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Microsoft Windows XP

Microsoft Windows XP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2024 Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

Полезное возвращение из прошлого Культовая утилита xp-AntiSpy времен Windows XP для очистки Windows от ненужных и опасных функций возродилась под названием xd-AntiSpy, пишет портал Neowin. Новая ее реинкарнация предназначена для Windows 11 – системы, которая изо
09.02.2023 Параноики были правы: Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше данных, чем Windows XP. Но есть методы защиты

компьютером в средство тотальной непрекращающейся слежки за пользователем. Это наглядно доказали авторы YouTube-канала The PC Security Channel в ходе сравнительного теста новой Windows 11 и культовой Windows XP. Эти ОС разделяют приблизительно 20 лет – Windows XP была анонсирована в феврале 2001 г. и вышла в ноябре 2001 г., сразу став сверхпопулярной, а Windows 11 получила распростра
05.10.2020 В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото

Скрытый вариант интерфейса Windows XP Ранние сборки операционной системы Microsoft Windows XP включали альтернати
25.09.2020 Грандиозная утечка: Исходный код самой народной версии Windows выложен в Сеть

Windows XP ушла в народ Корпорация Microsoft допустила утечку исходного кода ОС Windows XP, выпущенной в 2001 г. и на момент публикации материала не поддерживаемой. Как пишет портал Tom’s Hardware, архив с кодом получил распространение среди пользователей анонимного форума
10.07.2019 Microsoft отключает классические онлайн-игры, встроенные в Windows 7 и Windows XP

Игры отключат от интернета Корпорация Microsoft анонсировала скорый отказ от поддержки классических интернет-игр, поставляемых с операционными системами Windows ME, Windows XP и Windows 7. Согласно сообщению, опубликованному на сайте сообщества Microsoft Commuity от лица команды Windows Gaming, развлекательные программы для Windows XP и ME: шашки, п
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP

Компания Eset продлила поддержку операционной системы Windows XP на неопределенный срок. Об этом CNews сообщили в Eset. По информации компании, выпущенная в 2001 г. Windows XP остается третьей по популярности операционной системой — она уст
14.04.2016 Пользователи Windows XP и Vista лишились обновлений Google Chrome

Выпуск Chrome 50 Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome — Chrome 50. Однако доступна она не всем. Пользователи Windows XP, Windows Vista, OS X Snow Leopard, OS X Lion и OS X Mountain Lion не видят обновления — версия браузера 49 для них стала последней. Они больше не будут получать обновлений, включая н
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP

Схожесть с Windows XPНациональная операционная система Китая NeoKylin оказалась похожей на Windows XP: панель задач, меню «Пуск», ленточное меню в программах, стандартные папки, панель
16.07.2015 Microsoft оставила без антивируса пользователей Windows XP

Прекращение поддержки Microsoft прекратила выпуск обновлений и сигнатур для антивирусных продуктов, работающих в среде Windows XP. К ним относятся корпоративные решения System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection и Windows Intune, и решение для частных пользовател
23.06.2015 Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10

Военно-морские силы США заключили с Microsoft годовой контракт на сумму $9,1 млн в июне 2015 г. для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности для Windows XP, Office 2003, Exchange 2003 и Windows Server 2003. В общей сложности армия США может заплатить $30,8 млн, чтобы получать обновления этих продуктов до 2017 г., сообщает IDG News Servi
26.02.2015 Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP

up, разработчик решений и технологий для резервного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила специальную линейку бесплатных продуктов для пользователей операционной системы Windows XP. Об этом CNews сообщили в Paragon. В апреле 2014 г. корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной платформы Windows XP. Таким образом, пользова
19.02.2015 Microsoft вдвое повышает стоимость поддержки Windows XP

Microsoft вдвое повысит стоимость технической поддержки Windows XP. Речь идет о поддержке Custom Support Agreement (CSA), которая включает выпуск критических обновлений безопасности для корпоративных клиентов, до сих по пользующихся этой операционно
09.09.2014 8 способов защитить себя, если миграция с XP откладывается

За прошедшие несколько лет Microsoft выпустила более 700 обновлений для Windows XP, 60% из которых производитель назвал «критически важными». Результаты исследования немецкого издания Security Insider демонстрируют, что сегодня XP в пять раз более уязвима, чем Wind
03.09.2014 Kaspersky Lab: 16% пользователей в мире «зависли» на Windows XP

тря на то, что продажи этой ОС прекратились в 2010 г., а техническая поддержка — в начале 2014 г., примерно каждый пятый ПК с установленным антивирусным обеспечением Kaspersky Lab все еще работает на Windows XP в Италии (20,31%) и в Испании (19,26%). В США XP использует 4,52% пользователей. Нельзя сказать, что выход более новых версий Windows или прекращение официальной поддержки принципиал
19.08.2014 У старых ПК под XP откроется второе дыхание

Многие компании решили мигрировать на более новые версии ОС Windows. Другие размышляют, что делать с компьютерным парком, работавшим под Windows XP. Проблема заключается в том, что их нельзя обновить до рекомендованных Windows 7 или 8 из-за недостаточной производительности. В то же время опасно продолжать использовать Windows
15.08.2014 Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход»

изации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», подвел итоги открытого конкурса на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft прекратилась с 8 апреля текущего года, на ОС Windows 7. Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок 17 июля с первоначал
05.08.2014 В Новой Зеландии вокруг Windows XP разгорелись политические страсти

ое приложение, чтобы убедиться в его работоспособности на новой платформе». Оппозиция в лице Лейборстской партии Новой Зеландии утверждает, что команда Данна допускает халатность в вопросе миграции с Windows XP и тратит деньги налогоплательщиков впустую. Член Парламента Новой Зеландии от оппозиции Клер Каррен (Clare Curran) сообщила, что минимум 20 министерств и 14 районных органов здравоох
21.07.2014 Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», объявил конкурс на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft прекратилась с 8 апреля текущего года, на ОС Windows 7. Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок 17 июля с первоначал
17.07.2014 Отставка Windows XP подстегнет спроc на ПК и ноутбуки

Сообщение корпорации Microsoft о постепенном прекращении поддержки и выпуска обновлений для разных групп пользователей Windows XP не только подстегнул миграцию компаний на альтернативные ОС, но и стал лекарством для рынка ПК, чьи продажи заметно просели в последние годы. Об этом говорят исследования, проведенны
04.07.2014 Microsoft не оставит пользователей Windows XP без Skype

В первую очередь, сообщение Microsoft о прекращении поддержки старых версий Skype, опубликованное в блоге компании, обеспокоило пользователей Windows XP, уже оставшихся без системных обновлений в апреле этого года. Пользователям не стоит надеяться, что они смогут продолжать пользоваться старыми версиями видеочата. Шана Перлман (Shana
04.07.2014 Школы США сокращают расходы на миграцию с Windows XP за счет виртуализации

Виртуализация рабочих столов стала спасением для многих школ в США: небольшой ИТ-бюджет заставляет учебные заведения искать альтернативные пути перехода с Windows XP на Windows 7 или 8. Например, восьмой школьный округ в городе Пана (Pana), штат Иллинойс, завершает миграцию примерно 400 ПК на Windows XP, используемых в компьютерных лаборат
26.06.2014 Военно-морской Флот США все еще использует Windows XP

Так же как и многие крупные корпорации, военно-морской флот США до сих пор не сумел мигрировать с Windows XP на другие ОС. Об этом сообщил на совещании, состоявшемся в июне, исполнительный директор Атлантических операций Командования космических средств и систем боевого обеспечения Стив Дан
26.06.2014 СМБ не готов расстаться с Windows XP

о, предупреждает Каталин Косой (Catalin Cosoi), ведущий аналитик по вопросам безопасности в Bitdefender: «Это исключение не должно ввести вас в заблуждение: ситуация не повторится. Быстрая миграция с Windows XP сейчас — вопрос первой необходимости для всех ее пользователей». В сети ходили слухи о том, что хакеры собирают списки уязвимостей операционной системы, которыми и воспользуются посл
06.06.2014 Microsoft предупреждает: хак для Windows XP не гарантирует безопасность ОС

без падений и синих экранов, — комментирует эксперт, опробовавший трюк с реестром. — «Пропатчив» .Net и Internet Explorer 8, я не увидел никаких сообщений об ошибках. Впрочем, POSReady 2009 — это не Windows XP, и мы не знаем, смогут ли патчи для этой ОС защитить пользователей XP». В официальном комментарии Microsoft высказана примерно та же точка зрения: «обновления безопасности, которые в
06.06.2014 Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP

