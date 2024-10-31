Mail.ru в 12,5 раз уменьшит «Облако» у самых преданных пользователей. Бесплатные 100 ГБ им будут недоступны, хотя дарили их навсегда

Mail.ru лишит самых первых пользователей своего облачного хранилища бесплатных 100 ГБ. Такой объем сервис начал раздавать в 2013 г., обещая, что это навсегда. Теперь они встали перед выбором – или переходить на платный тариф, или довольствоваться бесплатными 8 ГБ.

Вечно – это не навсегда

Почтовый сервис Mail.ru отменил свое решение по предоставлению самым первым пользователям своего облачного хранилища 100 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Объявляя о таком жесте щедрости в 2013 г., Mail.ru подчеркивал, что пользоваться 100-гигабайтным облаком получившие его пользователи смогут всегда. 100 ГБ раздавали самым преданным пользователям, которые присоединились к проекту еще на этапе бета-тестирования, хотя были не обязаны это делать.

Однако теперь выясняется, что те, кто получил такой подарок, будут вынуждены вернуть его – 11 ноября 2024 г. объем их личного бесплатного облака на Mail.ru автоматически уменьшится до стандартных 8 ГБ. Первым внимание на это обратил «Хабр».

CNews писал, что о бесплатных 100 ГБ для самых первых пользователей облачного хранилища сервис Mail.ru сообщил в конце августа 2013 г.

© nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Пользователей популярного сервиса ждут неприятные изменения

Количество пользователей, получивших в свое распоряжение «вечные» 100 ГБ, Mail.ru не уточняет.

Причины изменений

В редакцию CNews поступил схожий комментарий. Он приведен без изменений. «Текущие изменения коснулись менее 1% пользователей Облака. Cервисы Mail и их базовые функции остаются бесплатными для всех пользователей, как и квота 8 ГБ. Облако давно перестало быть диском для хранения данных – сейчас сервис предоставляет возможность быстро делиться файлами, работать с документами и использовать нейросеть для генерации контента. Поэтому мы регулярно пересматриваем нашу политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя».

Важно отметить также, что потерять 100 ГБ можно было и раньше. Сотрудник редакции CNews владеет несколькими почтовыми ящиками на Mail.ru, к двум из которых было подключено 100-гигабайтное хранилище. В начале сентября 2024 г. на один из адресов поступило электронное письмо с предупреждением о скорой заморозке облака по причине его длительного неиспользования. После заморозки 100 ГБ автоматически превращались в 8 ГБ. Про возвращение прежних объемов в результате разморозки в письме ничего не сказано.

Письмо с сообщением о заморозке и сбросе объема облака со 100 до 8 ГБ

Редакция CNews обратилась к представителям Mail.ru и VK с вопросом, сможет ли пользователь, давно не заходивший в облако и пропустивший письмо о скором сокращении объема, восстановить свои данные в индивидуальном порядке после 11 февраля 2025 г., и ожидает ответа.

«Многие компании пересматривают свои тарифные сетки и условия предоставления услуг: бесплатные или привычные сервисы становятся ограниченными или платными, – сообщил CNews собеседник на российском ИТ-рынке. – К примеру, в 2020 г. Google принял решение кардинально изменить свою политику хранения данных, ограничив бесплатное безлимитное хранилище. В 2023 г. с аналогичной ситуацией столкнулись пользователи Яндекса: компания отключила безлимитную автозагрузку файлов. Это подчеркивает общую тенденцию на рынке цифровых услуг. Компании постепенно изменяют условия и вводят новые правила использования сервисов, предоставляя взамен больше возможностей для пользователей в рамках платной подписки».

Платное решение проблемы

Все те пользователи, которые получили 100 ГБ облачного хранилища в подарок, будут обязаны или выкачать все свои файлы, или заплатить Mail.ru по действующему тарифу – в противном случае информация будет безвозвратно утеряна.

До 11 февраля 2025 г. владельцы 100-гигабайтных облаков Mail.ru смогут скачать свои файлы или удалить их самостоятельно. Другие действия, будь то онлайн-просмотр или пересылка другому пользователю, будут отключены с 11 ноября 2024 г.

Возможность ничего не предпринимать и при этом сохранить свое облако и файлы в нем в целости существует, но она платная. На момент выхода материала минимальный тариф на облако Mail.ru составлял 199 руб. в месяц или 1296 руб. при оплате сразу за год. За эти деньги пользователь получит хранилище на 256 ГБ в дополнение к базовым 8 ГБ и возможность закачивать в облако файлы объемом до 100 ГБ. Отключение рекламы в почте и облаке – в бонус.

Есть и два других тарифных плана – 1 ТБ за 399 руб. или 2100 руб. при оплате сразу за год и 2 ТБ за 699 руб. или 3792 руб. при оплате сразу за год. Цены актуальны на 31 октября 2024 г.

А как же бесплатный терабайт?

Некоторые пользователи облака Mail.ru могли получить бесплатно и навсегда 1 ТБ дискового пространства. Акция длилась всего один месяц – с 20 декабря 2013 по 20 января 2014 г.

1 ТБ бесплатно и навсегда - 2024 году подобных акций уже нет

Выполнить нужно было всего лишь одно условие – требовалось установить фирменную утилиту сервиса на свой смартфон или компьютер. Отзывался ли подаренный объем в случае удаления приложения, в условиях акции указано не было.

К моменту выхода материала Mail.ru не сообщал, сколько людей тогда приняли участие в акции получили личный бесконечный и бесплатный 1 ТБ в облаке. Также не было информации, пройдут ли они через «раскулачивание», как и те, кому достались бесплатные 100 ГБ.