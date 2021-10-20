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VK
Mail.ru Group


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 2
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 6
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 2
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 1
06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 2
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу 5
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 8
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
28.09.2021 Авторы рекомендательной платформы «Пульс» смогут зарабатывать на рекламе в видео 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
06.09.2021 Mail.ru Group открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных и администрированию Linux 2
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 2
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 4
25.08.2021 «Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников 1
25.08.2021 В «Почте Mail.ru» появилась отмена отправки письма 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1

Публикаций - 2482, упоминаний - 4990

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4100 592
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 413
Google LLC 7135 264
Facebook 3765 240
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 231
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 216
Microsoft Corporation 11039 187
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 155
Rambler Group - Рамблер ГК 484 153
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 142
Apple Inc - Эппл Рус 7685 108
Twitter 2204 93
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 83
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 72
3728 69
Amazon Inc - Amazon.com 1469 60
Yahoo! 1092 56
Telegram Group 702 55
Ростех - Ростехнологии 2230 54
Oracle Corporation 3333 51
Alibaba Group 298 50
Huawei 2727 48
Samsung Electronics 5641 46
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 38
SAP SE 3208 37
АФК Система ПАО 993 33
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 32
Zynga 128 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 30
Abbyy 793 29
Yota - Скартел 623 28
Softline - Софтлайн 1474 28
IBM 3530 27
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 25
Ланит ГК 1155 25
Nokia Corporation 2424 25
Grishin Robotics 28 24
Intel Corporation 4158 23
AOL Inc 305 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 214
О2О Delivery club 153 101
DST Global 165 84
Почта России ПАО 1570 81
Ситимобил - Служба такси 113 72
Qiwi 783 71
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 66
HeadHunter Group - HH Group 336 57
Газпромбанк - ГПБ 692 55
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 49
AliExpress 275 49
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 47
РЖД - Российские железные дороги 1081 46
Avito - Авито 171 44
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 41
Альфа-Банк 1123 41
X5 Group 599 36
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 36
Газпром нефть 380 34
О2О Холдинг 43 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 32
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 30
X5 Group - Пятерочка 559 30
Яндекс.Такси 271 29
Газпром ПАО 519 26
LinkedIn 520 26
Naspers 56 25
YouDrive - Оператор каршеринга 31 23
DST - Digital Sky Technologies 75 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 23
Uber 257 23
Uber Technologies 258 23
Роснефть НК 367 22
Pandao 21 19
ESforce 22 19
Almaz Capital Partners 118 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
ПСБ - Промсвязьбанк 613 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 180
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 76
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 76
Президент Российской Федерации 1439 74
Правительство РФ 2200 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 66
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 50
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 45
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 44
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 43
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 29
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 16
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Счётная палата РФ 460 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 10
Федеральное казначейство России 766 9
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
Администрация Президента РФ 267 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 51
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 21
Руссофт - Russoft 250 17
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 16
Единая Россия - Политическая партия 174 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 10
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 6
ЛДПР 68 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
FairSearch альянс 3 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Linux Foundation 157 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 128
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 59
Big Data - Большие данные 1136 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 48
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 43
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 43
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 42
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 37
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 29
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 26
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 24
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 21
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 21
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 18
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 18
Социальные сети - Соцсети 96 18
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 17
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 17
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 17
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 17
Kubernetes 307 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 17
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 16
Flash 472 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 16
VK - Mail.ru Одноклассники 856 324
Google Android 10750 274
Apple iOS 5741 222
ICQ 494 162
Microsoft Windows 10 6622 121
VK - Mail.Ru Почта 164 118
VK - Mail.Ru myTarget 99 87
Apple - App Store 2198 84
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 82
Google Play - Google Store - Android Market 2515 81
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 78
VK - Mail.ru Облако 77 68
Linux OS 4249 58
Apple iPad 3263 57
Apple macOS 922 54
Microsoft Skype 1465 52
Google Gmail 602 52
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 52
Google YouTube - Видеохостинг 1710 52
Google Chrome - браузер 1117 50
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 50
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 46
WhatsApp Messenger 654 41
Java - Язык программирования 1169 40
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 35
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 34
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 34
Rakuten Viber 429 34
Facebook Instagram - Инстаграм 569 33
Opera - Браузер 630 32
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 30
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 29
Microsoft Office 1926 29
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 28
VK - Mail.ru Maps.me 45 28
Яндекс.Маркет 439 27
Apple Mac 1455 27
Microsoft Windows Phone OS 1472 27
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 26
Гришин Дмитрий 148 105
Артамонова Анна 127 85
Путин Владимир 1821 82
Усманов Алишер 241 81
Добродеев Борис 83 80
Мильнер Юрий 116 64
Дуров Павел 216 51
Ганин Егор 50 47
Волож Аркадий 181 35
Горный Александр 38 34
Медведев Дмитрий 1433 30
Аникин Денис 31 29
Исагулова Элина 28 28
Сергеев Дмитрий 52 27
Никифоров Николай 1126 26
Прохоров Фёдор 78 25
Шадаев Максут 384 24
Таврин Иван 83 22
Гонтарев Павел 69 22
Делицын Леонид 94 21
Басов Алексей 79 18
Солонин Сергей 82 18
Сергеев Алексей 26 18
Греф Герман 205 18
Щеголев Игорь 676 18
Чаркин Евгений 182 18
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 17
Ермаков Игорь 19 17
Ермолаев Артем 340 17
Габриелян Владимир 20 17
Мишустин Михаил 302 17
Серебряникова Анна 47 16
Шевченко Владимир 135 16
Летунов Илья 48 16
Черепенников Антон 52 16
Жаров Александр 165 15
Хасис Лев 96 15
Козлов Михаил 153 15
Козырев Алексей 270 15
Ким Борис 65 15
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 273
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 212
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 121
Украина 3353 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 76
Казахстан - Республика 2622 71
Германия - Федеративная Республика 3618 70
Беларусь - Белоруссия 2084 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 60
Европа 3736 51
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 43
Франция - Французская Республика 2116 37
Россия - СФО - Новосибирск 1959 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 34
Грузия 690 31
Россия - ПФО - Казань 1510 30
Восточная Европа 1674 29
Индия - Республика 2165 28
Япония 2771 26
Бразилия - Федеративная Республика 1122 26
Израиль 717 25
Италия - Итальянская Республика 1377 25
Армения - Республика 687 24
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Турция - Турецкая республика 951 23
Испания - Королевство 1250 22
Азия - Азиатский регион 1512 21
Южная Корея - Республика 1454 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 19
Канада 1295 19
Чехия - Чешская Республика 494 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 17
Узбекистан - Республика 821 17
Россия - Республика Крым 625 16
Ближний Восток 1471 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 116
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 114
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 56
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 54
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 38
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 31
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