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MLOps Нейросеть Artificial Neural Networks, ANN Искусственная нейронная сеть Artificial Neural Network Нейросетевые технологии Neural network technologies

MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies

Искусственные нейронные сети (Artificial Neural Networks, ANN) - это компьютерные модели, которые направлены на имитацию работы человеческого мозга и его нейронной сети. Они состоят из множества искусственных нейронов, которые объединены в слои и связаны между собой.

Нейросеть — разновидность машинного обучения, при котором программа работает по принципу человеческого мозга. Нейронная сеть состоит из искусственных нейронов — вычислительных элементов, созданных по модели биологического нейрона. ️Они уже широко используются в разных областях жизни — распознают лица (в том числе ловят преступников), диагностируют болезни, работают как голосовые помощники, они даже сочиняют песни и пишут хорроры. 


27.05.2024 Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

ии «Яндекс Маркета» появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Их генерирует нейросеть: она анализирует действия пользователей сервиса и подбирает товары на основе их пре
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора

если ЦОД всего один, да и тот уязвим, то GPU-карта может остановиться, не успев закончить обучение нейросети или выполнение задачи по обработке данных. Все придется начинать сначала. Таким обр
15.05.2024 Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции

Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNew
14.05.2024 Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки

ка elibrary.ru открыла для пользователей портала поиск близких по тематике публикаций с применением нейросети SciRus-tiny, разработанной в МГУ для анализа научных текстов в рамках проекта «Мате
13.05.2024 Нейросеть помогает виртуальному ассистенту «Триколора» обслуживать клиентов — нестандартная механика от BSS

еденные действия и даже погодные условия. В ответах клиента может быть очень много комбинаций, что подразумевает достаточно большое количество возможных ответвлений в диалоге с роботом. В этом случае нейробот понимает речь и контекст диалога и предлагает ответы исходя из этих данных. Нейробот состоит из четырех модулей, в которых происходят обработка человеческой речи и формализация

13.05.2024 10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров   

ссионалов креативных индустрий запустить чат-бот в открытое использование. Специалисты МФТИ создали нейросеть, которая способна генерировать дизайн-макеты татуировок, интерьеров помещений и оде
02.05.2024 В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков

рограммно смоделирован на компьютере IBM 704 в Корнеллской лаборатории аэронавтики в 1957 г. Изучая нейронные сети типа перцептрона, Розенблатт надеялся понять фундаментальные законы организаци
27.04.2024 Ученые Пермского Политеха обучили нейросеть находить нелегальных пользователей в сети

а, который за короткое время способен анализировать большое количество данных. Ученые ПНИПУ обучили нейросеть быстро и точно выявлять нелегальных пользователей в сети. Разработка обеспечит укре
26.04.2024 Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз

ными вопросами. В марте «Яндекс» выпустил новое семейство генеративных моделей Yandex GPT 3, первая нейросеть которой – YandexGPT 3 Pro — по качеству сравнима с моделями мировых лидеров в сегме
26.04.2024 Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито»

аясь на изображение товара. Авито Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» «Нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пол
25.04.2024 Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии

отографий нет, пользователям станут доступны все функциональности нейросетевой модели. Для обучения нейросети были использованы опубликованные в широком доступе фотографии и видео. Материалы по
24.04.2024 «Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки

«Яндекс» представил диффузионную нейросеть YandexART 1.3. Нейросеть перешла на новую технологию для генерации изображен
24.04.2024 Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта

в свободной форме. YandexGPT и другие нейросети «Яндекса» создадут тексты для рекламной кампании, а нейросеть YandexART нарисует уникальные иллюстрации. Алгоритмы также помогут выбрать картинки
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям

зображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры. Мы получили много положительных отзывов и комментариев, которые помогли нам улучшить ее. С сегодняшнего дня Kandin
19.04.2024 «Яндексу» не хватает текстов на редких языках, чтобы обучать нейросети

ичилась в 3,5 раза. Обучение На апрель 2024 г. не составляет особенных проблем использовать готовую нейросеть для обучения ее на основе своих данных. В зависимости от типа модели, структуры и п
17.04.2024 На каком языке думают нейросети?

