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Россия СФО Томская область Томск

Россия - СФО - Томская область - Томск

Аэропорт ночью (1983) Петр Гавриленко Аэропорт ночью (1983) Петр Гавриленко
Окраина Томска 1967 г. Герман Завьялов Окраина Томска 1967 г. Герман Завьялов
Аэропорт ночью (1983) Петр Гавриленко

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Не Москва: ИИ-столицей России стал Томск

ысокий в России интерес к искусственному интеллекту зафиксирован не в Москве и не в Петербурге, а в Томске. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер», изучив поисковый спрос на

15.04.2026 МТС прокачала сеть в пригороде Томска к предстоящему дачному сезону

с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться мессенжерами и соцсетями. «Скоро лето, и пригород Томска вновь оживет за счет появления многочисленных дачников. В связи с этим мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, нужно было увеличить зон
20.02.2026 «Цифровые» звонки стали доступнее в пригороде Томска после модернизации сети

е, работающее в низком частотном диапазоне, что позволило повысить надежность связи на обширной территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кайдаловка — небольшой поселок в пригороде Томска. Здесь проживают около 400 человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами: общаются в мессенджерах и социальных сетях, смотрят фильмы, слушают музыку, а также учатся и работают

11.02.2026 МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС развернула внутри аэроп
15.01.2026 «МегаФон» усилил связь на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Томска

Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее звонить и быть онлайн. Оператор провел модернизацию базовых станций в
29.12.2025 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов

вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарплатой выпускников
18.12.2025 «МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска

Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее пользоваться голосовыми вызовами и современными цифровыми сервисами. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Богашево. Новая базовая станция поддер
10.12.2025 «МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска

Жителям и гостям Томска стало комфортнее пользоваться голосовой связью и современными цифровыми сервисами. «Ме
05.12.2025 Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»

анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Кроме того, стороны планируют создать в ТГУ Центр обработки данных Большого университета Томска. Применение аппаратных ускорителей ИИ необходимо как для оптимизации управления самой инфраструктурой ЦОД, так и для поддержки ключевых научно-образовательных задач Большого университета
14.10.2025 ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске

ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске. Программный продукт позволяет обеспечить мониторинг проведения инструктажей среди сотрудников промышленных предприятий. Система способна транскрибировать речь спикера в текст, выполнять
26.09.2025 Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»

Проектно-изыскательная организация «Индор-Мост» из Томска внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной
25.08.2025 «МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»

«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопроводов и более 200 п
11.07.2025 МТС обновила сеть в пригороде Томска

МТС сообщает о расширении покрытия сети в пригородных и дачных зонах вблизи Томска. В результате перевода базовых станций с частот, выделенных под поколение 3G, на совре
03.07.2025 В Томске более чем вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч

ко спикеров и большое число слушателей, такой формат часто используется для обучения). Также жители Томска использовали технологии искусственного интеллекта – почти на 145% вырос спрос на цифро
01.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске

ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного г
12.03.2025 Студенты из Томска стали победителями стипендиального конкурса МТС и БФ «Система»

апами. Это не первый случай, когда мы поддерживаем идеи создания цифровых продуктов: в прошлом году Томск принимал социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ», одним из ключевых событий в нем стал
05.03.2025 МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результа
02.12.2024 Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с

ания в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах,
11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор ООО «КуРэйт» Алексей Федоров. О
10.10.2024 «Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе

ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых технологий в газотранспортной системе
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах

бильный обходчик». Изделие полностью изготовлено на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в Томске. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot. Его целевое назначение – выполн
02.08.2024 Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири

ую строчку рейтинга самых «качающих» вокзалов Сибири. С начала года абоненты «МегаФона» потратили в Томске 21% от общего объема данных по Сибири и проговорили 13% от общего количества минут. За
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске

нтенсивным пешеходным трафиком. Электросамокаты имеют улучшенные характеристики для комфорта и безопасности поездок — оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле, а также двумя дашбордами. «Томск – город молодых и активных, поэтому я уверен, что новый сервис будет востребован. Отмечу, что оценить удобство и комфорт электросамокатов смогут все желающие, вне зависимости от оператора
07.06.2024 МТС обновила сеть в Томске за счет перевода частот в 4G

ать музыку онлайн. «Мы завершили первую часть работ по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Томска, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции. Такое решение позволяет существенн
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области

27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром

16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум»

я российских ПО и техники. ТУСУР и ТГУ (входят в консорциум) в коллаборации с Большим университетом Томска выступили с инициативой, чтобы Томск стал хабом по генерации, обобщению и внедрению от
13.10.2023 Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности

Компания «СПАР-Томск» внедрила программный модуль «Сроки годности» от компании CSI (Crystal Service Integration) и решила сразу две задачи: решение позволяет блокировать продажу просроченной продукции, а такж
19.09.2023 В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии

