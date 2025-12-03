«Базальт СПО» и РУДН будут совместно готовить администраторов операционных систем «Альт» и российского прикладного ПО Российский университет дружбы народов (РУДН) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Альт Академия». Цель — подготовить будущих ИТ-специалистов к работе с российским программны

«Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование ых систем и поставщиков стороннего ПО. Сегодня практически каждое медицинское устройство использует open-source-библиотеки, встроенное ПО и операционные компоненты от нескольких поставщиков. Эт

Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным органи

Глава ИТ-холдинга «Т1»: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ м Дмитрия Харитонова, бизнес сегодня не может полностью отказаться от использования решений на базе открытого кода, поэтому необходимо выстроить производственный процесс, который нивелирует все

«Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux Linux под крыло Российский оператор связи «Ростелеком» стал одним из совладельцев компании «Базальт СПО», сообщили CNews представители оператора. Первичный размер доли составил 5%. «Базальт СПО» известна в первую очередь как разработчик семейства операционных систем «Альт» на основе яд

Arenadata перевела СУБД Arenadata DB на open source проект Greengage Группа Arenadata выпустила первый релиз MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), собранный на основе open source проекта Greengage. В рамках перехода Arenadata DB на Greengage команда Arenadata

Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL затрат на ИТ-инфраструктуру. Вклад команды разработки СУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud в опенсорс не ограничивается только ядром PostgreSQL. Команда Андрея разработала решение с откр

«Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Альт Академия». Его цель — популяризация отечественного программного обеспечения и подготов

Positive Technologies выпустила Runtime Radar — первое в России open-source-решение для защиты контейнеров приобретения дорогостоящих коммерческих продуктов. Инструмент является вкладом компании в развитие open-source-сообщества. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Ранее Pos

Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub то гарантирует пользователям стабильность доступа к площадке и сохранность кода. Помимо репозитория опенсорс-продуктов на площадке также доступны сервис автоматической проверки кода на ошибки и

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке Взлом ИТ-систем Хакеры взломали американскую ИТ-компанию F5 и похитили исходный код контроллера приложений BIG-IP и данные о нераскрытых ИТ-уязвимостях, пишет Bloomberg. Американские власти уже засекретили данные об кибератаке на F5 и запретили разглашать любые да

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook тическая обстановка в феврале 2022 г. резко ухудшилась. Как сообщал CNews, подготовка к переходу на Open Source началась в ноябре 2021 г., а в активную стадию процесс перешел в апреле 2024 г. Н

Завершается первый этап конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2025 с призовым фондом 1 млн рублей зработчиков Open OS Challenge 2025. Мероприятие, посвященное системному программированию и созданию open source, в этом году проводится уже в третий раз. Призовой фонд конкурса составляет 1 мил

Intel саботирует идею открытого ПО. Ей надоело делиться своими идеями с другими го (свободного) программного обеспечения. Как пишет The Register, она намерена сократить вливания в Open Source. Об этом прямо заявил нынешний глава серверного подразделения Intel Кеворк Кечичя

ZeBrains внедряет Velund: инструмент с открытым исходным кодом, который оптимизирует разработку веб-приложений и сайтов, снижает затраты на 30-50% овления интерфейса не требуют изменений серверной логики, что упрощает поддержку и масштабирование; Open Source — инструмент доступен бесплатно, снижая порог входа и стимулируя развитие сообщес

«Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом азработке и адаптации ПО, технической поддержке уже внедрённых продуктов и создании новых на основе open source-решений. Сотрудничество также предполагает внедрение этих технологий у заказчиков

В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» осова начала работу лаборатория свободного программного обеспечения при поддержке компании «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты проводят учебные и исследовательские проекты по разработке

«DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind завершила проект импортозамещения западных технологий и внедрила платформу бизнес-аналитики на базе open source-продуктов для страхового брокера Remind. В ходе проекта были использованы решения

Автор «Библии открытого ПО»: кодексы поведения разработчиков нужно отменить. Они инструмент в руках скандалистов и приносят только вред работали, ввели и придерживаются кодекса поведения. Не является исключением и возможно самый важный open-source-проект за всю историю существования движения – проект разработки ядра Linux. Перв