т работу офицеров. Текущая ситуация — результат “решений по финансированию и управлению полицией, принимаемых в течение многих лет”, утверждает эксперт. ПК, установленные в полиции штата, работают на Windows XP, и миграция на более новые версии ОС не будет проведена до конца 2014. До тех пор офицеры вынуждены брать работу домой, чтобы получить доступ к определенным документам. “Многие офице
03.06.2014 CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP

ent Automation (ПО для администрации ИТ-решений). Используя оба решения, администраторы могут провести миграцию в автоматическом режиме. «Без официальной техподдержки и обновлений безопасности, ПК на Windows XP становятся уязвимыми, - говорит Наги Прабу (Nagi Prabhu), вице президент отделения корпоративной мобильности в CA Technologies. —CA DMM предлагает клиентам доступное решение для мигр
28.05.2014 Миграция с Windows XP увеличила спрос на ПК в корпоративном сегменте Японии

ым большим за всю историю исследований, проводимых институтом, то есть с 1995 г. и составил 18,1 млн ПК. Аналитики MM Research Institute полагают, что рост спроса вызван окончанием срока поддержки ОС Windows XP, состоявшимся 9 апреля 2014 г. “В Японии миграция с Windows XP на Windows 7 началась раньше, — комментирует процесс смены ОС изданию Computer World Раджани Син (Rajani Singh),
28.05.2014 Найдена уязвимость, позволяющая «превратить» Windows XP в Windows Embedded POSReady

Ресурс Betanews опубликовал инструкцию, позволяющую настроить реестр Windows XP таким образом, чтобы Центр обновлений полагал, что компьютер работает не под Windows XP, поддержка которой к настоящему моменту прекращена, а под управлением успешно обновляющ
27.05.2014 Microsoft предупредила, что устанавливать обновления в Windows XP небезопасно

Пользователи Windows XP на свой страх и риск устанавливают обновления, не предназначенные для этой версии

15.04.2014 Windows XP ушла, а долина Напа осталась

В ознаменование завершения поддержки операционной системы Windows XP компания Microsoft разыскала и взяла интервью у фотографа Чарльза O’Рира. Чарльз O’Рир известен тем, что его фотография «Bliss» стала основой для самых знаменитых в истории операцион
15.04.2014 Решения Panda Security продолжат поддерживать Windows XP

решений безопасности и поставщик программ защиты от вредоносного программного обеспечения и вирусов, объявила о том, что решения Panda продолжат обеспечивать должный уровень сервиса для пользователей Windows XP, несмотря на официальное завершение поддержки данной операционной системы со стороны Microsoft. Об этом CNews сообщили в Panda Security. «Конец жизни Windows XP не означает, ч
08.04.2014 ESET продлит поддержку Windows XP до конца апреля 2017 г.

Сегодня Windows XP остается второй по популярности операционной системой в мире: на ней работают 27,69% ПК. В результате больше четверти компьютеров, принадлежащих как частным пользователям, так и корп
08.04.2014 Прощай, Windows XP

Корпорация Microsoft с 8 апреля 2014 года прекращает поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений MS Office 2003. Прекращение поддержки Windows XP, лицензированной для не-корпоративных клиентов, означает отказ от создания пакетов-обновлений, отк
08.04.2014 Власти Голландии заменят Windows XP в январе 2015 г.

От 34 до 40 тыс. чиновников правительства Нидерландов продолжат использовать Windows XP на своих рабочих ПК до января 2015 г. В связи с этим правительство страны озаботилось обеспечением поддержки операционной системы после с 8 апреля 2014 г. — официальной даты окончани
07.04.2014 Европейские страны платят Microsoft миллионную дань за продление жизни Windows XP

Великобритания и Нидерланды согласились заплатить Microsoft миллионы за то, чтобы софтверная корпорация обеспечила их дальнейшей поддержкой Windows XP: британское правительство - до апреля 2015 г., а голландское - до января будущего года, сообщает ZDNet. В правительстве Великобритании в настоящее время используется около 20 тыс. ПК
04.04.2014 Eset NOD32 продолжит поддерживать Windows XP до конца апреля 2017 г.

