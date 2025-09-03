«СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru совместно с ИТ-сообществом Хабр объявили о запуске грантовой программы «Код без границ». Инициатива направлена на поддержку разработчиков open source проектов и предоставит авторам проектов ресурсы, экспертную поддержку и возможности для масштабирования их идей. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Победители в каждой из четырех номинаций – «AI-инновации», «Наука и образование без границ», «Для всех и каждого», «Разработка для разработчиков» – получат денежные гранты, облачные ресурсы от Cloud.ru, а также доступ к профессиональному сообществу. Это позволит авторам проектов найти единомышленников, привлечь новую аудиторию и представить свои разработки широкой общественности.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Поддержка open source – это не только инвестиция в развитие технологий, но и вклад в создание сильного профессионального сообщества, способного формировать будущее ИТ-индустрии. Программа «Код без границ» объединяет ресурсы «СберТеха», Cloud.ru и «Хабра», чтобы предоставить разработчикам уникальные возможности – от финансовой поддержки до доступа к экспертизе и профессиональным инструментам разработки на GitVerse. Мы открыты к сотрудничеству с другими партнерами и уверены, что такие инициативы помогут раскрыть потенциал российских разработчиков, выводя их проекты на новый уровень».

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Мы как технологический провайдер стремимся снять все барьеры на пути к использованию облачных технологий и искусственного интеллекта. Грантовая программа — это наш способ дать разработчикам возможность получить финансовую поддержку и доступ к масштабируемой облачной инфраструктуре, чтобы open source решения могли быстро из стадии тестирования и прототипа стать полноценными продуктами без лишних затрат и сложностей».

Для участия репозиторий проекта должен быть размещен на ИИ-платформе для работы с кодом GitVerse, а сами проекты должны быть открыты для обмена кодом и идеями с сообществом. Проекты, размещенные на других платформах, можно в один клик импортировать на GitVerse, следуя инструкциям в документации платформы.

Сбор заявок пройдет с 3 сентября по 31 октября 2025 г., отбор проектов — с 1 ноября по 30 ноября 2025 г., а итоги будут объявлены в декабре 2025 г. Оценивать проекты будет жюри, в состав которого войдут эксперты «СберТеха», Сбербанка, Cloud.ru и других компаний-лидеров ИТ-индустрии.