В России закат Open Source? Число новых проектов сокращается второй год подряд дает В 2025 г. крупнейшие российские компании опубликуют всего около 150 проектов с открытым кодом (Open Source). Это на 7% меньше по отношению к 2024 г., когда показатель уже сократился на 16%

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные барьеры перехода на отечественное ПО ловине 2025 г. Аналитики компании выявили, что мешает российским организациям отказаться от решений Open Source в пользу отечественного проприетарного ПО. В исследовании приняли участие 138 рос

Selectel запускает программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение итию и исправлению ошибок в программном обеспечении c открытым кодом. Проект направлен на поддержку open source и поможет привлечь больше ресурсов к повышению безопасности и надежности подобных

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке исходным кодом. В 2024 года она осталась без поддержки разработчика Red Hat. Он перестал развивать Open Source-проект и выпускать для него обновления по информационной безопасности. Тем не мен

Выведена формула доверенного репозитория открытого ПО ормационным и цифровым технологиям Росатома, предложил выкладывать в общий репозиторий как исходный open source, так и те компоненты, которые разрабатываются на его базе внутри компаний — чтобы

Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производитель ИТ-оборудования, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ был подписан 16 сентября 2

Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак х тестовых испытаний, проведенных специалистами компании Ideco, была подтверждена корректность работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Межсетевой экран следующего поколения показал стабильную работу на платформе 86_64, что расширяет возможности использования Idec

«Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов В Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций открыта новая учебная лаборатория «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты направления «Информатика и вычислительная техника» будут изучать и осваивать российские операционные системы семейства «Альт». Будущие ИТ-специалисты под руко

Yandex Open Source упрощает вход в проекты для контрибьюторов Yandex Open Source запустил Good First Issue — специальную страницу, которая объединяет входные запр

Александр Панасенков, «Датамарт»: Распространение overcloud-решений даст импульс новым облачным сервисам р Панасенков генеральный директор компании «Датамарт» Сегодня наиболее горячие темы в ИТ — облака и open source. Происходящее именно в этих направлениях, которые во многом определяет развитие в

бновления несет дополнительные риски и угрозы, а уязвимости обнаруживаются регулярно». Альтернатива Open Source-решениям — собственная разработка. Так, о выделении бюджета на развитие DevOps-пр

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» ии ITKey Уход VMware и других западных вендоров подстегнул развитие российской разработки на основе Open Source. По мнению многих экспертов, Open Source стал базовой идеологией создания

Олег Баранов, «Неофлекс»: Крупным банкам нужны не готовые ИТ-продукты, а помощь в создании сложных решений треть даже материалы о «Неофлексе», которые выходили на CNews, то бросаются в глаза проекты на базе open source. Олег Баранов: Олег Баранов «Неофлекс» приносит банкам не только готовые продукты

Удаленка без риска для КИИ: новое совместное решение компаний «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО» Разработчик операционных систем семейства «Альт» «Базальт СПО» и разработчик программного обеспечения для информационной безопасности «ИТ-Экспертиза» протестировали работу ОС «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Сервер» 11 в совместной среде с ПК ИБ «Сак

«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совместимость с видеокартами Nvidia, добавлены приложения

«СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов чения «СберТех» и провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru совместно с ИТ-сообществом Хабр объявили о запуске грантовой программы «Код без границ». Инициатива направлена на поддержку разработчиков open source проектов и предоставит авторам проектов ресурсы, экспертную поддержку и возможности для масштабирования их идей. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Победители в каждой

«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО «Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Михаил Федорук, ректор НГУ, и Евгения Крынина, ко

«Монк Диджитал Лаб»: выявлены риски использования решений с открытым исходным кодом паниях в первой половине 2025 года. В рамках исследования эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили, что Open Source проник во все ИТ-инфраструктуры компаний, при этом применение подобных решений св

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ ды по следующим темам: Разработка свободного программного обеспечения; Новейшие достижения проектов СПО; Формирование сообщества разработчиков СПО; Философские, культурные и правовые асп

Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ «Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) открыли авторизованный учебный центр (АУЦ) на базе университета. Центр создан для подготовки и