Антивирусные решения Eset NOD32 будут поддерживать Windows XP, как минимум, до конца апреля 2017 г. Об этом CNews сообщили в компании Eset. Как

02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку

8 апреля 2014 г. Microsoft официально прекращает поддержку Windows XP, которая за 12 лет своего существования стала одной из самых популярных ОС в истор
17.03.2014 Microsoft выпустил программу для упрощения миграции с Windows XP

Brandon LeBlanc), менеджер по маркетинговым коммуникациям компании Microsoft, предложил технически подкованным пользователям Windows помочь своим друзьям, менее знакомым с компьютерами, проапгрейдить Windows XP, либо же подобрать им более современный ПК, соответствующий требованиям Windows 8.1. Пост вызвал неожиданно бурное обсуждение среди частных и корпоративных пользователей. Многие жало
12.03.2014 «Связной»: Затраты на миграцию незначительны

CNews: Используете ли вы сейчас Windows XP? Если да, то в каких целях? Сколько рабочих станций с XP в вашей компании? Сергей Харитонов: Мы используем операционную систему Windows XP, но количество таких рабочих станций
06.03.2014 Media Markt: Использование XP чревато рисками

CNews: Использует ли ваша компания Windows XP? Павел Пономарев: Наша компания практически отказались от использования Windows

Публикаций - 2431, упоминаний - 2895

Microsoft Windows XP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1515
Intel Corporation 12811 352
Apple Inc 13154 141
AMD - Advanced Micro Devices 4641 132
Nvidia Corp 4002 123
Dell EMC 5180 118
HP Inc. 5883 108
AMD Graphics Product Group - ATI 973 105
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 93
IBM - International Business Machines Corp 9699 90
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 88
Google LLC 12688 82
Acer Group - Acer Inc 2776 78
Samsung Electronics 11064 77
Sony 6739 75
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 73
HP - Hewlett-Packard 3662 67
Toshiba Corporation 2980 61
Adobe Systems 1597 57
Dell Technologies - Dell Computer 2219 53
Oracle Corporation 7074 47
Lenovo Group 2446 45
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Fujitsu 2105 35
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 35
9594 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 29
VAIO 475 28
AOL Inc - America Online 1883 27
X Corp - Twitter 2938 27
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 26
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 25
ESET - ESET Software 1161 23
Yahoo! 3726 20
EA - Electronic Arts 1317 20
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Белый Ветер 365 14
eBay Inc 1640 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
Резонанс НПП 407 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Совкомбанк Совесть 279 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
EPIC Telecom Invest 212 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Верный - торговая сеть 326 5
Warner 540 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 5
101Hotels.com 456 5
Связной ГК 1401 5
Walt Disney Company 647 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
American Airlines 90 4
BMW Group 482 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Visa International 1993 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Евросеть 1421 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
КонсультантПлюс 161 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
Судебная власть - Judicial power 2500 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
OLPC - One Laptop per Child 82 10
Apache Software Foundation - ASF 231 6
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Демократическая политическая партия США 122 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1434
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 571
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 501
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 442
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 374
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 342
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 321
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 305
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 298
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 292
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 274
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 232
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 231
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 229
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 227
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 214
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 204
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 196
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 187
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 186
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 155
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 154
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 136
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 136
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 127
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 122
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 121
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 111
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 104
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 103
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 103
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 102
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 100
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 100
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 99
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 98
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 97
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 92
Microsoft Windows 16882 1417
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 557
Microsoft Windows 7 2007 488
Microsoft Windows 2000 8678 350
Linux OS 11533 324
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 254
Microsoft Windows Server 2003 571 190
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 180
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 172
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 159
Microsoft Office 4170 138
Microsoft Windows 10 1938 134
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 121
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 119
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 118
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 109
Microsoft DirectX 723 104
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 98
Mozilla Firefox - браузер 1951 94
Microsoft Windows NT 890 94
Apple macOS 2419 92
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 87
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 83
Microsoft Windows 98 452 83
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 79
Microsoft Windows 95 429 77
Microsoft Outlook 1506 76
Microsoft Windows 11 827 70
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 69
Microsoft Windows Server 2008 483 69
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 69
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 68
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 67
Intel Celeron - Серия процессоров 979 65
Google Android 15243 65
Google Chrome - браузер 1701 64
Microsoft Windows XP Professional 235 63
Microsoft Windows XP Home 196 60
Oracle Java - язык программирования 3469 55
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 52
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 88
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 39
Ксенин Алекс 311 37
Прянишников Николай 316 23
Сергеев Иван 74 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Алкснис Виктор 70 11
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 10
Шабанов Илья 60 9
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 9
Поносов Александр 69 9
Путин Владимир 3454 9
Демидов Михаил 134 8
Кузьменко Павел 40 8
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 8
Дергунова Ольга 120 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Мамыкин Владимир 44 7
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 7
Кораблин Александр 8 7
Cullinan Jim - Куллинан Джим - Кулинан Джим 15 7
Касперский Евгений 337 6
Dell Michael - Делл Майкл 193 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Гостев Александр 84 6
Симонов Игорь 103 6
Steen Birger - Стен Биргер 72 6
Шилина Мила 8 6
Алфёров Александр 6 6
Sullivan Greg - Салливан Грег 11 6
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 6
Allchin Jim - Олчин Джим 23 6
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 5
Shen Jerry - Шен Джерри 30 5
Малафеев Андрей 52 5
Лебедев Артемий 110 5
Шаров Борис 73 5
Борушевский Денис 37 5
Данилов Евгений 22 5
Овсянников Денис 23 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 646
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 380
Европа 24964 169
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 116
Япония 13807 99
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 97
Германия - Федеративная Республика 13221 94
Украина 7928 61
Южная Корея - Республика 7052 55
Китай - Тайвань 4245 48
Франция - Французская Республика 8177 47
Беларусь - Белоруссия 6289 44
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 42
Казахстан - Республика 6048 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Испания - Королевство 3840 39
Азия - Азиатский регион 5920 37
Армения - Республика 2449 37
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 36
Таджикистан - Республика 953 35
Индия - Bharat 5869 35
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 35
Узбекистан - Республика 2005 34
Грузия 1332 34
Туркмения - Туркменистан 456 34
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Бразилия - Федеративная Республика 2520 30
США - Нью-Йорк 3180 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 27
Канада 5081 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 25
США - Калифорния 4829 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Африка - Африканский регион 3641 20
Европа Восточная 3138 19
Нидерланды 3746 17
Америка - Американский регион 2206 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 181
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 164
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 129
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 126
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 114
Английский язык 7030 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 88
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 69
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 69
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 61
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 55
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 54
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 52
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 48
Ergonomics - Эргономика 1755 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 39
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 36
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 26
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 26
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 41
The Register - The Register Hardware 1784 31
AP - Associated Press 2007 28
ZDnet 663 26
Inquirer 463 22
Neowin 217 21
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
CNET Networks - CNET News 1643 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 19
DigiTimes - Издание 1331 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 15
NYT - The New York Times 1100 14
InformationWeek 241 14
Silicon.com 364 14
TechnologyAdvice - eWeek 230 14
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 13
The Verge - Издание 619 13
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 12
VNUNet.com 214 12
Silicon 494 11
Ars Technica 450 10
TechSpot 188 10
Wikipedia - Википедия 650 10
FT - Financial Times 1296 10
heise online - heise security 122 9
Computer Weekly 376 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
ComputerWorld 144 8
CNews TV 747 8
cw360 84 8
Tom’s Hardware 600 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Electronista 166 7
DailyTech 96 7
BetaNews 50 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 6
Чудо техники 60 5
Reg Hardware 91 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 91
Gartner - Гартнер 3658 81
IDC - International Data Corporation 4975 65
Net Applications 127 36
Forrester Research 834 13
NetMarketShare Web Analytics 29 11
AV-Test Institute 41 7
Gartner - Dataquest 353 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 6
Microsoft Security Intelligence Report 14 5
AV-Comparatives 28 5
NPD Group 140 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Mercury Research 73 4
Internet Stock Report 994 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Fortune Global 100 142 3
Dimensional Research 16 3
Aberdeen Group 53 3
Microsoft Research 144 2
IBM Research 111 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 2
W3Techs 14 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Harris Interactive 81 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Bear Stearns 79 2
In-Stat 115 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
НМГ - Медиалогия 37 1
HFS Research 49 1
TechTarget 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 6
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 84
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 63
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 19
CeBIT 614 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
Intel Developer Forum - IDF 317 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
День молодёжи - 27 июня 1087 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
Связь-Экспокомм 276 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Black Hat - Конференция 120 2
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