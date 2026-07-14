Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
TechMedia Habr Хабр Хабрахабр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 143, упоминаний - 169
TechMedia и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 6
|Крючков Денис 5 4
|Путин Владимир 3454 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
|Кулин Филипп 53 3
|Навальный Алексей 63 2
|Талалаев Александр 2 2
|Кашкин Анатолий 2 2
|Запорожец Дмитрий 5 2
|Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 2
|Широков Илья 37 2
|Сизов Валерий 5 2
|Тятюшев Максим 215 2
|Тарнавский Виктор 7 2
|Сельдемиров Александр 56 2
|Лебедева Наталья 2 2
|Змитрович Дмитрий 3 2
|Дуров Павел 329 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Усманов Алишер 311 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 2
|Соловьев Михаил 31 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Приходько Сергей 28 1
|Симонов Илья 25 1
|Смирнова Екатерина 9 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Фролкин Михаил 17 1
|Сегалович Илья 41 1
|Иванов Роман 22 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Ярмак Владислав 1 1
|Кириллов Александр 30 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Добровинский Александр 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.