у вместо живых сотрудников. Таким образом снижается нагрузка на работников и количество ошибок из-за человеческого фактора. На обслуживании ООО «Централизованная бухгалтерия» находятся 50 компаний из Томска, Новосибирска и Москвы. До внедрения «Данилы» в бухгалтерии акты по девяти юридическим лицам с более 1000 контрагентов сверяли вручную. Один робот избавил от рутины трех бухгалтеров – те
28.03.2023 «НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов

Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера

омпьютерной информации. Частичная информация была опубликована на сайте Октябрьского районного суда Томска, где обвиняемый был назван гражданином К., а название программы не указывалось. Из ее

06.10.2022 МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила строительство сети LTE внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра Томска – «Изумрудный город». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Здан
26.09.2022 Томичи получили возможность сократить затраты на связь на 40%

редставители МТС. В настоящий момент совместный тариф доступен абонентам МТС во всех районах города Томска. Пакетный тариф включает в себя мобильную связь, домашний интернет и ТВ, а также досту
31.08.2022 Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске

я в разных сферах: в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара. В Томске с помощью датчика мы помогаем клиентам контролировать правильное хранение лекарств – это наш первый подобный кейс в России», – сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе
25.04.2022 Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс»

функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города. «У жителей Томска появится возможность протестировать современные цифровые сервисы для общественного тра
05.03.2022 В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage

ки, а лучшим из них – постоянную работу в компании. «За время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали девять прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукт
25.11.2021 «ИнфоТеКС» построит новое производство в Томске

в. метров. АО «ПроКванТ», созданное в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС» в Томске, в статусе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» планирует построить собст
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей

МТС сообщила о запуске сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Томске (ОЭЗ). Сеть МТС на основе технология NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандарт
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты

мами до 1000 единиц. Компания рассчитывает уже в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц высокотехнологичной продукции. Отличительной особенностью Томска является плотность сосредоточения компаний в сферах IT, разработки и производства электроники, а также ведущих российских университетов. Это позволяет максимально сократить сроки разрабо
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G

ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчи

Публикаций - 1055, упоминаний - 1205

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 100
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 85
Ростелеком 10948 77
МегаФон 10742 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
Microsoft Corporation 25775 50
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 33
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 27
9594 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 27
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 25
Samsung Electronics 11064 24
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Yandex - Яндекс 9216 22
Cisco Systems 5372 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Softline - Софтлайн 3743 20
Huawei 4676 19
Intel Corporation 12811 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 14
Google LLC 12688 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 13
Apple Inc 13154 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
HP Inc. 5883 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 12
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 12
Газпром ПАО 1493 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
Газпром трансгаз 157 18
Почта России ПАО 2370 14
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Новатэк - ранее Новафининвест 76 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Наукоград - технопарк 156 10
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Транснефть 335 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 4
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
Альфа-Групп 745 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 18
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
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Администрация Томска 7 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 4
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 4
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 2
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
ГосИнформСистемы 160 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Союз пенсионеров России 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 186
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 115
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 104
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 103
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 98
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 92
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 87
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 81
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 81
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 78
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 77
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 75
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 67
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 60
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 57
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 54
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 50
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 634 48
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 45
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 78
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 66
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
Linux OS 11533 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 28
Microsoft Windows 16882 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 20
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 19
Google Android 15243 19
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 18
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 17
InfoTeCS - ViPNet Client 122 16
Microsoft Windows 2000 8678 16
Oracle Java - язык программирования 3469 16
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 16
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 15
Axiom JDK СЗИ 175 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
QNAP QTS 35 11
Apple iOS 8583 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 9
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 8
Малахов Марк 31 19
Гриднев Антон 33 19
Путин Владимир 3454 16
Ускова Ольга 174 15
Гойко Вячеслав 28 12
Махорин Алексей 15 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Рейман Леонид 1065 10
Гусев Дмитрий 92 9
Вураско Александр 48 9
Греф Герман 485 9
Ляпунов Игорь 132 7
Слизень Виталий 244 7
Чапчаев Андрей 56 7
Семенов Максим 27 7
Галажинский Эдуард 17 7
Бородин Владислав 18 7
Никифоров Николай 1138 7
Евраев Михаил 266 6
Фещенко Марина 16 6
Кошкина Дарья 12 6
Чернов Даниил 79 5
Певнев Сергей 22 5
Жвачкин Сергей 8 5
Мазур Владимир 12 5
Соловьев Александр 120 5
Шалманов Сергей 202 5
Санфиров Вадим 6 5
Пашков Алексей 21 5
Галицкий Александр 123 5
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Кузяев Андрей 72 4
Баринов Александр 44 4
Мельников Александр 98 4
Набиуллина Эльвира 123 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Рулевский Виктор 7 4
Максимов Юрий 37 4
Морошкин Александр 118 4
Бортник Иван 21 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 470
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 17
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 15
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 13
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 12
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 9
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 7
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 6
Samsung Исследовательский центр 8 6
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 6
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 5
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 5
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