Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Томская область
Томск
Публикаций - 464, упоминаний - 604
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1437 8
|Ускова Ольга 128 7
|Слизень Виталий 154 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Семенов Максим 20 6
|Певнев Сергей 17 5
|Жвачкин Сергей 8 5
|Махорин Алексей 14 5
|Путин Владимир 1840 4
|Евраев Михаил 222 4
|Соловьев Александр 62 4
|Галицкий Александр 85 4
|Тихонова Кристина 44 4
|Мельников Александр 63 4
|Стрешинский Иван 33 3
|Черепенников Антон 52 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Беляков Константин 3 3
|Максимов Юрий 15 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Набиуллина Эльвира 56 3
|Фещенко Марина 10 3
|Цыганов Вячеслав 54 3
|Добродеев Борис 83 3
|Морошкин Александр 106 3
|Иманов Роман 3 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Юн Светлана 3 2
|Волкова Татьяна 3 2
|Прянишников Николай 217 2
|Сошников Дмитрий 11 2
|Слободин Михаил 55 2
|Дубинин Александр 16 2
|Смятских Алексей 47 2
|Козырев Алексей 270 2
|Алексеев Олег 17 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Иванов Олег 124 2
|Горожанинов Дмитрий 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786267, в очереди разбора - 689943.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786267, в очереди разбора - 689943.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru