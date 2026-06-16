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Россия СФО Томская область Томск
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
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Не Москва: ИИ-столицей России стал Томск
ысокий в России интерес к искусственному интеллекту зафиксирован не в Москве и не в Петербурге, а в Томске. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер», изучив поисковый спрос на
|15.04.2026
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МТС прокачала сеть в пригороде Томска к предстоящему дачному сезону
с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться мессенжерами и соцсетями. «Скоро лето, и пригород Томска вновь оживет за счет появления многочисленных дачников. В связи с этим мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, нужно было увеличить зон
|20.02.2026
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«Цифровые» звонки стали доступнее в пригороде Томска после модернизации сети
е, работающее в низком частотном диапазоне, что позволило повысить надежность связи на обширной территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Кайдаловка — небольшой поселок в пригороде Томска. Здесь проживают около 400 человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами: общаются в мессенджерах и социальных сетях, смотрят фильмы, слушают музыку, а также учатся и работают
|11.02.2026
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МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС развернула внутри аэроп
|15.01.2026
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«МегаФон» усилил связь на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Томска
Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее звонить и быть онлайн. Оператор провел модернизацию базовых станций в
|29.12.2025
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Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов
вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарплатой выпускников
|18.12.2025
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«МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска
Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее пользоваться голосовыми вызовами и современными цифровыми сервисами. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Богашево. Новая базовая станция поддер
|10.12.2025
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«МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска
Жителям и гостям Томска стало комфортнее пользоваться голосовой связью и современными цифровыми сервисами. «Ме
|05.12.2025
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Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»
анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Кроме того, стороны планируют создать в ТГУ Центр обработки данных Большого университета Томска. Применение аппаратных ускорителей ИИ необходимо как для оптимизации управления самой инфраструктурой ЦОД, так и для поддержки ключевых научно-образовательных задач Большого университета
|14.10.2025
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ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске
ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске. Программный продукт позволяет обеспечить мониторинг проведения инструктажей среди сотрудников промышленных предприятий. Система способна транскрибировать речь спикера в текст, выполнять
|26.09.2025
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Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»
Проектно-изыскательная организация «Индор-Мост» из Томска внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной
|25.08.2025
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«МегаФон» цифровизирует ключевые объекты транспортной сети «Газпром трансгаз Томск»
«МегаФон» и «Газпром трансгаз Томск» заключили соглашение о создании защищенной цифровой инфраструктуры для газотранспортных систем Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя 14 тыс. километров трубопроводов и более 200 п
|11.07.2025
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МТС обновила сеть в пригороде Томска
МТС сообщает о расширении покрытия сети в пригородных и дачных зонах вблизи Томска. В результате перевода базовых станций с частот, выделенных под поколение 3G, на совре
|03.07.2025
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В Томске более чем вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч
ко спикеров и большое число слушателей, такой формат часто используется для обучения). Также жители Томска использовали технологии искусственного интеллекта – почти на 145% вырос спрос на цифро
|01.04.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске
ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного г
|12.03.2025
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Студенты из Томска стали победителями стипендиального конкурса МТС и БФ «Система»
апами. Это не первый случай, когда мы поддерживаем идеи создания цифровых продуктов: в прошлом году Томск принимал социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ», одним из ключевых событий в нем стал
|05.03.2025
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МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске
ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результа
|02.12.2024
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Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с
ания в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах,
|11.10.2024
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Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор ООО «КуРэйт» Алексей Федоров. О
|10.10.2024
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«Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе
ООО «Газпром трансгаз Томск» и компания-разработчик отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие цифровых технологий в газотранспортной системе
|10.10.2024
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ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах
бильный обходчик». Изделие полностью изготовлено на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в Томске. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot. Его целевое назначение – выполн
|02.08.2024
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Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири
ую строчку рейтинга самых «качающих» вокзалов Сибири. С начала года абоненты «МегаФона» потратили в Томске 21% от общего объема данных по Сибири и проговорили 13% от общего количества минут. За
