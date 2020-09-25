Грандиозная утечка: Исходный код самой народной версии Windows выложен в Сеть

Неизвестные слили в Сеть исходники Windows XP, одной из самых популярных и любимых миллионами ОС Microsoft. Вместе с ними утекли коды Windows Server 2003, а несколько месяцев назад Microsoft допустила утечку кодов Windows NT 3.5 и прошивки консоли Xbox первого поколения.

Windows XP ушла в народ

Корпорация Microsoft допустила утечку исходного кода ОС Windows XP, выпущенной в 2001 г. и на момент публикации материала не поддерживаемой. Как пишет портал Tom’s Hardware, архив с кодом получил распространение среди пользователей анонимного форума 4chan, а сам файл был многократно размещен на различных торрентах и файлообменниках, включая Mega, ранее известный как MegaUpload.

На момент публикации материала представители Microsoft не комментировали утечку. Подлинность выложенных в Сети файлов не была подтверждена или опровергнута.

Бояться почти нечего

Столь крупная утечка Microsoft, даже если все файлы окажутся настоящими, особой опасности сама по себе не представляет. Несмотря на широкую популярность Windows XP в свои годы и даже после релиза в 2007 г. Windows Vista, которую Microsoft готовила на ее замену, в 2020 г. она давно утратила актуальность.

Windows XP стала настоящим хитом Microsoft

По состоянию на август 2020 г. почти 19-летняя Windows XP (она вышла в октябре 2001 г.) была установлена не более чем на 1,16% Windows-компьютерах, согласно статистике StatCounter. Столь незначительным показателям система обязана даже не своим возрастом, а отсутствием технической поддержки – Microsoft прекратила обновлять ее 8 апреля 2014 г.

Ввиду того, что компьютеров на Windows XP практически не осталось, хакеры, по мнению специалистов Tom’s Hardware, с высокой степенью вероятности не станут использовать ее исходный код для новых эксплойтов. В финансовом плане им это будет невыгодно.

В 2020 году про XP почти все позабыли

В то же время информация, которую киберпреступники могут получить из исходного кода Windows XP, может обеспечить им возможность успешного поиска уязвимостей в новых версиях ОС Microsoft.

Стоит добавить: есть вероятность, что архив содержит не весь код операционной системы.

Возможная польза от утечки

Появление в Сети кодов Windows XP имеет и положительную сторону. Ввиду отсутствия ее поддержки со стороны Microsoft все производители компьютерных комплектующих и периферии перестали адаптировать свою продукцию под эту ОС.

Возможно, в архиве есть исходники и других ОС Microsoft

Имея на руках исходники системы, компьютерные энтузиасты получат возможность интегрировать в Windows XP поддержку современного оборудования или заставить корректно работать под ней актуальные версии ПО. Насколько подобные изыскания обоснованы ввиду того, что сама ОС не обновляется более шести лет и, следовательно, имеет массу уязвимостей, неизвестно.

Microsoft регулярно теряет исходники

Для Microsoft появление в интернете исходников ее программных продуктов – не первое за 2020 г. В мае 2020 г. она упустила в Сеть код программного обеспечения игровой приставки Xbox самого первого поколения. Консоль вышла в ноябре 2001 г., почти одновременно с Windows XP, и на момент публикации материала она уже устарела и давно не производится. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. Microsoft начнет поставки Xbox Series X и Series S – четвертого по счету поколения своей приставки.

Напомним, что программное обеспечение первого Xbox – это ни что иное, как ОС Windows 2000, только сильно модифицированная. Поддержку полноценной Windows 2000 Microsoft прекратила 13 июля 2010 г.

Но утечкой сурс-кода Xbox все не ограничилось. Вместе с ним в распоряжении всех пользователей интернета оказались исходники ОС Windows NT 3.5 – второй операционной системой линейки Windows NT, которую Microsoft выпустила в сентябре 1994 г. Ее поддержка прекращена 31 декабря 2001 г.