VK - Mail.ru Group

Главный почтовый сервис страны крушит свою электронную почту. Россияне больше не смогут бесплатно пользоваться почтовыми клиентами Несите ваши денежки Холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, решил запретить россиянам бесплатно пользоваться почтой Mail (ранее Mail.ru) ч

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение .ru Напомним, сервис принадлежит холдингу VK, который до октября 2021 г. был известен под названием Mail.ru Group. Спам, встроенный в спам Редакция CNews убедилась, что реклама между письмами о

Выручка VK за первый квартале превысила 37 миллиардов рублей абельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%. VK повышает прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам года показатель составит более 24 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK. Выручка VK за I квартал 2026 г. увеличилась на 2,1 млрд руб. или на 6% год к году до 37,6 млрд руб. Компания продолжает сокращать долговую нагрузку – чистый долг на конец апреля 2026 г. уменьши

Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами ки Франкоязычные корпоративные среды испытывают давление со стороны неизвестной хакерской группировки, развернувшей против них фишинговую кампанию. Атакующие используют два адреса на почтовом сервисе mail.ru, и ещё один с характерным адресом vladimirprolitovitch@duck.com. Злоумышленники под видом резюме от соискателей работы распространяют криптомайнеры и вредоносы для кражи информации (инф

Выручка VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году до 18,8 млрд рублей VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за 2025 г. Финансовые и операционные результаты за 2025 г. Выручка выросла на 38% год к году до 18,8 млрд руб. Наиболее динамичный рос

Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос Никаких больше Outlook и The Bat Почтовый сервис Mail.ru лишил своих пользователей полезной бесплатной функции – возможности работать с электронной почтой при помощи почтовых клиентов. Это означает, что россиянам, имеющим почту на Mail.ru<

Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос ольшинство из которых, правда, давно закрыты. В 2010 г. холдинг VK, на тот момент носивший название Mail.ru Group, купил легендарную ICQ, которую затем попытался оживить в 2020 и 2022 гг. В 202

Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортной. В новом релизе появилась поддержка облака Mail.ru (VK) в качестве рабочего файлохранилища. Плюс к тому пользователям стали доступны новые инструменты, облегчающие рутинную работу с документами. Об этом CNews сообщили представители «Р7»

Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 г. (Отр

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2025 г. Выручка за

Выручка VK Tech в I квартале 2025 г. выросла на 64% до 2,7 млрд рублей Об этом CNews сообщили представители VK. Финансовые и операционные результаты за I квартал 2025 г. Выручка VK Tech за I квартал 2025 г. увеличилась на 63,9% год к году и составила 2,7 млрд руб

VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток от фонда DST, созданного Юрием Мильнером в середине 2000-х годов. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group, в 2021 г. - в VK. Игровой индустрией DST начал заниматься еще в 2000-е годы, к

Совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки и сроки реализации преимущественного права по допэмиссии МКПАО «ВК» сообщает, что совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки по допэмиссии и сроки реализации пр

VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов box, позиционирующая себя как «онлайн-университет востребованных профессий». За 50% долю в компании Mail.ru Group (бывшее название – VK) заплатил 1,6 млрд руб. Также была приобретена онлайн-шко

Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей ированные финансовые результаты за 2024 г.. Финансовые и операционные результаты VK Tech за 2024 г. Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря р

Mail.ru в 12,5 раз уменьшит «Облако» у своих преданных пользователей. Бесплатные 100 ГБ им будут недоступны, хотя дарили их навсегда Вечно – это не навсегда Почтовый сервис Mail.ru отменил свое решение по предоставлению самым первым пользователям своего облачного хранилища 100 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Объявляя о таком жесте щедрости в 2013 г

Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы Все на выход? Российский интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, устроил массовое сокращение штатов, пишет Telegram-канал «Digital Ниндзя». По

По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем збавился от значительной части своих мессенджеров Также в активе VK десятилетиями были ICQ и «Агент Mail.ru», притом раньше в них можно было авторизоваться по уникальному номеру UIN, а после пе

VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год Старше многих пользователей Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также и

В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ «Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны автома

«Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений Служба информационной безопасности «Почты Mail.ru» обновила механизм создания паролей для внешних приложений, используемый для авторизации в сторонних клиентах. Обновление позволяет ограничивать область действия пароля для внешних прил

В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — боле

Антиспам-системы почты Mail.ru заблокировали более 6 млрд писем за второй квартал 2024 года За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеством, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за второй квартал

«Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок ах. Об этом CNews сообщили представители VK. Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предлож

VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры лицами. Здание Skylight имеет 27 этажей, его общая площадь - 49 тыс. кв. м. VK (прежнее название - Mail.ru Group) договорился об аренде Skylight в 2011 г. В 2013 г. состоялся переезд компании.

«Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии Сервис «Заметки Mail.ru» вышел из бета-версии и представил аналитику за год. Теперь пользователям доступны все функции сервиса без ограничений. За отчетный период пользователи самостоятельно создали более 1,5

Конец эпохи: Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу тому AOL продал ICQ за меньшие деньги, чем покупал ее в 1998 г. Впоследствии DST был переименован в Mail.ru Group, а затем в VK. Новые владельцы пытались развивать ICQ. Появилась официальная мо

Результаты VK за первый квартал 2024 года ния» выросла на 11,5% до 5,4 млрд руб., в том числе благодаря росту на 28% год к году выручки почты Mail.ru и облака Mail.ru и эффекту от приобретения платформы YCLIENTS в декабре 2023 г

VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям SkillFactory Также в 2020 г. долю размером 1,97% в проекта получило ООО «Мэйл.ру» («дочка» холдинга Mail.ru Group, который сейчас называется VK). Позднее размер этой доли вырос до 18,3%. Доли Т

Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии уп к проекту будет предоставлен всем пользователям с 25 апреля. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо перейти на специальную страницу, загрузить скан фотографии и сохранить новую версию в «Облако Mail.ru». Отреставрированным снимком можно будет поделиться с близкими по ссылке, загрузить в социальные сети или сохранить в семейном архиве. Ограничений на количество обрабатываемых фотографи

Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта уже смогли попробовать более миллиона пользователей. Суммаризация писем в «Почте» и генерация поздравлений в «Кале

VK потратил 1,2 миллиарда на убыточную образовательную платформу кратилась до 37,95%, Гаджиева – до 21%, Иванова – до 9,7%. В том же году VK (в тот момент назывался Mail.ru Group) вошел в капитал компании с долей 45,09%, которая принадлежала подконтрольному

Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года «Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному интеллекту за I квартал 2024 г. удалось заблокировать более 7,3 млрд нежелательных писем с разными видами спа

Новая система ускорит восстановление учетных записей пользователям Mail.ru Специалисты информационной безопасности сервисов Mail.ru разработали систему автоматического восстановления доступа к аккаунтам – Garm. Инструмент позволяет автоматически проанализировать данные в заявках пользователей на восстановление досту

Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года переформирован в «Экосистемные сервисы и прочие направления», включает, в частности, сервисы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru. Выручка сегмента выросла на 21,2% до 23 млрд руб. по итогам

«Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» позволяет работать с облачными хранилищами как с дисками в удобном интерфейсе и быстрее, чем в браузе

В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг В «Облаке Mail.ru» появился новая функциональность — электронные книги в формате epub. Пользователям доступны загрузка и чтение книг в приложении и веб-версии «Облака». Об этом CNews сообщили представите

«Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млрд. Впервые данная функциональность была представлена в 2018 г. Всего в «Облаке Mail.ru» сейчас реализовано 43 сцена

«Календарь Mail.ru» поможет запланировать отпуск и рассчитать выплаты «Календарь Mail.ru» представил новую функциональность предварительного расчета отпускных выплат. Производственный календарь позволит не только рассчитать сумму таких выплат, но и подскажет, насколько это