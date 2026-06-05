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VK Mail.ru Group

VK - Mail.ru Group

VK (ранее Mail.ru Group) представляет собой российский интернет-холдинг, который является частью экосистемы, включающей множество цифровых сервисов и продуктов.

Компания была основана как DST в середине 2000-х годов Юрием Мильнером, в 2010 году переименована в Mail.ru Group, а в 2021 году получила название VK. Холдинг развивает направления в области социальных сетей, мессенджеров, образовательных платформ, игровой индустрии, облачных сервисов, почтовых решений и рекламных технологий. В продуктовом портфеле компании находятся такие известные сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, облачное хранилище «Облако Mail», а также ряд образовательных платформ, таких как Skillbox и GeekBrains.

Среди новых проектов VK стоит отметить разработку Maxмессенджера, который планируется интегрировать с государственными услугами и платежными системами. Холдинг также  развивает собственный магазин приложений RuStore, позиционируемый как альтернатива Google Play, и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта в свои продукты, такие как «Облако Mail.ru» и «Заметки Mail.ru».

Технологический стек VK включает использование облачных технологий, искусственного интеллекта, систем для работы с большими данными и кибербезопасности. Например, «Облако Mail.ru» предоставляет услуги хранения файлов, редактирования PDF-документов и функции распознавания лиц на фотографиях. Также компания работает над развитием единой системы авторизации VK ID, которая позволяет пользователям входить на различные платформы через аккаунты «ВКонтакте», «Одноклассники» или Mail.ru.

Конкурирующие компании на рынке включают:

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ольшинство из которых, правда, давно закрыты. В 2010 г. холдинг VK, на тот момент носивший название Mail.ru Group, купил легендарную ICQ, которую затем попытался оживить в 2020 и 2022 гг. В 202
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12.11.2025 Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. (Отр
12.08.2025 Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Выручка за
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Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I квартал 2025 г. Выручка VK Tech за I квартал 2025 г. увеличилась на 63,9% год к году и составила 2,7 млрд руб
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от фонда DST, созданного Юрием Мильнером в середине 2000-х годов. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group, в 2021 г. - в VK. Игровой индустрией DST начал заниматься еще в 2000-е годы, к
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ированные финансовые результаты за 2024 г.. Финансовые и операционные результаты VK Tech за 2024 г. Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря р
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Вечно – это не навсегда Почтовый сервис Mail.ru отменил свое решение по предоставлению самым первым пользователям своего облачного хранилища 100 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Объявляя о таком жесте щедрости в 2013 г
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Все на выход? Российский интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, устроил массовое сокращение штатов, пишет Telegram-канал «Digital Ниндзя». По

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збавился от значительной части своих мессенджеров Также в активе VK десятилетиями были ICQ и «Агент Mail.ru», притом раньше в них можно было авторизоваться по уникальному номеру UIN, а после пе
20.08.2024 VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год

Старше многих пользователей Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также и
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«Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны автома
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Служба информационной безопасности «Почты Mail.ru» обновила механизм создания паролей для внешних приложений, используемый для авторизации в сторонних клиентах. Обновление позволяет ограничивать область действия пароля для внешних прил
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За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — боле
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За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеством, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за второй квартал
27.06.2024 «Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок

ах. Об этом CNews сообщили представители VK. Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предлож
31.05.2024 VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры

лицами. Здание Skylight имеет 27 этажей, его общая площадь - 49 тыс. кв. м. VK (прежнее название - Mail.ru Group) договорился об аренде Skylight в 2011 г. В 2013 г. состоялся переезд компании.
30.05.2024 «Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии

Сервис «Заметки Mail.ru» вышел из бета-версии и представил аналитику за год. Теперь пользователям доступны все функции сервиса без ограничений. За отчетный период пользователи самостоятельно создали более 1,5

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тому AOL продал ICQ за меньшие деньги, чем покупал ее в 1998 г. Впоследствии DST был переименован в Mail.ru Group, а затем в VK. Новые владельцы пытались развивать ICQ. Появилась официальная мо
23.05.2024 Результаты VK за первый квартал 2024 года

ния» выросла на 11,5% до 5,4 млрд руб., в том числе благодаря росту на 28% год к году выручки почты Mail.ru и облака Mail.ru и эффекту от приобретения платформы YCLIENTS в декабре 2023 г
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

