Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2482, упоминаний - 4990
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 148 105
|Артамонова Анна 127 85
|Путин Владимир 1821 82
|Усманов Алишер 241 81
|Добродеев Борис 83 80
|Мильнер Юрий 116 64
|Дуров Павел 216 51
|Ганин Егор 50 47
|Волож Аркадий 181 35
|Горный Александр 38 34
|Медведев Дмитрий 1433 30
|Аникин Денис 31 29
|Исагулова Элина 28 28
|Сергеев Дмитрий 52 27
|Никифоров Николай 1126 26
|Прохоров Фёдор 78 25
|Шадаев Максут 384 24
|Таврин Иван 83 22
|Гонтарев Павел 69 22
|Делицын Леонид 94 21
|Басов Алексей 79 18
|Солонин Сергей 82 18
|Сергеев Алексей 26 18
|Греф Герман 205 18
|Щеголев Игорь 676 18
|Чаркин Евгений 182 18
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 17
|Ермаков Игорь 19 17
|Ермолаев Артем 340 17
|Габриелян Владимир 20 17
|Мишустин Михаил 302 17
|Серебряникова Анна 47 16
|Шевченко Владимир 135 16
|Летунов Илья 48 16
|Черепенников Антон 52 16
|Жаров Александр 165 15
|Хасис Лев 96 15
|Козлов Михаил 153 15
|Козырев Алексей 270 15
|Ким Борис 65 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758833, в очереди разбора - 662523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758833, в очереди разбора - 662523.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru