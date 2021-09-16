TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр

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16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
10.02.2020 «Хабр» «сбежал» из России 9
05.02.2020 Российский эксперт: Huawei встроила в свои процессоры бэкдоры и не собирается их закрывать 1
19.12.2019 «Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами 1
18.11.2019 Wi-Fi в «Сапсане» можно взломать за 20 минут 1
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
03.12.2018 «Яндекс.Телефон» случайно рассекречен до анонса. Характеристики. Фото. Цена. Опрос 1
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос 1
12.11.2018 Россиянин объяснил, почему Gmail так тормозит. Опрос 2
31.07.2018 Mail.Ru «убила» свой «зловредный» браузер Amigo 3
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
08.06.2015 Одна из старейших соцсетей Рунета сбежала от «Яндекса» и стала платной 2
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
16.06.2014 Apple vs Microsoft vs Samsung: самые ожидаемые смарт-часы 2014 года (Часть 2) 1
19.05.2014 InterSystems: Академическая программа открывает студентам путь к успеху 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 2
05.03.2014 У «Яндекса» началась война с популярным блокировщиком рекламы 1
28.12.2013 Власти заблокировали главный торрент России 1
03.08.2011 Основатель «Право.ру» продает стартапы оптом 1
30.06.2011 Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги 2
08.11.2010 Mail.ru заработает $912 млн на IPO 1
26.04.2010 Милиция изъяла сервер файлообменника Filehoster 1
05.11.2009 Opera выпустила спецверсии Opera 10 для Рунета 1
13.04.2009 «А1 Агрегатор» инвестирует в площадки для SMS-биллинга 1

Публикаций - 38, упоминаний - 52

TechMedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4107 9
VK - Mail.ru Group 2492 8
Google LLC 7210 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 4
Microsoft Corporation 11253 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Samsung Electronics 5759 3
Telegram Group 702 3
Rambler Group - Рамблер ГК 493 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Huawei 2736 2
Intel Corporation 4234 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 2
GitHub 412 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
Xiaomi 904 1
Центел - Центральный телеграф 165 1
LG Electronics 1890 1
Twitter 2204 1
DigitalOcean 16 1
Нетология - Netology 30 1
HackerOne 14 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Multiclet - Мультиклет 15 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Nvidia Corp 2052 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Мобильное электронное образование 12 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Wildberries 128 2
AliExpress 275 2
Яндекс.Такси 271 2
YouDo 27 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 134 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
ОрдерКом 5 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Открытие ФК 539 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Банк 1128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 1
Яндекс.Еда 93 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
Президент Российской Федерации 1443 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 60 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 306 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Сервер - Серверные платформы 170 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 407 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
Website - Вебсайт 119 1
Intel-SA - Уязвимость 3 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Google Android 10752 5
VK - Mail.ru Одноклассники 863 4
Microsoft Windows 10 6707 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Apple iOS 5742 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 377 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Google Gmail 613 2
TechMedia Мой Круг 30 2
SQL - Язык программирования 436 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google YouTube - Видеохостинг 1750 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 2
Microsoft Windows 866 2
Linux OS 4296 2
Apple macOS 936 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1189 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ICQ 504 1
Apple - App Store 2199 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Chromium - Браузер 166 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Rakuten Viber 429 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Шадаев Максут 384 2
Путин Владимир 1831 2
Климарев Михаил 46 2
Кулин Филипп 39 2
Чимиричкина Мария 30 1
Рыбка Анастасия 3 1
Волков Леонид 11 1
Лия Левинбук 2 1
Московский Артем 3 1
Кравец Василий 1 1
Сердюк Борис 1 1
Заикина Мария 13 1
Вашукевич Анастасия 2 1
Крупник Сергей 1 1
Галушко Дмитрий 5 1
Кулагин Антон 1 1
Зыков Владимир 2 1
Комаров Алексей 6 1
Кириллов Александр 21 1
Ярмак Владислав 1 1
Дерипаска Олег 19 1
Приходько Сергей 23 1
Навальный Алексей 58 1
Массух Илья 192 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Чаркин Евгений 182 1
Жаров Александр 165 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Украина 3431 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
США - Бостон 101 1
Великобритания - Кембридж 72 1
Россия - Томская область 428 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - Курская область 342 1
Россия - Красноярск 856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Россия - Пензенская область 350 1
Кипр - Республика 249 1
Иран - Исламская Республика Иран 377 1
Россия - Красноярский край 674 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Пермь 750 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 1 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Образование в России 352 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
Roem.ru - Роем.ру 32 2
Радио России - радиостанция 31 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 62 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Medsite.ru 1 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
Сноб 7 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 166 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Врачи РФ 1 1
SimilarWeb 24 1
Сириус - Образовательный центр 85 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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