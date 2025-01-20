Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ИИ-Технологии



20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 1
08.01.2025 Microsoft вложит в создание ЦОДов в 2025 г. больше всех капзатрат за прошлый год 1
28.12.2024 Microsoft вновь переименует Office 365 ради продвижения ИИ-помощника 1
28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
Искусственный интеллект 2024 1
23.12.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы крупнейшего в РФ строительного акселератора 1
20.12.2024 Исследователи из ВШЭ разработали Python-библиотеку для анализа данных движений глаз 1
20.12.2024 От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки 1
19.12.2024 ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
18.12.2024 ИИ-ассистент от «Точки» первым на рынке научился считать долги контрагентов 1
16.12.2024 Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом 1
16.12.2024 ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес 1
16.12.2024 Опрос: меньше чем в половине компаний приняты меры, необходимые для борьбы с угрозами на основе ИИ 1
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

 1
13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
Импортозамещение в банках 2024 1
04.12.2024 Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 1
27.11.2024 ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность 1
25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 1
22.11.2024 В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов 1
06.11.2024 Благодаря ИИ процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах сократился в два раза 1
05.11.2024 MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика 1
31.10.2024 79% работников СМИ и экспертов относятся положительно к использованию нейросетей в работе 1
30.10.2024 Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта 1
29.10.2024 «Юниверс Дата» внедрила ИИ в решение для управления данными «Юниверс MDM» 1
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 1
22.10.2024 МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом 1
16.10.2024 Теперь доказано: Искусственный интеллект не умеет рассуждать, а лишь имитирует мышление 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
09.10.2024 Подмосковная система с ИИ выявила свыше 24 тыс. случаев стихийной торговли 1
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа 1
03.10.2024 Армия США применила искусственный интеллект для выявления плохих новобранцев 1
02.10.2024 PEX Network: 57% компаний внедряют ИИ в BPM-системы 1
26.09.2024 Российские IT-лидеры и исследователи станут хэдлайнерами форума «Открытые данные» 1
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1

Публикаций - 104, упоминаний - 105

ИИ-Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 8
Microsoft Corporation 24623 8
Google LLC 11775 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
OpenAI 217 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Telegram Group 1983 5
Ростелеком 9699 5
Цифра ГК 2426 4
Cisco Systems 5114 3
Nvidia Corp 3487 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Intel Corporation 12197 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Oracle Corporation 6687 3
Directum - Директум 1089 3
Прогноз 1650 3
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 3
Apple Inc 12099 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Lenovo Group 2292 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
Naumen - Наумен 625 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 2
Открытые технологии 701 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Piklema Predictive - Пиклема 8 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
8213 2
Beorg - Биорг 112 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 2
McKinsey & Company Int 248 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Unsplash 762 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Газпром нефть 618 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Альфа-Банк 1769 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
BMW Group 446 1
LinkedIn 635 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Caterpillar - 89 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
101Hotels.com 456 1
Держава АКБ 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Силовые машины 111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Ионов и Партнеры 9 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Русагро Инвест 7 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 53 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 49 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 41
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 34
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 25
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 18
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 18
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 13
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 8
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 9
OpenAI ChatGPT 338 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 4
Microsoft Windows 15656 4
Baidu 283 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Microsoft 365 Copilot 115 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Microsoft Office 3734 3
Apple iOS 7809 3
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 27 3
Honor MagicOS 38 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
Midjourney - нейросеть 55 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Beorg Smart Vision 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Google Android 13994 2
Microsoft Office 365 940 2
Microsoft Windows 11 537 2
Apple macOS 2058 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Linux OS 9936 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
Honor Magic 53 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Путин Владимир 3171 5
Чернышенко Дмитрий 565 4
Козак Николай 161 4
Куртяник Надежда 251 4
Колесников Максим 24 3
Саркисов Тигран 35 3
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 2
Греф Герман 419 2
Серебряникова Анна 72 2
Гузовский Денис 68 2
Шадаев Максут 1008 2
Беляк Игорь 12 2
Голицын Сергей 25 2
Кулик Вадим 180 2
Меньшов Кирилл 118 2
Кирьянова Александра 135 2
Райгородский Андрей 37 2
Рыбинцев Андрей 25 2
Романов Константин 32 2
Оселедец Иван 24 2
Зеленков Юрий 37 2
Потапова Светлана 12 2
Масютин Алексей 4 2
Ведяхин Александр 131 2
Славкина Татьяна 4 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Царев Герман 4 1
Пушкин Василий 11 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Николаев Вячеслав 102 1
Шведов Александр 26 1
Бачевский Сергей 6 1
Израйлит Сергей 6 1
Плотникова Татьяна 6 1
Тихонов Александр 67 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Марданов Сергей 18 1
Булатов Кирилл 18 1
Ханин Александр 49 1
Ашманов Станислав 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Франция - Французская Республика 7845 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 5
Казахстан - Республика 5525 3
Нидерланды 3517 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
Швеция - Королевство 3619 2
Япония 13282 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Европа 21767 2
Ирландия - Республика 1010 2
США - Нью-Йорк 3098 2
США - Калифорния 4625 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
Английский язык 6634 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Nextgov 24 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
FCW 6 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Известия ИД 624 1
The Washington Post 333 1
Ars Technica 419 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
NYT - The New York Times 1054 1
Wikipedia - Википедия 502 1
FT - Financial Times 1219 1
Times 622 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
Gartner - Гартнер 3556 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
IDC - International Data Corporation 4910 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Инновация года - награда 111 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Juniper Research 522 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
Тинькофф - Центральный университет 8 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
AI Russia Awards 4 1
VK All Cups 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще