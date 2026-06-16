Россия - СФО - Томская область - Томск

Не Москва: ИИ-столицей России стал Томск ысокий в России интерес к искусственному интеллекту зафиксирован не в Москве и не в Петербурге, а в Томске. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер», изучив поисковый спрос на

МТС прокачала сеть в пригороде Томска к предстоящему дачному сезону с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться мессенжерами и соцсетями. «Скоро лето, и пригород Томска вновь оживет за счет появления многочисленных дачников. В связи с этим мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, нужно было увеличить зон

«Цифровые» звонки стали доступнее в пригороде Томска после модернизации сети е, работающее в низком частотном диапазоне, что позволило повысить надежность связи на обширной территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кайдаловка — небольшой поселок в пригороде Томска. Здесь проживают около 400 человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами: общаются в мессенджерах и социальных сетях, смотрят фильмы, слушают музыку, а также учатся и работают

МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС развернула внутри аэроп

«МегаФон» усилил связь на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Томска Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее звонить и быть онлайн. Оператор провел модернизацию базовых станций в

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарплатой выпускников

«МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее пользоваться голосовыми вызовами и современными цифровыми сервисами. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Богашево. Новая базовая станция поддер

«МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска Жителям и гостям Томска стало комфортнее пользоваться голосовой связью и современными цифровыми сервисами. «Ме

Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк» анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Кроме того, стороны планируют создать в ТГУ Центр обработки данных Большого университета Томска. Применение аппаратных ускорителей ИИ необходимо как для оптимизации управления самой инфраструктурой ЦОД, так и для поддержки ключевых научно-образовательных задач Большого университета

ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске. Программный продукт позволяет обеспечить мониторинг проведения инструктажей среди сотрудников промышленных предприятий. Система способна транскрибировать речь спикера в текст, выполнять

Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост» Проектно-изыскательная организация «Индор-Мост» из Томска внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной

«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск» «МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопроводов и более 200 п

МТС обновила сеть в пригороде Томска МТС сообщает о расширении покрытия сети в пригородных и дачных зонах вблизи Томска. В результате перевода базовых станций с частот, выделенных под поколение 3G, на совре

В Томске более чем вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч ко спикеров и большое число слушателей, такой формат часто используется для обучения). Также жители Томска использовали технологии искусственного интеллекта – почти на 145% вырос спрос на цифро

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного г

Студенты из Томска стали победителями стипендиального конкурса МТС и БФ «Система» апами. Это не первый случай, когда мы поддерживаем идеи создания цифровых продуктов: в прошлом году Томск принимал социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ», одним из ключевых событий в нем стал

МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результа

Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с ания в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах,

Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор ООО «КуРэйт» Алексей Федоров. О

«Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых технологий в газотранспортной системе

ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах бильный обходчик». Изделие полностью изготовлено на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в Томске. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot. Его целевое назначение – выполн

Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири ую строчку рейтинга самых «качающих» вокзалов Сибири. С начала года абоненты «МегаФона» потратили в Томске 21% от общего объема данных по Сибири и проговорили 13% от общего количества минут. За

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске нтенсивным пешеходным трафиком. Электросамокаты имеют улучшенные характеристики для комфорта и безопасности поездок — оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле, а также двумя дашбордами. «Томск – город молодых и активных, поэтому я уверен, что новый сервис будет востребован. Отмечу, что оценить удобство и комфорт электросамокатов смогут все желающие, вне зависимости от оператора

МТС обновила сеть в Томске за счет перевода частот в 4G ать музыку онлайн. «Мы завершили первую часть работ по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Томска, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции. Такое решение позволяет существенн

Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром

Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» я российских ПО и техники. ТУСУР и ТГУ (входят в консорциум) в коллаборации с Большим университетом Томска выступили с инициативой, чтобы Томск стал хабом по генерации, обобщению и внедрению от

Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности Компания «СПАР-Томск» внедрила программный модуль «Сроки годности» от компании CSI (Crystal Service Integration) и решила сразу две задачи: решение позволяет блокировать продажу просроченной продукции, а такж

В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии у вместо живых сотрудников. Таким образом снижается нагрузка на работников и количество ошибок из-за человеческого фактора. На обслуживании ООО «Централизованная бухгалтерия» находятся 50 компаний из Томска, Новосибирска и Москвы. До внедрения «Данилы» в бухгалтерии акты по девяти юридическим лицам с более 1000 контрагентов сверяли вручную. Один робот избавил от рутины трех бухгалтеров – те

«НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews

Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера омпьютерной информации. Частичная информация была опубликована на сайте Октябрьского районного суда Томска, где обвиняемый был назван гражданином К., а название программы не указывалось. Из ее

МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила строительство сети LTE внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра Томска – «Изумрудный город». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Здан

Томичи получили возможность сократить затраты на связь на 40% редставители МТС. В настоящий момент совместный тариф доступен абонентам МТС во всех районах города Томска. Пакетный тариф включает в себя мобильную связь, домашний интернет и ТВ, а также досту

Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске я в разных сферах: в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара. В Томске с помощью датчика мы помогаем клиентам контролировать правильное хранение лекарств – это наш первый подобный кейс в России», – сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе

Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс» функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города. «У жителей Томска появится возможность протестировать современные цифровые сервисы для общественного тра

В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage ки, а лучшим из них – постоянную работу в компании. «За время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали девять прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукт

«ИнфоТеКС» построит новое производство в Томске в. метров. АО «ПроКванТ», созданное в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС» в Томске, в статусе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» планирует построить собст

МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей МТС сообщила о запуске сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Томске (ОЭЗ). Сеть МТС на основе технология NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандарт

Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты мами до 1000 единиц. Компания рассчитывает уже в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц высокотехнологичной продукции. Отличительной особенностью Томска является плотность сосредоточения компаний в сферах IT, разработки и производства электроники, а также ведущих российских университетов. Это позволяет максимально сократить сроки разрабо