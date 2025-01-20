ИИ-Технологии
ИИ-Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 5
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Козак Николай 161 4
|Куртяник Надежда 251 4
|Колесников Максим 24 3
|Саркисов Тигран 35 3
|Patel Jeetu - Патель Джиту 11 2
|Греф Герман 419 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Гузовский Денис 68 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Беляк Игорь 12 2
|Голицын Сергей 25 2
|Кулик Вадим 180 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Рыбинцев Андрей 25 2
|Романов Константин 32 2
|Оселедец Иван 24 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Потапова Светлана 12 2
|Масютин Алексей 4 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Славкина Татьяна 4 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Царев Герман 4 1
|Пушкин Василий 11 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Шведов Александр 26 1
|Бачевский Сергей 6 1
|Израйлит Сергей 6 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Тихонов Александр 67 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Марданов Сергей 18 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Ханин Александр 49 1
|Ашманов Станислав 17 1
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