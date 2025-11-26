Разделы

НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук Центр Биоэлектрических интерфейсов Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Ученые НИУ ВШЭ нашли способ ускорить оптимизацию нейросетей до 500 раз при помощи методов статистической физики 2
20.12.2024 Исследователи из ВШЭ разработали Python-библиотеку для анализа данных движений глаз 2
27.06.2024 Ученые НИУ ВШЭ предложили модель, которая лучше других определяет тематику текстов 3
06.03.2024 Ученые Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук разработали VR-приложение для поведенческой терапии детей с аутизмом 2
21.02.2024 Ученые смоделировали разрушение человеческого мозга при семантической деменции 1
03.10.2023 Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1
09.08.2023 Ученые НИУ ВШЭ создали модель декодирования движений пальцев для протезов кисти нового поколения 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
05.06.2017 Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер 1

