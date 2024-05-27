MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies

Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома ии «Яндекс Маркета» появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Их генерирует нейросеть: она анализирует действия пользователей сервиса и подбирает товары на основе их пре

Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора если ЦОД всего один, да и тот уязвим, то GPU-карта может остановиться, не успев закончить обучение нейросети или выполнение задачи по обработке данных. Все придется начинать сначала. Таким обр

Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNew

Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки ка elibrary.ru открыла для пользователей портала поиск близких по тематике публикаций с применением нейросети SciRus-tiny, разработанной в МГУ для анализа научных текстов в рамках проекта «Мате

Нейросеть помогает виртуальному ассистенту «Триколора» обслуживать клиентов — нестандартная механика от BSS еденные действия и даже погодные условия. В ответах клиента может быть очень много комбинаций, что подразумевает достаточно большое количество возможных ответвлений в диалоге с роботом. В этом случае нейробот понимает речь и контекст диалога и предлагает ответы исходя из этих данных. Нейробот состоит из четырех модулей, в которых происходят обработка человеческой речи и формализация

10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров ссионалов креативных индустрий запустить чат-бот в открытое использование. Специалисты МФТИ создали нейросеть, которая способна генерировать дизайн-макеты татуировок, интерьеров помещений и оде

В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков рограммно смоделирован на компьютере IBM 704 в Корнеллской лаборатории аэронавтики в 1957 г. Изучая нейронные сети типа перцептрона, Розенблатт надеялся понять фундаментальные законы организаци

Ученые Пермского Политеха обучили нейросеть находить нелегальных пользователей в сети а, который за короткое время способен анализировать большое количество данных. Ученые ПНИПУ обучили нейросеть быстро и точно выявлять нелегальных пользователей в сети. Разработка обеспечит укре

Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз ными вопросами. В марте «Яндекс» выпустил новое семейство генеративных моделей Yandex GPT 3, первая нейросеть которой – YandexGPT 3 Pro — по качеству сравнима с моделями мировых лидеров в сегме

Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» аясь на изображение товара. Авито Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» «Нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пол

Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии отографий нет, пользователям станут доступны все функциональности нейросетевой модели. Для обучения нейросети были использованы опубликованные в широком доступе фотографии и видео. Материалы по

«Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки «Яндекс» представил диффузионную нейросеть YandexART 1.3. Нейросеть перешла на новую технологию для генерации изображен

Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта в свободной форме. YandexGPT и другие нейросети «Яндекса» создадут тексты для рекламной кампании, а нейросеть YandexART нарисует уникальные иллюстрации. Алгоритмы также помогут выбрать картинки

Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям зображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры. Мы получили много положительных отзывов и комментариев, которые помогли нам улучшить ее. С сегодняшнего дня Kandin

«Яндексу» не хватает текстов на редких языках, чтобы обучать нейросети ичилась в 3,5 раза. Обучение На апрель 2024 г. не составляет особенных проблем использовать готовую нейросеть для обучения ее на основе своих данных. В зависимости от типа модели, структуры и п

На каком языке думают нейросети? е смещено в сторону английского языка, что имело бы большой смысл, поскольку данные, используемые для обучения этих моделей, примерно на 90% на английском языке. Но важно ли, на каком языке «думает» нейросеть? Ученые полагают, что это имеет огромное значение. Согласно многочисленным исследованиям, структуры, существующие в языке, влияют на то, как мы конструируем реальность, а слова, котор

«Яндекс» представил «Алису» нового поколения на всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. А для тех, кому нужна самая мощная нейросеть «Яндекса» для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция

Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART ndexART можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. Нейросеть доступна для тестирования бесплатно. В режиме закрытого превью нейросеть уже

В Москве протестировали три нейросети, которые помогают коммунальным службам аблюдения неочищенные дороги, а также сосульки, наледь и снег на крышах домов. За несколько месяцев нейросети помогли специалистам Центра автоматизированной фиксации административных правонаруш

Ученые разработали нейросеть для прогноза изменений кровотока при операциях на сосудах осковского физико-технического института, Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН и Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского университета разработали нейросеть, которая поможет хирургам быстро оценивать параметры кровотока при операциях Фонтена. Исследование опубликовано в научном журнале Computation, посвященном вопросам разработки современ

Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту Сервис GetPayAll позволит россиянам оплачивать подписку на нейросеть Kaiber AI в рублях. Об этом CNews сообщили представители Kaiber AI. Платформа является помощником в работе специалистов по визуальному контенту: от SMM-менеджеров до фотографов Kaiber

«Яндекс» внедрил генеративные нейросети в «Почту» логия учитывает больше тысячи факторов. Суммаризацию — извлечение из писем краткой сути — выполняет нейросеть YandexGPT. Она делает пересказ только тех писем, на которые указала «Спамооборона»,

Нейросети защитят пользователей «Яндекс Браузера» от мошенников что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей «Яндекс Браузер» выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Встроенные в «Браузер» нейросети проверяют сайт и, если он похож на фишинговый, запускают дополнительную проверку. Алгоритмы анализируют сотни факторов: например, когда был создан ресурс, как часто его посещают, скол

«Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык о обученной понимать и говорить на казахском языке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Нейросеть будет доступна пользователям через виртуального ассистента в приложении «Яндекс», а

«Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT ии реальных задач компаний и в ИT-продуктах. Кроме того, бизнес-пользователи смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно. В ближайшее время нейросети третьего поколения YandexGPT появятся и

Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ Эксперты МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть Chat GPT-4 Turbo в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственн

IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT, создающую цифровое сознание для компаний ме on-premise) и на облачном ВКС-сервисе «ВКУРСЕ» — дочерней компании IVA Technologies. Использование IVA GPT позволяет расшифровывает речь участников видеоконференций с точностью не менее 94%. Также нейросеть умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставить задачи ответственным и определять сроки их исполнения. Бизнес-помощник за несколько секунд переводит тексты на дру

IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT ме on-premise) и на облачном ВКС-сервисе «Вкурсе» — дочерней компании IVA Technologies. Использование IVA GPT позволяет расшифровывает речь участников видеоконференций с точностью не менее 94%. Также нейросеть умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставить задачи ответственным и определять сроки их исполнения. Бизнес-помощник за несколько секунд переводит тексты на дру

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году ния о выдаче кредитов и их условиях тоже часто принимает ИИ. Однако люди пока не готовы к тому, что нейросеть начнет их лечить или оказывать консультационные услуги, касающиеся важных сфер жизн

«Нейростат» выяснил, как россияне используют генеративные нейросети льзоваться нейросетями. В оставшихся 10% запросов пользователи чаще всего интересуются, как сделать нейросеть, как заработать с её помощью и как появились генеративные модели. *** «Нейростат» —

«Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям ритм машинного обучения определяет категорию состояния автомобиля по фотографиям. На этапе обучения нейросеть обработала данные о более чем 100 тыс. автомобилей, которые прошли осмотр и оценку

Ученые ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач опровод на видео. Оно переносится на компьютер, где программа превращает его в набор изображений. А нейросеть уже определяет, где на фото трубопровод с повреждениями, а где без», – сказал канди

Объявления от нейросети повысят эффективность рекламы в «Яндекс Директе» Это позволит увеличить количество целевых действий до 15% по сравнению с кампаниями без сгенерированного контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый блок интерфейса «Объявление от нейросети» позволяет добавить в рекламу креативы в дополнение к собственным объявлениям рекламодателя. Нейрообъявления создаются с помощью передовых генеративных алгоритмов и моделей «Яндекса».

Программистам конец? Создана первая в мире нейросеть, заменяющая человека на всех этапах разработки ПО. Видео. Опрос Электронный программист Небольшой стартап Cognition, состоящий всего из 10 человек, разработал нейросеть нового поколения, которая способна заменить программистов буквально на всех этапах

HR-tech компания «Поток» внедрила генеративные нейросети в решение для поиска персонала и производительности HR-команды. Если раньше на составление вакансии уходило до 60 минут, то сейчас нейросеть способна написать описание вакансии за несколько минут, учитывая специфику конкретн

Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов ать более сложные эмоции, в частности – сарказм. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Нейросеть-эмпат разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. С ее помо

Искусственный интеллект обучили обнаруживать дельфинов по свисту х требуется новый универсальный метод автоматического обнаружения сигналов. С этой целью мы обучили нейросеть находить звуки черноморских дельфинов на подводных аудиозаписях. Почему возникла не

«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования верждать качество и количество МТР заявленным показателям. В ходе пилотного тестирования технологии нейросеть осуществляла «приемку» деталей трубопроводной арматуры: задвижек, отводов и тройник