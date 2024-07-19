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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске

ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса кикшеринга Юрент, входящего в цифровую экосистему МТС. В течение сезона томичам станут доступны 1500 новых электросамокатов фирменного фиолетового цвета марки Ninebot S90L. В 2024 г. сервис аренды самокатов вернулся в Сибирь: ранее запустился в Новосибирске и Красноярске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для аренды самоката необходимо установить приложение «МТС Юрент» на смартфон, зарегистрироваться и следовать инструкциям. После завершения поездки самокат нужно оставить на специальной парковке.

Для повышения культуры вождения, а также обучения пользователям ПДД в рамках «Года безопасного самоката» «МТС Юрент» запланировал проведение «Школ безопасного вождения», где опытные инструкторы рассказывают участникам, как пользоваться электросамокатами.

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Цифровизация

Оборудование сервиса «Юрент» соответствуют всем правилам безопасности средств индивидуальной мобильности, закрепленным в ПДД: ограничение скорости до 25 км/ч, вес устройства не превышает 35 килограммов. При этом максимальная скорость может быть снижена вплоть до 10 км/ч в местах с интенсивным пешеходным трафиком. Электросамокаты имеют улучшенные характеристики для комфорта и безопасности поездок — оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле, а также двумя дашбордами.

«Томск – город молодых и активных, поэтому я уверен, что новый сервис будет востребован. Отмечу, что оценить удобство и комфорт электросамокатов смогут все желающие, вне зависимости от оператора связи. Однако для наших абонентов в рамках экосистемы есть множество бонусов. Например, у пользователей подписки МТС Premium автоматически обнуляется стоимость за старт аренды, а у абонентов «Тарифа 24» есть возможность обменивать минуты разговоров на бонусные баллы для поездок», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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