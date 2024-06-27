Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок

Нейросети помогут выделить информацию о доставках, найти скидки и уведомить о предстоящих оплатах подписки. Сервис позволяет систематизировать и выделять информацию о покупках, запланированных доставках, а также актуальных скидках. Нейросеть анализирует все входящие письма пользователя, выделяя наиболее важную информацию о покупках, заказах, доставках и скидках. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предложения. В сервисе также доступна функциональность мониторинга заказов, готовых к получению.

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion
Цифровизация

«Сейчас в «Почте» уже реализовано несколько сценариев для управления потоком писем: сортировка, определение важности входящих, а также уведомления и напоминания в «Календаре» и др. Получая миллионы сообщений в день от интернет-магазинов и популярных маркетплейсов, мы оценили важность выделения самого главного в одном окне. Уверены, что новый сервис обеспечит легкость и гибкость в работе с покупками», — сказал Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail.ru.

Умный алгоритм поможет выделить все самое важное на основе входящих. ИИ автоматически сортирует и показывает скидки, предлагая дополнительную выгоду. Нейросеть выделяет предложения, основываясь на личных предпочтениях и интересах пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024