|19.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске
нтенсивным пешеходным трафиком. Электросамокаты имеют улучшенные характеристики для комфорта и безопасности поездок — оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле, а также двумя дашбордами. «Томск – город молодых и активных, поэтому я уверен, что новый сервис будет востребован. Отмечу, что оценить удобство и комфорт электросамокатов смогут все желающие, вне зависимости от оператора
|07.06.2024
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МТС обновила сеть в Томске за счет перевода частот в 4G
ать музыку онлайн. «Мы завершили первую часть работ по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Томска, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции. Такое решение позволяет существенн
|27.02.2024
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Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области
27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром
|16.02.2024
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Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум»
я российских ПО и техники. ТУСУР и ТГУ (входят в консорциум) в коллаборации с Большим университетом Томска выступили с инициативой, чтобы Томск стал хабом по генерации, обобщению и внедрению от
|13.10.2023
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Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности
Компания «СПАР-Томск» внедрила программный модуль «Сроки годности» от компании CSI (Crystal Service Integration) и решила сразу две задачи: решение позволяет блокировать продажу просроченной продукции, а такж
|19.09.2023
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В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии
у вместо живых сотрудников. Таким образом снижается нагрузка на работников и количество ошибок из-за человеческого фактора. На обслуживании ООО «Централизованная бухгалтерия» находятся 50 компаний из Томска, Новосибирска и Москвы. До внедрения «Данилы» в бухгалтерии акты по девяти юридическим лицам с более 1000 контрагентов сверяли вручную. Один робот избавил от рутины трех бухгалтеров – те
|28.03.2023
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«НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов
Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews
|10.11.2022
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Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера
омпьютерной информации. Частичная информация была опубликована на сайте Октябрьского районного суда Томска, где обвиняемый был назван гражданином К., а название программы не указывалось. Из ее
|06.10.2022
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МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила строительство сети LTE внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра Томска – «Изумрудный город». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Здан
|26.09.2022
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Томичи получили возможность сократить затраты на связь на 40%
редставители МТС. В настоящий момент совместный тариф доступен абонентам МТС во всех районах города Томска. Пакетный тариф включает в себя мобильную связь, домашний интернет и ТВ, а также досту
|31.08.2022
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Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске
я в разных сферах: в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара. В Томске с помощью датчика мы помогаем клиентам контролировать правильное хранение лекарств – это наш первый подобный кейс в России», – сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе
|25.04.2022
|Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»
|14.04.2022
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Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс»
функция планирования поездки доступна пассажирам на всем общественном транспорте города. «У жителей Томска появится возможность протестировать современные цифровые сервисы для общественного тра
|05.03.2022
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В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage
ки, а лучшим из них – постоянную работу в компании. «За время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали девять прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукт
|25.11.2021
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«ИнфоТеКС» построит новое производство в Томске
в. метров. АО «ПроКванТ», созданное в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС» в Томске, в статусе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» планирует построить собст
|17.11.2020
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МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей
МТС сообщила о запуске сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Томске (ОЭЗ). Сеть МТС на основе технология NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандарт
|01.09.2020
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Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты
мами до 1000 единиц. Компания рассчитывает уже в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц высокотехнологичной продукции. Отличительной особенностью Томска является плотность сосредоточения компаний в сферах IT, разработки и производства электроники, а также ведущих российских университетов. Это позволяет максимально сократить сроки разрабо
|20.08.2020
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МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G
ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчи
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Малахов Марк 31 19
|Гриднев Антон 33 19
|Путин Владимир 3454 16
|Ускова Ольга 174 15
|Гойко Вячеслав 28 12
|Махорин Алексей 15 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Рейман Леонид 1065 10
|Гусев Дмитрий 92 9
|Вураско Александр 48 9
|Греф Герман 485 9
|Ляпунов Игорь 132 7
|Слизень Виталий 244 7
|Чапчаев Андрей 56 7
|Семенов Максим 27 7
|Галажинский Эдуард 17 7
|Бородин Владислав 18 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Евраев Михаил 266 6
|Фещенко Марина 16 6
|Кошкина Дарья 12 6
|Чернов Даниил 79 5
|Певнев Сергей 22 5
|Жвачкин Сергей 8 5
|Мазур Владимир 12 5
|Соловьев Александр 120 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Санфиров Вадим 6 5
|Пашков Алексей 21 5
|Галицкий Александр 123 5
|Тихонова Кристина 47 4
|Кузяев Андрей 72 4
|Баринов Александр 44 4
|Мельников Александр 98 4
|Набиуллина Эльвира 123 4
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Рулевский Виктор 7 4
|Максимов Юрий 37 4
|Морошкин Александр 118 4
|Бортник Иван 21 4
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