сумму $9,1 млн в июне 2015 г. для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности для Windows XP, Office 2003, Exchange 2003 и Windows Server 2003. В общей сложности армия США может заплатить $30,8 млн, чтобы получать обновления этих продуктов до 2017 г., сообщает IDG News Servi

Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP up, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила специальную линейку бесплатных продуктов для пользователей операционной системы Windows XP. Об этом CNews сообщили в Paragon. В апреле 2014 г. корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной платформы Windows XP. Таким образом, пользова

Microsoft вдвое повышает стоимость поддержки Windows XP Microsoft вдвое повысит стоимость технической поддержки Windows XP. Речь идет о поддержке Custom Support Agreement (CSA), которая включает выпуск критических обновлений безопасности для корпоративных клиентов, до сих по пользующихся этой операционно

8 способов защитить себя, если миграция с XP откладывается За прошедшие несколько лет Microsoft выпустила более 700 обновлений для Windows XP, 60% из которых производитель назвал «критически важными». Результаты исследования немецкого издания Security Insider демонстрируют, что сегодня XP в пять раз более уязвима, чем Wind

Kaspersky Lab: 16% пользователей в мире «зависли» на Windows XP тря на то, что продажи этой ОС прекратились в 2010 г., а техническая поддержка — в начале 2014 г., примерно каждый пятый ПК с установленным антивирусным обеспечением Kaspersky Lab все еще работает на Windows XP в Италии (20,31%) и в Испании (19,26%). В США XP использует 4,52% пользователей. Нельзя сказать, что выход более новых версий Windows или прекращение официальной поддержки принципиал

У старых ПК под XP откроется второе дыхание Многие компании решили мигрировать на более новые версии ОС Windows. Другие размышляют, что делать с компьютерным парком, работавшим под Windows XP. Проблема заключается в том, что их нельзя обновить до рекомендованных Windows 7 или 8 из-за недостаточной производительности. В то же время опасно продолжать использовать Windows

Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход» изации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», подвел итоги открытого конкурса на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft прекратилась с 8 апреля текущего года, на ОС Windows 7. Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок 17 июля с первоначал

В Новой Зеландии вокруг Windows XP разгорелись политические страсти ое приложение, чтобы убедиться в его работоспособности на новой платформе». Оппозиция в лице Лейборстской партии Новой Зеландии утверждает, что команда Данна допускает халатность в вопросе миграции с Windows XP и тратит деньги налогоплательщиков впустую. Член Парламента Новой Зеландии от оппозиции Клер Каррен (Clare Curran) сообщила, что минимум 20 министерств и 14 районных органов здравоох

Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», объявил конкурс на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft прекратилась с 8 апреля текущего года, на ОС Windows 7. Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок 17 июля с первоначал

Отставка Windows XP подстегнет спроc на ПК и ноутбуки Сообщение корпорации Microsoft о постепенном прекращении поддержки и выпуска обновлений для разных групп пользователей Windows XP не только подстегнул миграцию компаний на альтернативные ОС, но и стал лекарством для рынка ПК, чьи продажи заметно просели в последние годы. Об этом говорят исследования, проведенны

Microsoft не оставит пользователей Windows XP без Skype В первую очередь, сообщение Microsoft о прекращении поддержки старых версий Skype, опубликованное в блоге компании, обеспокоило пользователей Windows XP, уже оставшихся без системных обновлений в апреле этого года. Пользователям не стоит надеяться, что они смогут продолжать пользоваться старыми версиями видеочата. Шана Перлман (Shana

Школы США сокращают расходы на миграцию с Windows XP за счет виртуализации Виртуализация рабочих столов стала спасением для многих школ в США: небольшой ИТ-бюджет заставляет учебные заведения искать альтернативные пути перехода с Windows XP на Windows 7 или 8. Например, восьмой школьный округ в городе Пана (Pana), штат Иллинойс, завершает миграцию примерно 400 ПК на Windows XP, используемых в компьютерных лаборат

Военно-морской Флот США все еще использует Windows XP Так же как и многие крупные корпорации, военно-морской флот США до сих пор не сумел мигрировать с Windows XP на другие ОС. Об этом сообщил на совещании, состоявшемся в июне, исполнительный директор Атлантических операций Командования космических средств и систем боевого обеспечения Стив Дан

СМБ не готов расстаться с Windows XP о, предупреждает Каталин Косой (Catalin Cosoi), ведущий аналитик по вопросам безопасности в Bitdefender: «Это исключение не должно ввести вас в заблуждение: ситуация не повторится. Быстрая миграция с Windows XP сейчас — вопрос первой необходимости для всех ее пользователей». В сети ходили слухи о том, что хакеры собирают списки уязвимостей операционной системы, которыми и воспользуются посл

Microsoft предупреждает: хак для Windows XP не гарантирует безопасность ОС без падений и синих экранов, — комментирует эксперт, опробовавший трюк с реестром. — «Пропатчив» .Net и Internet Explorer 8, я не увидел никаких сообщений об ошибках. Впрочем, POSReady 2009 — это не Windows XP, и мы не знаем, смогут ли патчи для этой ОС защитить пользователей XP». В официальном комментарии Microsoft высказана примерно та же точка зрения: «обновления безопасности, которые в

Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP т работу офицеров. Текущая ситуация — результат “решений по финансированию и управлению полицией, принимаемых в течение многих лет”, утверждает эксперт. ПК, установленные в полиции штата, работают на Windows XP, и миграция на более новые версии ОС не будет проведена до конца 2014. До тех пор офицеры вынуждены брать работу домой, чтобы получить доступ к определенным документам. “Многие офице

CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP ent Automation (ПО для администрации ИТ-решений). Используя оба решения, администраторы могут провести миграцию в автоматическом режиме. «Без официальной техподдержки и обновлений безопасности, ПК на Windows XP становятся уязвимыми, - говорит Наги Прабу (Nagi Prabhu), вице президент отделения корпоративной мобильности в CA Technologies. —CA DMM предлагает клиентам доступное решение для мигр

Миграция с Windows XP увеличила спрос на ПК в корпоративном сегменте Японии ым большим за всю историю исследований, проводимых институтом, то есть с 1995 г. и составил 18,1 млн ПК. Аналитики MM Research Institute полагают, что рост спроса вызван окончанием срока поддержки ОС Windows XP, состоявшимся 9 апреля 2014 г. “В Японии миграция с Windows XP на Windows 7 началась раньше, — комментирует процесс смены ОС изданию Computer World Раджани Син (Rajani Singh),

Найдена уязвимость, позволяющая «превратить» Windows XP в Windows Embedded POSReady Ресурс Betanews опубликовал инструкцию, позволяющую настроить реестр Windows XP таким образом, чтобы Центр обновлений полагал, что компьютер работает не под Windows XP, поддержка которой к настоящему моменту прекращена, а под управлением успешно обновляющ

Microsoft предупредила, что устанавливать обновления в Windows XP небезопасно Пользователи Windows XP на свой страх и риск устанавливают обновления, не предназначенные для этой версии

Windows XP ушла, а долина Напа осталась В ознаменование завершения поддержки операционной системы Windows XP компания Microsoft разыскала и взяла интервью у фотографа Чарльза O’Рира. Чарльз O’Рир известен тем, что его фотография «Bliss» стала основой для самых знаменитых в истории операцион

Решения Panda Security продолжат поддерживать Windows XP решений безопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что решения Panda продолжат обеспечивать должный уровень сервиса для пользователей Windows XP, несмотря на официальное завершение поддержки данной операционной системы со стороны Microsoft. Об этом CNews сообщили в Panda Security. «Конец жизни Windows XP не означает, ч

ESET продлит поддержку Windows XP до конца апреля 2017 г. Сегодня Windows XP остается второй по популярности операционной системой в мире: на ней работают 27,69% ПК. В результате больше четверти компьютеров, принадлежащих как частным пользователям, так и корп

Прощай, Windows XP Корпорация Microsoft с 8 апреля 2014 года прекращает поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений MS Office 2003. Прекращение поддержки Windows XP, лицензированной для не-корпоративных клиентов, означает отказ от создания пакетов-обновлений, отк

Власти Голландии заменят Windows XP в январе 2015 г. От 34 до 40 тыс. чиновников правительства Нидерландов продолжат использовать Windows XP на своих рабочих ПК до января 2015 г. В связи с этим правительство страны озаботилось обеспечением поддержки операционной системы после с 8 апреля 2014 г. — официальной даты окончани

Европейские страны платят Microsoft миллионную дань за продление жизни Windows XP Великобритания и Нидерланды согласились заплатить Microsoft миллионы за то, чтобы софтверная корпорация обеспечила их дальнейшей поддержкой Windows XP: британское правительство - до апреля 2015 г., а голландское - до января будущего года, сообщает ZDNet. В правительстве Великобритании в настоящее время используется около 20 тыс. ПК

Eset NOD32 продолжит поддерживать Windows XP до конца апреля 2017 г. Антивирусные решения Eset NOD32 будут поддерживать Windows XP, как минимум, до конца апреля 2017 г. Об этом CNews сообщили в компании Eset. Как

Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 8 апреля 2014 г. Microsoft официально прекращает поддержку Windows XP, которая за 12 лет своего существования стала одной из самых популярных ОС в истор

Microsoft выпустил программу для упрощения миграции с Windows XP Brandon LeBlanc), менеджер по маркетинговым коммуникациям компании Microsoft, предложил технически подкованным пользователям Windows помочь своим друзьям, менее знакомым с компьютерами, проапгрейдить Windows XP, либо же подобрать им более современный ПК, соответствующий требованиям Windows 8.1. Пост вызвал неожиданно бурное обсуждение среди частных и корпоративных пользователей. Многие жало

«Связной»: Затраты на миграцию незначительны CNews: Используете ли вы сейчас Windows XP? Если да, то в каких целях? Сколько рабочих станций с XP в вашей компании? Сергей Харитонов: Мы используем операционную систему Windows XP, но количество таких рабочих станций