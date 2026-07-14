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Индексная книга (каталог) CNews*
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TechMedia Habr Хабр Хабрахабр

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СОБЫТИЯ


14.07.2026 Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете 2
08.07.2026 Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра 1
02.07.2026 Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы 1
15.06.2026 Google крушит устои интернета. Преднамеренно испорчен один из главных инструментов улучшения поиска 1
05.06.2026 Главный почтовый сервис страны крушит свою электронную почту. Россияне больше не смогут бесплатно пользоваться почтовыми клиентами 1
01.06.2026 В ИТ-отрасли большие проблемы. Зарплаты не растут, джунов не нанимают. Виноваты экономика и нейросети 1
21.05.2026 Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux 1
15.05.2026 Андрей Слекеничс, «Сбертех»: Среды разработки становятся интеллектуальными платформами 1
20.04.2026 Исследование «Сетки» и hh.ru: контент от компаний интересен соискателям на разных этапах карьерного пути и влияет на выбор работодателя 1
23.03.2026 Уходить в курьеры пока рано. В российских ИТ найдена отрасль с бешеным ростом зарплат – почти на 100 тыс. руб. за год 1
19.02.2026 Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос 2
11.02.2026 Власти окончательно прибили WhatsApp* в России 2
09.02.2026 Российские ИТ-специалисты беднеют на глазах. Зарплата почти не растет, защиты от инфляции не осталось 1
26.01.2026 ИТ-шники научились не работать, но получать деньги и быть на хорошем счету. Познать это умение дано не всем 2
26.01.2026 Операторы втихаря сдирают с россиян огромные суммы за перенос номера. Это незаконно. Опрос 1
15.01.2026 Выход в свет: 46% ИТ-специалистов развивают свой личный бренд 1
09.12.2025 AI-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed. Инвестором стал Виктор Тарнавский (Head of AI, Т-Банк) 1
09.12.2025 ИИ-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed 1
28.11.2025 Две трети айтишников «накручивают» опыт 1
17.09.2025 «Авито»: производительность ИИ-индустрии растет благодаря самому ИИ: треть разработчиков умных алгоритмов доверила программирование нейросетям 1
Игорь Кириченко, Naumen 1
10.09.2025 IT Elements 2025 1
08.09.2025 IT Elements 2025: опубликована финальная программа главной ИТ-конференции осени 1
03.09.2025 «СберТех», Cloud.ru и «Хабр» запускают грантовую программу для open source проектов 1
21.08.2025 Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос 1
18.08.2025 Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило 1
11.08.2025 Объявлены даты и программа крупнейшей технологической конференции IT Elements 2025 1
29.07.2025 Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия 1
15.07.2025 Слишком активно пользуетесь. Российский провайдер в 25 раз замедлил абоненту домашний интернет 1
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 2
02.06.2025 В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос 1
05.05.2025 Для 75% студентов в сфере ИБ важен уровень зарплаты при выборе работы 1
18.04.2025 ИТ-компаниям придется спонсировать колледжи и школы, чтобы не лишиться госаккредитации 1
12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 1
16.01.2025 Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина 1
16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд 1
28.12.2024 Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть 1
06.12.2024 Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика 1
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
08.11.2024 Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России 1

Публикаций - 143, упоминаний - 169

TechMedia и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 30
Google LLC 12688 26
VK - Mail.ru Group 3602 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Microsoft Corporation 25775 19
Microsoft Corporation - GitHub 1075 14
Telegram Group 2940 12
Ростелеком 10948 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Apple Inc 13154 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
X Corp - Twitter 2938 6
Softline - Софтлайн 3743 6
9594 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
МегаФон 10742 5
Cisco Systems 5372 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Broadcom - VMware 2610 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
SAP SE 5601 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
JetBrains 86 3
Samsung Electronics 11064 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4676 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Крок - Croc 1964 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Superjob - Суперджоб 858 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Tiger Global Management 44 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
LEGO 260 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
КонсультантПлюс 161 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Яндекс.Доставка 113 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Фонд Росконгресс 24 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WIT - Women in Tech 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
Linux OS 11533 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Google Android 15243 12
Microsoft Windows 16882 11
FreePik 1841 9
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 27 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Apple iOS 8583 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Google - Gmail 1021 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Microsoft Outlook 1506 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 3
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TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 3
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Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
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Кашкин Анатолий 2 2
Запорожец Дмитрий 5 2
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 2
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Тятюшев Максим 215 2
Тарнавский Виктор 7 2
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Дуров Павел 329 2
Чаркин Евгений 317 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Усманов Алишер 311 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 2
Соловьев Михаил 31 1
Брюквин Юрий 300 1
Ампелонский Вадим 31 1
Приходько Сергей 28 1
Симонов Илья 25 1
Смирнова Екатерина 9 1
Мариничев Дмитрий 24 1
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Лукацкий Алексей 140 1
Фролкин Михаил 17 1
Сегалович Илья 41 1
Иванов Роман 22 1
Дерипаска Олег 41 1
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