е смещено в сторону английского языка, что имело бы большой смысл, поскольку данные, используемые для обучения этих моделей, примерно на 90% на английском языке.  Но важно ли, на каком языке «думает» нейросеть? Ученые полагают, что это имеет огромное значение. Согласно многочисленным исследованиям, структуры, существующие в языке, влияют на то, как мы конструируем реальность, а слова, котор
10.04.2024 «Яндекс» представил «Алису» нового поколения

на всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. А для тех, кому нужна самая мощная нейросеть «Яндекса» для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция
09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART

ndexART можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. Нейросеть доступна для тестирования бесплатно. В режиме закрытого превью нейросеть уже
05.04.2024 В Москве протестировали три нейросети, которые помогают коммунальным службам

аблюдения неочищенные дороги, а также сосульки, наледь и снег на крышах домов. За несколько месяцев нейросети помогли специалистам Центра автоматизированной фиксации административных правонаруш
02.04.2024 Ученые разработали нейросеть для прогноза изменений кровотока при операциях на сосудах

осковского физико-технического института, Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН и Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского университета разработали нейросеть, которая поможет хирургам быстро оценивать параметры кровотока при операциях Фонтена. Исследование опубликовано в научном журнале Computation, посвященном вопросам разработки современ
01.04.2024 Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту

Сервис GetPayAll позволит россиянам оплачивать подписку на нейросеть Kaiber AI в рублях. Об этом CNews сообщили представители Kaiber AI. Платформа является помощником в работе специалистов по визуальному контенту: от SMM-менеджеров до фотографов Kaiber
01.04.2024 «Яндекс» внедрил генеративные нейросети в «Почту»

логия учитывает больше тысячи факторов. Суммаризацию — извлечение из писем краткой сути — выполняет нейросеть YandexGPT. Она делает пересказ только тех писем, на которые указала «Спамооборона»,
29.03.2024 Нейросети защитят пользователей «Яндекс Браузера» от мошенников

что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей «Яндекс Браузер» выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Встроенные в «Браузер» нейросети проверяют сайт и, если он похож на фишинговый, запускают дополнительную проверку. Алгоритмы анализируют сотни факторов: например, когда был создан ресурс, как часто его посещают, скол
29.03.2024 «Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык

о обученной понимать и говорить на казахском языке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Нейросеть будет доступна пользователям через виртуального ассистента в приложении «Яндекс», а
28.03.2024 «Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT

ии реальных задач компаний и в ИT-продуктах. Кроме того, бизнес-пользователи смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно. В ближайшее время нейросети третьего поколения YandexGPT появятся и
27.03.2024 Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ

Эксперты МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть Chat GPT-4 Turbo в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственн
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT, создающую цифровое сознание для компаний

ме on-premise) и на облачном ВКС-сервисе «ВКУРСЕ» — дочерней компании IVA Technologies. Использование IVA GPT позволяет расшифровывает речь участников видеоконференций с точностью не менее 94%. Также нейросеть умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставить задачи ответственным и определять сроки их исполнения. Бизнес-помощник за несколько секунд переводит тексты на дру
25.03.2024 IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT

ме on-premise) и на облачном ВКС-сервисе «Вкурсе» — дочерней компании IVA Technologies. Использование IVA GPT позволяет расшифровывает речь участников видеоконференций с точностью не менее 94%. Также нейросеть умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставить задачи ответственным и определять сроки их исполнения. Бизнес-помощник за несколько секунд переводит тексты на дру
25.03.2024 Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

ния о выдаче кредитов и их условиях тоже часто принимает ИИ. Однако люди пока не готовы к тому, что нейросеть начнет их лечить или оказывать консультационные услуги, касающиеся важных сфер жизн
21.03.2024 «Нейростат» выяснил, как россияне используют генеративные нейросети

льзоваться нейросетями. В оставшихся 10% запросов пользователи чаще всего интересуются, как сделать нейросеть, как заработать с её помощью и как появились генеративные модели. *** «Нейростат» —
21.03.2024 «Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям

ритм машинного обучения определяет категорию состояния автомобиля по фотографиям. На этапе обучения нейросеть обработала данные о более чем 100 тыс. автомобилей, которые прошли осмотр и оценку

21.03.2024 Ученые ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач

опровод на видео. Оно переносится на компьютер, где программа превращает его в набор изображений. А нейросеть уже определяет, где на фото трубопровод с повреждениями, а где без», – сказал канди
21.03.2024 Объявления от нейросети повысят эффективность рекламы в «Яндекс Директе»

Это позволит увеличить количество целевых действий до 15% по сравнению с кампаниями без сгенерированного контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новый блок интерфейса «Объявление от нейросети» позволяет добавить в рекламу креативы в дополнение к собственным объявлениям рекламодателя. Нейрообъявления создаются с помощью передовых генеративных алгоритмов и моделей «Яндекса».
13.03.2024 Программистам конец? Создана первая в мире нейросеть, заменяющая человека на всех этапах разработки ПО. Видео. Опрос

Электронный программист Небольшой стартап Cognition, состоящий всего из 10 человек, разработал нейросеть нового поколения, которая способна заменить программистов буквально на всех этапах

13.03.2024 HR-tech компания «Поток» внедрила генеративные нейросети в решение для поиска персонала

и производительности HR-команды. Если раньше на составление вакансии уходило до 60 минут, то сейчас нейросеть способна написать описание вакансии за несколько минут, учитывая специфику конкретн
11.03.2024 Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов

ать более сложные эмоции, в частности – сарказм. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Нейросеть-эмпат разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. С ее помо
07.03.2024 Искусственный интеллект обучили обнаруживать дельфинов по свисту

х требуется новый универсальный метод автоматического обнаружения сигналов. С этой целью мы обучили нейросеть находить звуки черноморских дельфинов на подводных аудиозаписях. Почему возникла не
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования

верждать качество и количество МТР заявленным показателям. В ходе пилотного тестирования технологии нейросеть осуществляла «приемку» деталей трубопроводной арматуры: задвижек, отводов и тройник
06.03.2024 Платить за нейросети готов каждый третий российский пользователь

Согласно результатам опроса, проведенного РОМИР, 41% жителей городов-миллионников хотя бы раз использовали генеративные нейросети. 80% из них считают, что технология упрощает решение рутинных задач и помогает экономить время. 71% пользователей нейросетей считают, что компании могут взимать плату за использование
05.03.2024 Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса


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Google LLC 11555 164
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11653 115
Ростелеком 9419 113
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Telegram Group 1689 88
VK - Mail.ru Group 3315 80
IBM - International Business Machines Corp 9390 78
Intel Corporation 12034 77
OpenAI 167 75
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 342 74
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8573 61
SAP SE 5194 59
Huawei 3805 58
Amazon Inc - Amazon.com 2939 57
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 278 57
Apple Inc 11830 56
МегаФон 8285 56
GitHub 739 53
Meta Platforms - Facebook 4408 53
Samsung Electronics 10113 49
NtechLab - НтехЛаб 112 48
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 399 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4693 44
VisionLabs - ВижнЛабс 211 44
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 91 3
Gen-Z Consortium 11 3
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АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 2
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 2
Ассоциация менеджеров 87 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11588 1502
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47421 839
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62225 699
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4519 669
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29301 422
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1449 403
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17385 364
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20210 360
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3229 342
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3551 338
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15292 327
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6106 301
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5019 285
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25441 284
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11452 283
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23348 281
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8258 273
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28584 269
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4937 262
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10536 245
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20323 241
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23374 232
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10040 197
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12317 186
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2976 184
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7021 174
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2780 167
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24386 166
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10376 164
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10775 164
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1760 161
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5042 161
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9487 159
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10642 147
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6679 146
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23862 145
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 388 144
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6971 142
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6260 141
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6436 140
Google Android 13675 180
Apple iOS 7517 148
OpenAI ChatGPT 262 123
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - Балабоба - генеративная нейросеть 134 112
Microsoft Windows 15320 111
Linux OS 9500 96
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 989 86
СалютДевайсы - GigaChat 115 82
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 553 76
Сбер - Sber AI - Kandinsky 105 73
Python - высокоуровневый язык программирования 819 71
Apple iPhone 6 4861 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4862 50
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 387 46
Oracle Java - язык программирования 2967 44
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 196 44
Apple - App Store 2816 43
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 81 40
Google Play - Google Store - Android Market 3209 39
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 409 39
Apple macOS 1963 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3107 37
Microsoft Azure 1384 37
VK - Mail.ru Одноклассники 1722 37
Google YouTube - Видеохостинг 2633 35
Intel x86 - архитектура процессора 1782 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4072 34
C/C++ - Язык программирования 700 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 876 34
Microsoft Office 3633 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 33
Яндекс.Маркет 851 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 30
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 342 29
Microsoft Windows 2000 8661 29
Midjourney - нейросеть 51 29
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 89 29
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 765 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1365 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1935 26
Арлазаров Владимир 215 54
Ведяхин Александр 120 29
Васильев Юрий 49 26
Ускова Ольга 164 25
Путин Владимир 3061 24
Шадаев Максут 910 21
Чаркин Евгений 279 20
Чернышенко Дмитрий 548 18
Белевцев Андрей 53 17
Абакумов Евгений 186 17
Педоренко Андрей 42 16
Теленков Андрей 27 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 299 16
Ракова Анастасия 32 15
Савцов Игорь 29 15
Филиппов Денис 50 15
Поляков Сергей 71 15
Куртяник Надежда 190 15
Дырмовский Дмитрий 125 15
Кириченко Игорь 49 14
Васильев Григорий 40 14
Марков Дмитрий 49 14
Хомков Игорь 46 14
Клявин Владимир 30 14
Антонов Александр 77 14
Валчев Стоян 48 14
Огуряев Дмитрий 85 14
Прохоров Фёдор 83 14
Шершнев Георгий 14 14
Агафонова Наталия 40 14
Путятинский Сергей 83 14
Ханин Александр 49 11
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 92 10
Ашманов Станислав 15 10
Исхизова Александра 72 10
Воронин Павел 116 10
Натрусов Артем 269 10
Тоболь Александр 39 10
Кухаренко Артём 15 10
Ермаков Валерий 105 9
Россия - РФ - Российская федерация 138408 1453
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41921 395
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51477 338
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16491 185
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16824 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13950 113
Европа 21564 110
Германия - Федеративная Республика 12536 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 72
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14045 71
Япония 13189 67
Земля - планета Солнечной системы 10261 65
Беларусь - Белоруссия 5478 64
Казахстан - Республика 5408 62
Индия - Bharat 5340 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7127 51
Франция - Французская Республика 7749 50
Южная Корея - Республика 6553 46
Азия - Азиатский регион 5383 44
Испания - Королевство 3688 43
Украина 7513 41
Италия - Итальянская Республика 4305 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2819 32
Израиль 2700 30
Канада 4823 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2733 29
США - Калифорния 4577 28
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2841 27
Грузия 1218 27
Россия - СФО - Новосибирск 4147 27
Ближний Восток 2887 26
Бразилия - Федеративная Республика 2316 26
Армения - Республика 2254 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1365 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2960 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2794 24
Узбекистан - Республика 1666 23
Турция - Турецкая республика 2290 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5081 21
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1406 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27752 678
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46517 517
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49150 499
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17581 312
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12732 281
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23121 273
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9375 264
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8217 223
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10713 216
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4884 190
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7280 180
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15848 176
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2664 158
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13314 156
Английский язык 6473 140
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5488 131
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4211 119
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1195 117
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3724 117
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6526 107
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4586 101
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10594 97
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2243 97
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5602 91
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5505 66
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Коммерсантъ - Издательский дом 1689 29
Ведомости 884 23
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Bloomberg 1226 19
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Wikipedia - Википедия 469 13
The Register - The Register Hardware 1488 13
CNews - ZOOM.CNews 1818 12
Nature 805 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 10
New Scientist 1447 9
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
Tom’s Hardware 341 8
IEEE Access 10 8
Известия ИД 590 7
TechSpot 90 7
NYT - The New York Times 1019 6
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Business Insider - Бизнес инсайдер 237 5
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PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 3
ZDnet 657 3
TAdviser - Центр выбора технологий 377 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7899 57
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3019 44
Gartner - Гартнер 3529 34
IDC - International Data Corporation 4893 32
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 13
Juniper Research 517 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 7
BCG - Boston Consulting Group 106 6
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 6
Markets&Markets Research 110 5
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 5
Forrester Research 819 5
Microsoft Research 138 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 5
CNews Мишень 164 4
IBM Research 107 4
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 3
Frost & Sullivan 203 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 3
Samsung Research 18 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 60 2
Grand View Research 17 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
Philips Research 19 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 2
РАЭК Экономика Рунета 18 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 2
TrendForce 108 2
Fortune Global 500 285 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 2
ABI Research 233 2
CNews Рынок ИТ-услуг 162 2
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 936 69
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 851 69
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1457 40
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 30
РАН - Российская академия наук 1807 29
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 779 26
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 45 26
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 26
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 405 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 16
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 45 14
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 25 14
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 272 14
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 87 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 559 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 347 11
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 82 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 171 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 9
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 69 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 290 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 8
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 7
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 151 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 225 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 6
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 6
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 6
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 68 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 513 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 151 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2338 70
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1947 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 29
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 22
CNews AWARDS - награда 466 19
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