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уп к проекту будет предоставлен всем пользователям с 25 апреля. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо перейти на специальную страницу, загрузить скан фотографии и сохранить новую версию в «Облако Mail.ru». Отреставрированным снимком можно будет поделиться с близкими по ссылке, загрузить в социальные сети или сохранить в семейном архиве. Ограничений на количество обрабатываемых фотографи
11.04.2024 Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru

VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта уже смогли попробовать более миллиона пользователей. Суммаризация писем в «Почте» и генерация поздравлений в «Кале
08.04.2024 VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу

кратилась до 37,95%, Гаджиева – до 21%, Иванова – до 9,7%. В том же году VK (в тот момент назывался Mail.ru Group) вошел в капитал компании с долей 45,09%, которая принадлежала подконтрольному

02.04.2024 Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года

«Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному интеллекту за I квартал 2024 г. удалось заблокировать более 7,3 млрд нежелательных писем с разными видами спа
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Специалисты информационной безопасности сервисов Mail.ru разработали систему автоматического восстановления доступа к аккаунтам – Garm. Инструмент позволяет автоматически проанализировать данные в заявках пользователей на восстановление досту
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года

переформирован в «Экосистемные сервисы и прочие направления», включает, в частности, сервисы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru. Выручка сегмента выросла на 21,2% до 23 млрд руб. по итогам

19.03.2024 «Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери

Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» позволяет работать с облачными хранилищами как с дисками в удобном интерфейсе и быстрее, чем в браузе
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг

В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении и веб-версии «Облака». Об этом CNews сообщили представите
22.01.2024 «Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год

Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млрд. Впервые данная функциональность была представлена в 2018 г. Всего в «Облаке Mail.ru» сейчас реализовано 43 сцена
11.01.2024 «Календарь Mail.ru» поможет запланировать отпуск и рассчитать выплаты

«Календарь Mail.ru» представил новую функциональность предварительного расчета отпускных выплат. Производственный календарь позволит не только рассчитать сумму таких выплат, но и подскажет, насколько это

22.12.2023 «Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML

Четыре новогодних сценария соберут в короткие подборки праздничные фотографии пользователей За III квартал 2023 г. пользователи «Облака Mail.ru» загрузили более 7,5 млн фото- и видеофайлов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сце

Публикаций - 3602, упоминаний - 5298

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 987
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 980
Google LLC 12690 502
Meta Platforms - Facebook 4621 326
МегаФон 10742 321
Microsoft Corporation 25775 307
Ростелеком 10948 306
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 267
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 238
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 217
Apple Inc 13156 179
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 158
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 150
X Corp - Twitter 2938 132
Telegram Group 2940 128
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Yahoo! 3726 107
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 77
Amazon Inc - Amazon.com 3277 74
Huawei 4677 73
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 70
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 68
Oracle Corporation 7074 68
Samsung Electronics 11065 64
Alibaba Group 473 63
SAP SE 5601 56
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 53
Softline - Софтлайн 3743 52
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 51
AOL Inc - America Online 1883 49
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 44
Intel Corporation 12811 44
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 41
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 39
Zynga Game Network 133 39
Cisco Systems 5372 37
Xiaomi - Сяоми 2232 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 332
DST Global - Digital Sky Technologies 229 140
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 71
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 67
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 65
РЖД - Российские железные дороги 2096 64
Газпром ПАО 1493 63
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 63
Naspers 85 60
Газпром нефть 725 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 46
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 45
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 43
О2О Холдинг 61 42
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 42
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 41
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 34
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 31
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 17
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 27
Единая Россия - Политическая партия 321 23
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 12
Интернет и бизнес - ассоциация 34 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
ЛДПР 116 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
FairSearch альянс 4 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 880
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 525
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 480
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 454
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 423
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 403
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 386
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 371
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 350
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 343
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 317
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 294
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 293
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 283
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comScore Media Metrix - M:Metrics 49 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 4
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Fortune Global 500 295 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
Strategy Analytics 285 3
Superdata 12 3
W3Techs 14 3
Zecurion Analytics 25 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 47
VK - Skillbox - Скилбокс 146 44
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 44
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 41
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 39
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 35
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 15
РАН - Российская академия наук 2122 14
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 7
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
Умскул 15 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
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Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
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Russian Code Cup 12 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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