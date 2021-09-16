TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TechMedia
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Хабр
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 52
TechMedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 384 2
|Путин Владимир 1831 2
|Климарев Михаил 46 2
|Кулин Филипп 39 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Волков Леонид 11 1
|Лия Левинбук 2 1
|Московский Артем 3 1
|Кравец Василий 1 1
|Сердюк Борис 1 1
|Заикина Мария 13 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Крупник Сергей 1 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Кулагин Антон 1 1
|Зыков Владимир 2 1
|Комаров Алексей 6 1
|Кириллов Александр 21 1
|Ярмак Владислав 1 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Приходько Сергей 23 1
|Навальный Алексей 58 1
|Массух Илья 192 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Жаров Александр 165 1
|Дуров Павел 216 1
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772279, в очереди разбора - 675961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772279, в очереди разбора - 675961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru