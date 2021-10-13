Россия - СФО - Томская область - Томск

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13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 2
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 3
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 2
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1

Публикаций - 464, упоминаний - 604

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 48
Microsoft Corporation 11628 33
Синтерра - Synterra 602 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 19
Samsung Electronics 5878 17
Ростелеком Сибирьтелеком 337 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
3934 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 9
Huawei 2750 9
Intel Corporation 4335 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
Yandex - Яндекс 4129 8
IBM 3677 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 7
Yota - Скартел 623 7
Google LLC 7439 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 6
Синтерра Медиа - Телеком-центр 81 6
Ericsson 899 6
Таттелеком 111 6
Nokia Siemens Networks 180 6
Cisco Systems 2158 6
SAP SE 3272 6
Docsvision - ДоксВижн 814 6
HP Inc. 3043 5
Nokia Corporation 2546 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Facebook 3796 5
Softline - Софтлайн 1507 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 5
Abbyy 815 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 9
Почта России ПАО 1586 9
РВК - Российская венчурная компания 482 8
Газпром ПАО 538 7
Almaz Capital Partners 118 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 4
Техносила 159 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Яндекс.Такси 271 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
Uber 257 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Uber Technologies 258 3
Почта Банк 289 3
Nissan - Японский автопроизводитель 144 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Visa International 1358 2
Альфа-Групп 353 2
Qiwi 783 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 2
Сбербанк Сибирский банк 17 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Royal Dutch Shell - Шелл 73 2
Татнефть 116 2
Uber Russia 3 2
Алроса АК 81 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Россети ПАО 168 2
Яндекс.Еда 93 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Альфа-Банк 1135 2
Lego 84 2
Amedia TV - Амедиа 30 2
Транснефть 159 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 13
Президент Российской Федерации 1447 10
Роснано 456 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
Администрация Томской области 12 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 5
Правительство РФ 2226 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Федеральное казначейство России 766 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Правительство Москвы 660 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
Руссофт - Russoft 269 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 50 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 31
3G - Стандарт мобильной связи 3835 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
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2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
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Microsoft Windows 10 6810 9
Linux OS 4386 8
Apple iOS 5744 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
Apple iPad 3263 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
МТС 3G-сеть 86 5
Apple iPhone 5 710 5
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Microsoft Skype 1501 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 4
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 4
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 3
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Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 3
МТС Коннект 32 3
Samba 67 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
Apple macOS 944 3
Apple iPad mini 375 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 526 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows 8 1228 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
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